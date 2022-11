Su žiupsneliu nostalgijos: žemaitiški pupinukai – puikus būdas į racioną įtraukti ankštines daržoves

Kai šviežių daržovių pasiūla tampa vis menkesnė, verta dažniau pasigaminti ankštinių daržovių patiekalų. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pažymi, kad pupelės, žirniai, avinžirniai, lęšiai yra puikus baltymų šatinis, be to, jie pigesni už kiaušinius ir mėsą. Šios ankštinės daržovės ypač reikalingos vegetarams, negaunantiems visaverčių baltymų iš gyvūninės kilmės produktų, rašoma prekybos tinklo „Rimi“ pranešime žiniasklaidai.

Vėstant orams jau norisi karštų aromatingų sriubų, garuojančių troškinių ir sočių salotų. Pupelės tinka daugybei tokių patiekalų, nes pagardintos įvairiais prieskoniais ar žolelėmis, jos patiekaluose atsiskleidžia vis kitaip. Kulinarijos technologė Lina Barčaitė pataria prisiminti Lietuvos regionų maistą – juk ant aukštaičių, žemaičių, dzūkų ir suvalkiečių stalo garuodavo skirtingi valgiai.

„Pupinukai kažkam galbūt primins vaikystę, o jų neragavę, galės nauju patiekalu praturtinti šeimos racioną. Nors virtinukai mums tradiciškai asocijuojasi su varške, miltais ar bulvėmis, jų yra ir kitokių. Be to, įbėrus įvairesnių prieskonių, ar išbandžius įdomesnį padažą, pupinukai nenusibos, o savo maistine verte tikrai nenusileis įprastiems virtiniams. Jiems gaminti galima rinktis ir konservuotas pupeles, bet skanesni jie su džiovintomis, virtomis. Tačiau aptikus nuolaidas, visada verta nusipirkti konservuotų pupelių, jas panaudosite greitai paruošiamiems patiekalams“, – pastebi L. Barčaitė.

Pupelės / Pexels nuotr.

Kokybiškos pupelės turi būti birios, sausos ir blizgios. Pupelės greičiausiai išverda greitpuodyje, tam užtenka ir 20 minučių, o verdamos paprastame puode suminkštėja po valandos ar pusantros. „Tačiau vienu kartu galima jų išsivirti daugiau ir naudoti vis kitiems patiekalams – pupelės dera su dauguma daržovių. Šaldytuve virtas pupeles tikrai išlaikysite savaitę, be to, galite jas ir užšaldyti“, – pataria specialistė.

Vartokime daugiau ankštinių daržovių

Pasak gydytojos dietologės dr. E. Gavelienės, ankštinių daržovių dažnas lietuvis tikrai vartoja per mažai ar beveik visai nevartoja – o be reikalo: „Nors pupelės gana kaloringos, bet jos turi būti vertinamos kaip sveikatai palankus produktas. Dėl nemažo baltymo kiekio, pupelės ilgam pasotina, be to, jose gausu skaidulų ir sveikatai naudingų mineralinių medžiagų: geležies, kalcio, kalio, magnio, fosforo, folio rūgšties, bei kai kurių vitaminų. Ankštines daržoves patartina įtraukti ir į vaikų racioną – jis turėtų būti kuo įvairesnis, o atžalas nuo mažens verta pratinti prie skirtingų skonių.

Pupelės / Pexels nuotr.

Patiekalus iš įvairių ankštinių daržovių galime tikrai valgyti dažniau, o pupelės tinkamos ir glitimo netoleruojantiems žmonėms, nes jose, kaip ir žirniuose, avinžirniuose, lęšiuose jo nėra. Ankštinės daržovės gali būti salotų ar sriubų ingredientas, taip pat vartojamos kaip atskiras užkandis. Pačius įvairiausius žirnius, pupeles, avinžirnius ar lęšius vartoti 2–3 kartus per savaitę būtų puiku“, – pataria E. Gavelienė.

Žemaitiški pupinukai

Patiekalui reikės:

– 300 g pupelių;

– 200 g miltų;

– 100 g vandens;

– 1 kiaušinio;

– mėgstamų prieskonių, druskos.

Pupelės / Pexels nuotr.

Išmirkytas ir išvirtas pupeles suberkite į maisto smulkintuvą, įpilkite vandens ir susmulkinkite iki vientisos masės. Į pupelių masę įmuškite kiaušinį, įberkite druskos ir mėgstamų prieskonių, gerai išmaišykite.

Suberkite miltus ir suminkykite tešlą. Ant stalo paberkite saują miltų, tešlos gumulą paridenkite, kad jis pasidengtų miltais, padalinkite jį į dvi ar tris dalis, iš kiekvienos suformuokite ritinį, kurį supjaustykite gabaliukais. Sudėkite pupinukus į verdantį pasūdytą vandenį, pavirkite juos 3-7 minutes, priklausomai nuo virtinukų dydžio ir storio.

Patiekite su mėgstamu padažu. Tiks valgyti ir su jogurtu, kąstiniu ar keptomis, virtomis daržovėmis.