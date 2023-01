Sveikuolė Kristina Ragauskaitė siūlo atsisakyti cukraus: svoris kris, tačiau svarbiausia – visai ne kilogramai

Kaip atsikratyti priklausomybės nuo cukraus? Atsakant trumpai – verta pasigilinti į produktų kokybę, kasdienę mitybą ir valios reikalus. Sveikuolė Kristina Ragauskaitė, parašiusi knygą apie cukraus detoksikaciją, žino ne vieną paslaptį. O joje – daug sudedamųjų dalių, padedančių atsikratyti antsvorio ir daugiau jo nebepriaugti.

Pagalbos ir atsakymų Kristina Ragauskaitė pradėjo ieškoti dar prieš penketą metų. Tačiau kuo daugiau gilinosi, tuo aiškiau matė, kiek daug skirtingos, viena kitai prieštaraujančios informacijos apie sveiką mitybą galima rasti. Net ir moksliniai tyrimai ne visi pasirodė patikimi.

„Turi atsirinkti šaltinius, nes kai kurie moksliniai tyrimai yra taip pat užsakomi. Cukraus gamintojas lygiai taip pat gali užsakyti tyrimą. Atsirinkusi tuos, kurie man atrodė objektyviausi, aš susidariau pati sau programą, kaip detoksikuoti organizmą ir kaip mitybos pagalba jį išvalyti, atstatyti imuninę sistemą ir pasijausti geriau.

Knyga / LRT stop kadras

Pirmieji rezultatai buvo po dviejų savaičių, aš pajutau energijos pliūpsnį ir netgi pradėjo kristi svoris, nors tai ir nebuvo mano tikslas. Galvojau, kad su amžiumi yra normalu priaugti svorio ir nieko čia ypatingo tame nėra. Su laiku, per kelis mėnesius aš grįžau į tą svorį, kurį turėjau šešiolikos metų“, – džiaugiasi pašnekovė.

Išleido knygą

Sava patirtis ir detoksikacijos programą išbandžiusių draugų bei pažįstamų rezultatai paskatino Kristiną vis labiau gilintis į šią sritį. Taip ji parašė knygą „Cukraus detoksas“, sumanė stovyklas ir paskaitas žmonėms, ieškantiems galimybės išsivalyti organizmą ir norintiems nebejausti priklausomybės nuo maisto.

Nei dietologe, nei mitybos specialiste Kristina savęs nevadina – tam reikia specialaus išsimokslinimo. Ir mitybos planų ji taip pat nesudarinėja. Bet išsivalyti organizmą drąsiai rekomenduoja kiekvienam, nes tai nepakenks bei mielai dalijasi patirtimi ir sveikos mitybos receptais, kurie geriausiai atitinka cukraus detoksikacijos programą.

Kristina Ragauskaitė / LRT stop kadras

„Sveikas kūnas visada žino, ko jam reikia, kas jam naudinga. Kodėl mes negalime pasikliauti juo čia ir dabar? Todėl, kad už mus kalba mūsų priklausomybės – nuo cukraus, nuo perdirbtų maisto produktų ir nuo begalės kitų dalykų, kurie organizmui tikrai nėra sveiki“, – tikina ji.

Tokią mitybą kaip dabar – su daug perdirbto, apdoroto, chemiškai paveikto maisto, – turime ne taip jau ir seniai. Todėl, pasak Kristinos, genetiškai vis dar esame prisitaikę virškinti natūralų maistą, o į „pagerintą“ cheminiais priedais maistą imuninė sistema reaguoja kaip į nuodą.

„Būtų galima priskirti didžiulę armiją maisto priedų, kurie padeda gamintojams, bet nepadeda mūsų virškinimo sistemai. Toliau yra grupė, kurių mes vartojame tiesiog per daug – šiai kategorijai galima priskirti ir cukrų. Jeigu net pasaulinės organizacijos nerekomenduoja suvartoti virš 25 gramų pridėtinio cukraus per dieną, lietuviai statistiškai suvalgo 98 gramus per dieną.

Cukrus / Pexels nuotr.

Didžiulis glitimo vartojimas taip pat yra problema. Šiuolaikiniai kviečiai visai kitokie. Jie turi maždaug keturis-penkis kartus daugiau glitimo negu senoviniai, palyginus su archeologiškai rastais. Toks didelis glitimo kiekis lemia, kad mes turime žarnyno uždegimus, turime sveikatos problemas ir organizmas labai aršiai su tuo kovoja“, – pasakoja Kristina.

Atsakymų ieškojo gydytojo kabinete

Ieškodama savo ligų priežasčių ir pagalbos, Kristina kaip ir dauguma, pirmiausiai ėjo pas gydytojus, vartojo vaistus. Tik vėliau pabandė atsigręžti į save ir savo mitybą.

„Visi nori magiškos piliulės – nieko nekeisti, nieko nedaryti. Tiesiog išgerti tabletę ir, kad viskas pagerėtų. Bet mes juk žinome, kad taip nebus. Aišku, bandome save apgauti ir pabandyti lengvesnį variantą“, – sako ji.

