Profesorius Albertas Skurvydas: jau atrasta mityba, kuri gali prailginti mūsų gyvenimą

Ar dažnai su pavydu žiūrite į kitus ir galvojate: kodėl jie visada pozityvūs, gerai nusiteikę? Mokslas jau žino atsakymą. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Beatos virtuvė“ profesorius Albertas Skurvydas atskleidžia, kad tai priklauso nuo kūno sudėjimo.

Sporto mokslininkas, profesorius A. Skurvydas pasakoja apie atliktą tyrimą, kuriame dalyvavo apie 5 tūkst. Lietuvos žmonių, didžioji dalis – moterų. Tyrinėjant jų impulsyvumą, emocines būsenas ir emocinį intelektą, buvo nustatyta, kas lemia jų emocinę būklę.

„Nustatėme, kad moterys, kurių kūno masės indeksas (KMI) siekia 18,5 ir yra nepakankamas, moterys, kurioms trūksta normalaus kūno svorio, buvo impulsyviausios, pikčiausios. Jų emocinis intelektas žemiausias, jos subjektyviai blogiausiai vertino savo laimę.

Geriausiai savo laimę, emocinį intelektą ir daugelį kitų rodiklių vertina tie, kurių kūno indeksas yra apie 25. Moterys, kurių KMI didesnis nei 35 – tai yra pirmas nutukimo laipsnis – buvo panašiai tokios pat piktos ir nelaimingos kaip ir tos, kurioms kūno svorio trūko“, – aiškina laidos pašnekovas.

Tiesa, vieni žmonės yra pilnesnio kūno sudėjimo, kiti natūraliai liesi, tačiau, pašnekovo teigimu, svarbiausia yra sveikata. „Apie 30–40 procentų suaugusių žmonių, kurių KMI didesnis nei 30, yra vadinami „metaboliškai sveikai nutukusiais“. Kad ir didesnė kūno masė, jie yra sveiki“, – sako profesorius.

A. Skurvydas įsitikinęs, kad kiekvienas kraštutinumas yra blogis. „Kas per daug, yra blogai ir kas per mažai, yra blogai. Auksinė taisyklė – sportas, judėjimas, valgymas. Visur turi būti vidurys“, – teigia profesorius.

„Pirma – nepersivalgymas. Retkarčiais protinga kalorijas apriboti. Dabar madinga penkias dienas per savaitę valgyti normaliai, o dvi dienas apriboti maistą per pusę – pasninkauti. Protingas kalorijų apribojimas fantastiškai gerai išvalo ląsteles.

Mūsų ląstelės kaip namas, jei jo nevalome, pradeda šlamštas kauptis. O kai šlamštas kaupiasi, ląstelei į pagalbą puola imuninė sistema ir degina šlamštą. Uždegiminiai procesai vystosi dėl to, kad persivalgome. Norime subalansuoti – pabadaujame, o ląstelės išsivalo ir gyvena ilgiau“, – aiškina jis.

Profesorius dalinasi ir jaunystės paslaptimis.

„Pagrindiniai veiksniai – protinga mityba, retkarčiais pabadauti ir Viduržemio jūros dieta. Atrasta supermityba, kuri prailgina gyvenimą. Jei pradėsi nuo 20 metų tą mitybą taikyti, pridės apie septynerius ar aštuonerius metus.

Viduržemio jūros dieta šiek tiek patobulinta: reikia pridėti daugiau daržovių, vaisių, visiškai atsisakyti raudonos mėsos, saldumynų, cukraus. Akcentuoti riešutus, įvairius ankštinius. Būtinai reikia įvairių prieskonių, kaip resveratrolis, kurkuminas ir kiti“, – tikina sporto mokslininkas.

Dar vienas labai svarbus dalykas – pilnavertis miegas. A. Skurvydo teigimu, miego metu ne tik kūnas ne tik pailsi, bet ir išsivalo. O svarbiausia – laiku nueiti miegoti.

„Su psichine sveikata, emocijomis, loginiu protu labiausiai koreliuoja ne miego trukmė, o laikas, kada nueini miegoti. Žmonės, kurie nueina miegoti iki 23 valandos, žymiai geriau jaučiasi. Jų mažesnis stresas, mažesnis impulsyvumas, net jų nutukimo laipsnis buvo mažesnis. Ėjimas miegoti laiku yra žymiai svarbesnis indikatorius nei pati miego trukmė“, – sako jis.

Stresas taip pat neprideda naudos. Profesorius pasakoja, kad streso hormonas kortizolis pirmiausia naikina galvos smegenų protingiausias dalis, kurios valdo mūsų emocijas. Todėl patirdami stresą imame prasčiau mokytis, suprastėja koncentracija, padidėja impulsyvumas. O padėti to išvengti gali aktyvumas.

„Judėjimas, gilus kvėpavimas, įvairūs tempimai. Pasivaikščiojimai gamtoje. Tyrimai, pavyzdžiui, publikuoti prestižiniame žurnale „The Lancet“, rodo, kad streso hormono kortizolio ypač sumažėja vaikštant gamtoje.

Mūsų akys matydamos patrauklią aplinką mums siunčia signalus. Galvos smegenys reaguoja, išsiskiria dopaminas – džiaugsmo, atpildo medžiaga, kuri stimuliuoja mūsų galvos smegenų neuroninius tinklus.

Naujausios rekomendacijos suaugusiems žmonėms nuo 18 metų iki žilos senatvės – per dieną bent valandą skirti vidutinio ir didelio intensyvumo judėjimui. Kai pulsas siekia 125 dūžius per minutę. Per dieną reikia judėti apie 50 minučių, o 10 minučių – intensyviau. Širdis turi padirbti intensyviau, nes priešingu atveju ir ji gali pradėti atrofuotis.

Būtinai reikia bent du kartus per savaitę treniruoti raumenis, lavinti jėgą. Širdžiai reikia aerobikos, o raumenims, kaulams, sąnariams, raiščiams reikia jėgos pratimų. Neužteks lengvų – reikia nemažai padirbėti“, – pataria sporto mokslininkas.

O sakantiems, kad pradėti gyventi aktyviau yra per seni, profesorius taip pat turi atsakymą.

„Visi tyrimai rodo, kad jeigu palygintume 20-metį, atliekantį geriausius fizinio aktyvumo pratimus, taikantį tinkamiausias technologijas, ir 70-metį, matyti, kad didžiausias fizinių pratimų efektas sveikatos stiprinimui yra vyresnio amžiaus žmonėms. Niekada nėra vėlu, o vyresnio amžiaus žmonėms dar naudingiau. Sveikam senėjimui tai fantastiškas dalykas“, – sako A. Skurvydas.

