Vakarienei – jūros ešerys azijietiškame padaže: patiekalą paruošite vos per 12 minučių

Išraiškingo skonio, burnoje tirpstantis žuvies patiekalas, kurį pagaminsite vos per keliolika minučių, – misija įmanoma. Tad jeigu vis dar sukate galvą, kokiu patiekalu artimuosius nustebinti gaminant savaitgalio vakarienę, išbandykite Azijos skonių įkvėptą didįjį jūrinį ešerį ypatingame padaže.

Azijoje laikomi delikatesu

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo atstovė, sako, kadangi žuvis yra itin lengvai virškinama, ją verta rinktis tiek lengviems pietums, tiek vakarienei, kad prieš miegą neapsunkintume skrandžio.

„Šviežia žuvis turi savitą skonį ir kartais jos nė nereikia gardinti druska ar pipirais – užtenka ją patiekti su šviežiomis daržovėmis, mėgstamomis prieskoninėmis žolelėmis, kruopomis, ryškesnio skonio sūriu, pavyzdžiui, feta. Visgi norint įvairiausios rūšies žuvį, pavyzdžiui, didįjį jūrinį ešerį, pasigaminti šiek tiek įmantriau, idėjų pasisemti galima iš įvairiausių pasaulio virtuvių. Viena jų – azijiečių. Azijoje ši žuvis laikoma tikru delikatesu“, – sako V. Juodkazienė.

Jūrinius ešerius, ypač Japonijoje, populiaru kepti suvyniojus į foliją iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Taip ruošiamos žuvies laikas svyruoja nuo 30–40 minučių, priklausomai nuo žuvies dydžio. Jeigu mėgstate aštriau, šią žuvį galima pamarinuoti įmantresniuose marinatuose.

Pavyzdžiui, pasigaminti galima naudojant sezamų aliejų, čili pipirus, žuvies, sojos, austrių padažą, trintas česnako skilteles, šaukštelį medaus. Viską sumaišyti, pilti ant žalios žuvies, uždengti maistine plėvele ir pusvalandį palaikyti šaldytuve.

Keli jūrinio ešerio patiekalai vos per keliolika minučių

V. Juodkazienė dalijasi dar keliomis azijietiškų patiekalų su jūriniu ešeriu idėjomis, kurias pasigaminsite vos per keliolika minučių.

Jūrinis ešerys su imbieru ir svogūnų laiškais. Dar keli populiarūs ingredientai, derinami prie jūros ešerio Azijoje, – imbieras ir smulkinti svogūnų laiškai. Jie šios rūšies žuviai suteikia ypatingo skonio.

Jūrinį ešerį V. Juodkazienė supjausto nedideliais gabalėliais. Tada juos paskanina druska, pipirais. Keptuvėje įkaitina aliejų ir apie 5 minutes pakepa žuvį odele žemyn. Galiausiai apverčia gabalėlius ir žuvį pakepa dar apie minutę.

Kai žuvis iškepa, perkelia ją į lėkštę. Į keptuvę įpila dar šiek tiek aliejaus, sudeda pagaliukais pjaustytą imbierą, čili pipirus, smulkintą česnaką ir šiek tiek pakepa, kol ingredientai įgauna auksinį atspalvį. Tada deda smulkintus svogūnų laiškus, dar apie minutę pakepa.

Gautu mišiniu apibarsto iškeptą žuvį ir aplieja sojos padažu. Tokį patiekalą, pasak prekybos tinklo atstovės, pasigaminsite vos per dešimt minučių. Be to, jis tiks prie įvairiausių garnyrų, ypač ryžių.

Jūrinis ešerys lipniame padaže per 12 minučių. Azijiečių patiekalai – kupini skonio. Ne išimtis ir šis jūrinio ešerio lipniame padaže receptas. Jam pasigaminti reikės ingredientų, kuriuos rasite bene kiekvienoje parduotuvėje: kelių didžiojo jūrinio ešerio gabalėlių, sezamų aliejaus, susmulkinto čili pipiro, kelių šaukštų medaus, sojų padažo, malto imbiero, dviejų susmulkintų imbiero skiltelių, šaukštelio žaliųjų citrinų sulčių, pusės šaukštelio krakmolo, kelių šaukštelių rudojo cukraus. Patiekimui prireiks šviežios kalendros, svogūnų laiškų, žaliosios citrinos gabalėlių.

Šį patiekalą, anot V. Juodkazienės, pasigaminsite greitai ir lengvai – užtrukti turėtumėte vos 12 minučių. Pirmiausia iki 200 laipsnių V. Juodkazienė įkaitina orkaitę. Tada nedideliame dubenyje sumaišo aliejų, smulkintą čili pipirą, medų, sojų padažą, imbierą, smulkintą česnaką ir žaliosios citrinos sultis.

Ant kepimo skardos sudeda jūros ešerių gabalėlius odele žemyn. Pabarsto juos krakmolu ir juo švelniai įtrina žuvį. Šaukštu ant žuvies gabalėlių užtepa medaus-sojos mišinį. Tada pabarsto žuvį cukrumi ir pašauna į orkaitę 8 minutėms. Įpusėjus kepimui, atidaro orkaitę ir žuvį dar kartą aptepa padažu.

Kai žuvis iškepa, išima ją iš orkaitės ir vėl aptepa padažu. Galiausiai gausiai pabarsto šviežia kalendra, svogūnų laiškais, šalia padeda žaliosios citrinos skilteles. Patiekia su ryžiais ir šviežių daržovių salotomis.