Kristina Ragauskaitė / LRT stop kadras

Iš esmės keisti mitybą dažnas bando tik išmėginęs įvairiausias dietas. Čia irgi savos mados: vakar buvo madinga skaičiuoti kalorijas, šiandien – valgyti vien baltymus, o rytoj gal pulsime remtis kokios naujos sulieknėjusios žvaigždės mitybos planais. Tačiau įsprausti save į dietos rėmus visam gyvenimui, pasak Kristinos, neįmanoma.

„Mes įpratę, kad visur yra įtampa, maisto sferoje taip pat. Žiūrėti meniu, skaičiuoti kalorijas, pasverti, pamatuoti – tai nėra natūralu žmogui. Mes turėtume valgyti paprastai, lengvai, greitai, ruošti savo patiekalus per 10–15 minučių, pavalgyti ir žvalūs eiti toliau“, – įsitikinusi sveikuolė.

Pasak Kristinos, dažnai cukraus ir miltinių patiekalų bando atsisakyti tie, kam aktualu numesti svorio. Cukraus atsisakymas iš tiesų veikia kaip liekninanti priemonė, tačiau svarbiausia čia – ne kilogramai.

Kristina Ragauskaitė / LRT stop kadras

„Svorio metimas yra labai silpna motyvacija, aš tą žinau iš patirties. Maždaug trečią ketvirtą dieną būna taip: „Ai, visai gerai aš atrodau, nieko tokio, jei suvalgysiu kokį pyragėlį.“ Svorio metimas niekada netaps motyvacija keistis iš esmės. Sveikatos problemos, prasta savijauta – tai bus vienintelė motyvacija“, – aiškina K. Ragauskaitė.

Atrado ilgalaikę naudą

Parengusi keturių savaičių griežtą detoksikacijos programą, pagal kurią iš maisto raciono išbraukiami visi produktai su cukrumi, saldikliais, miltais ir soja, Kristina neslepia: pokyčių per akimirką tikrai nebus, nes tai – ne trumpalaikė dieta, o organizmo valymas vardan ilgalaikės naudos.

Pasak Kristinos, sveikiausiai organizmą valo daržovės. Tai nereiškia, kad valgyti reikės vien salotų lapus. Daržovės lengviau padeda priprasti prie naujų valgymo įpročių. Po keturių savaičių detoksikacijos ir dar keturių savaičių grįžimo prie įvairesnės mitybos, pasak Kristinos, atkristi beveik nebeįmanoma.

Receptai / LRT stop kadras

„Baigus programą vis galvojau: dabar suvalgysiu savo mėgstamiausią Napoleono tortą. Nuėjau į kavinę, nusipirkau didžiausią gabalą, ir suvalgius porą gabaliukų ir pagalvojau: o Dieve, koks jis saldus... jis net ne toks skanus, kaip aš įsivaizdavau. Kai mūsų skonio receptoriai išsivalo, atsistato, mes pajaučiame tikro maisto skonį. Mes galime būti giliai nustebę, kad tie produktai, kurie atrodė nuostabiai skanūs, iš tikrųjų yra per saldūs, per sūrūs, per aštrūs“, – pasakoja moteris.

Tačiau kaip tuomet apsipirkti parduotuvėje, kaip prisėsti kavinėje su drauge ar nuvažiuoti į svečius pas giminaičius, kurie būtinai pasitiks su vaišėmis nukrautu stalu? Kristina juokauja: po detoksikacijos gyvenimas tikrai tęsiasi.

„Į svečius aš tikrai einu ramiai ir paprastai, nes cukraus detoksas nereiškia, kad jūs niekada gyvenime nebegalėsite valgyti cukraus ar glitimo. Jūs galite, bet esmė, kaip dažnai jūs tai darote. Jeigu kūnas sveikas, organizmas stiprus, jis tikrai gali atlaikyti vizitą į svečius, Kalėdas ar Velykas“, – šypsosi pašnekovė.

Saldėsiai / LRT stop kadras

Paskatino maistą augintis namuose

Pašnekovė pataria, po detoksikacijos geriausia remtis paprastomis sveikos mitybos taisyklėmis – jos universalios ir visavalgiams, ir vegetarams. Augalinės kilmės maistas turėtų sudaryti bent 70 procentų maisto lėkštėje.

Cukraus detoksikacijos programa ir noras maitintis kiek įmanoma sveikiau Kristiną atvedė į naują sritį – su vyru įsigiję sodybą Švenčionių rajone, daržoves augina patys – natūraliai, be chemikalų. Kol kas daugiau sau, vėliau gal ir kitiems. Kristina tikra: ieškojimai veda ją vis tolyn.

Kristina Ragauskaitė / LRT stop kadras

„Kai tu matai, kaip auga daržovės, kaip maža sėklytė, patekusi į žemę, virsta tuo, kuo tu nori, – tai yra nuostabus, harmoningas ir labai gydantis procesas. Aš miestiečiams visada sakau: nebūtina turėti sklypą ar nusipirkti hektarą žemės – nusipirkite vazonėlį, sėklų ir užsiauginkite kažką ant palangės. Augalėlis bus dešimt kartų vertingesnis negu visas maišas parduotuvinių daržovių“, – tikina K. Ragauskaitė.

Plačiau – laidos „Stilius“ įraše.

Parengė Miglė Valionytė.