Muzikos terapeutė: kartais žmogui iki visiškos laimės trūksta tik grupės „ABBA“ paklausyti

„Jei vaikas turi negalią, kartais jis negali skaičiuoti, skaityti, bet muzika ką nors išreikšti gali. Gali muzikuoti, tam tikrais metodais improvizuoti ir patirti džiaugsmo. O jei muzikos terapija taikoma tikslingai, ji gali būti ir labai prasminga. Mokome vaiką, pavyzdžiui, dainuoti, nes turime tikslą vystyti jo kalbėjimo aparatą: dikciją, artikuliaciją ir pan. Tikslas – per muziką mokytis kitų dalykų“, – portalui LRT.lt sako dr. Loreta Kačiušytė-Skramtai.

Dar 1997 m. L. Kačiušytė-Skramtai pirmą kartą prisilietė prie muzikos terapijos. Tais metais buvo įkurta ir Ugdomosios muzikos terapijos asociacija. Mokyklose ji mokė muzikos specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Tada pašnekovė buvo doktorante ir gynėsi disertaciją apie mikčiojančių vaikų ugdymo pagerinimą per muzikines veiklas.

„Tokia ir buvo šios terapijos pradžia. Buvau kaip mokytoja, tiesa, terapijos tuo metu Lietuvoje nebuvo, tad ji nebuvo įteisinta. Mes skaitėme literatūrą apie terapiją, o darbus rašėme kaip pedagogai. Buvo toks kelias“, – sako moteris.

Loreta Kačiušytė-Skramtai / Asmeninio albumo nuotr.

2010 m. asociacija pakeitė savo pavadinimą ir tapo Lietuvos muzikos terapijos asociacija. Atsirado žmonių iš kitų sričių, kurie domėjosi šia sritimi.

Kurį laiką pašnekovė buvo atitrūkusi nuo muzikos terapijos ir asociacijos veiklos, nes dirbo mokyklos vadove: „Vėliau nusprendžiau sugrįžti, pabaigiau muzikos terapijos studijas. Dabar turiu magistro laipsnį ir galiu vadintis tikra muzikos terapeute.“

Būdas padėti žmonėms

Anot pašnekovės, muzikos terapijos sričiai šiuo metu atviriausi yra medikai. Nemažai muzikos terapijos specialistų dirba psichiatrinėse ligoninėse, psichikos sveikatos dienos centruose. Muzikos terapija taip pat taikoma ir per ankstyvąją reabilitaciją Vaiko raidos centre.

„Tarkim, jei vaikui vėluoja raida ar jis nemezga socialinių kontaktų, būtent per tokias veiklas kartais pavyksta [padaryti pažangą]. Taip pat autizmo praktikoje dažnai taikoma muzikos terapija. Šie vaikai labai lengvai ją priima. Yra garso šaltinis, instrumentų yra visokiausių tembrų, juos galima paliesti, čiupinėti ir tokia stimuliacija juos veikia“, – pasakoja L. Kačiušytė-Skramtai.

Muzikos terapija su senjorais / Asmeninio albumo nuotr.

Kai kurie muzikos terapijos specialistai, anot jos, užsiima ir privačia praktika. O dabar Lietuvoje ši terapija pradėta taikyti ir neurologijos srityje.

Muzikos terapija taikoma ne tik vaikams. Klientų ratas – didelis: nuo besilaukiančių mamų, neišnešiotų kūdikių iki senelių ir mirštančių pacientų.

L. Kačiušytė-Skramtai prisipažįsta, kad daug gražių atsiminimų iš muzikos terapijos užsiėmimų yra įstrigę jos atmintyje, išskirti vieną sunku.

„Iš tyrimo, kurį dariau apie vaikus, įsiminė tokia patirtis. Vaikams buvo duota užduotėlė kurti pasakas pagal paklausytą muziką. Kurdami istoriją, jie pradėjo pasakoti, kas jiems yra aktualu. Per pasakos siužetą jie atskleidžia savo baimes, gerą ar nelabai gerą patyrimą. Toje kūryboje išryškėja labai daug dalykų ir tai atsiranda būtent per muziką.

O kai dirbau ankstyvosios reabilitacijos skyriuje, viena mergaitė turėjo klausos sutrikimą. Ji klausydavosi fleitos garso, atrodo, tiesdavo ausį į fleitos garsą. Tas klausos likutis buvo tiek įtemptas, kad ji ausytę sukdavo į fleitos garsą ir šypsodavosi. Tas noras išgirsti būtent fleitos, ne kito instrumento garsą man buvo labai įdomus. Vėliau jai įdėjo kochlearinius implantus ir po pusmečio ji vėl atvyko. Tada visai kitaip buvo. To garso jai buvo per daug, jis buvo per stiprus“, – prisimena L. Kačiušytė-Skramtai.

Muzikos terapija su senjorais / Asmeninio albumo nuotr.

Svarbiausia, anot pašnekovės, kad žmonės, lankydami muzikos terapijos veiklas, tampa drąsesni ir linksmesni: „Dirbant su senjorais, labai smagu matyti, kaip žmonės atsiveria. Kaip žmonės tampa drąsesni, pradeda reikštis, kalba, galiausiai juda, šoka ir t. t. Matome, kad tai jiems – džiaugsminga patirtis. Čia mes nesiekiame profesionalumo [muzikoje], čia visai kiti tikslai.“

Pašnekovė prisiminė ir visai neseną įvykį iš senjorų muzikos terapijos. „Atėjo viena moteris į muzikos terapijos grupę. (...) Papasakojau jai, kad kartais mes čia siūlome muziką ir klausomės jos kartu su grupe, o vėliau aptariame. Tada ji paprašė paklausyti grupės „ABBA“. Ji paskui ir klausia, kaip reikia susirasti šios grupės muzikos namuose. Kartais žmogui tik to ir reikia. Jis nesugeba namuose susirasti tos „ABBA“, tačiau atranda tą kelią, kad būtų galima klausytis. Štai ko trūksta iki laimės“, – prisimena pašnekovė.

Siekia išsiaiškinti nemedikamentinių terapijų poveikį senjorų savijautai

L. Kačiušytė-Skramtai sako, kad gyvenimo trukmė Europoje ilgėja, tačiau pastebima, kad vyresnio amžiaus žmonės vartoja daug medikamentų, ne išimtis – ir Lietuvoje.

„Kaip pastebi įvairių sričių specialistai, medikamentų vartojimą galima sumažinti sudarant sąlygas pozityviai socializacijai ir tokiu būdu gerinant žmonių gyvenimo kokybę, jų savijautą. O tai pasiekti galima sudarant sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms prasmingai praleisti laiką, išreikšti save, išlaikyti socialinius ryšius“, – teigia pašnekovė.

Senjorai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tarptautiniame projekte „Tarpdisciplininės komandos alternatyvių pagalbos būdų pagyvenusio amžiaus žmonėms, sergantiems perdegimo sindromu ir daugybinėmis ligomis, pristatymas (PABSEM)“ dalyvaujantys Lietuvos muzikos terapijos specialistai kartu su kitų šalių partneriais siekia išsiaiškinti alternatyvių, nemedikamentinių terapijų poveikį vyresnio amžiaus žmonių savijautai.

„Įvairių menų terapijų (multiterapijų) metodais siekiama pagerinti vyresnio amžiaus žmonių savijautą, mažinti psichinių ligų (depresijos, nerimo sutrikimų ir kt.) požymius, siekti kokybiškesnio vyresnio amžiaus žmonių, sergančių įvairiomis ligomis, gyvenimo kokybės. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimo metu tyrėjams pavyks išryškinti meninių veiklų poveikį gerinant pagyvenusių sergančių žmonių gyvenimo kokybę“, – pasakoja pašnekovė.

Šiame projekte taikomos įvairios meninės veiklos: muzikavimas, rankdarbiai, dailė, teatro elementai.

Pasak pašnekovės, Lietuva turi daugiausia patirties muzikos terapijoje, todėl šiame projekte būtent ir buvo tirta jos įtaka senjorų savijautai.

„Lietuvoje turime didesnes galimybes pasitelkti muzikos terapeutus, todėl čia organizuojamos muzikos terapijos veiklos. Partneriai iš Turkijos turėjo didesnę dailės terapijos taikymo patirtį, o Nyderlandų specialistai senjorams organizuoja įvairias rankdarbių arteles“, – sako ji.