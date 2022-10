Gamtininkas – apie tai, kas rudenį nudažo medžių lapus ir kodėl lapkritis į pajūrį atkeliauja vėliau

Į Lietuvą atėjus auksiniam rudeniui, daugelis traukiame į gamtą pasigrožėti įvairiomis spalvomis nusidažiusių medžių. Tačiau ar kada susimąstėte, kodėl atėjus rudeniui medžių lapai pakeičia spalvą, ir kas tai lemia? Apie tai LRT TELEVIZIJOS laidoje „Laba diena, Lietuva“ pasakoja gamtininkas Albinas Kulbis.

Gamtinininkas A. Kulbis sako, kad įprastai lietuviai „auksiniu rudeniu“ linkę įvardinti visą rudens sezono laikotarpį, tačiau daugelis fenologų mano, jog pagrindinis rudens indikatorius – gelstantys klevai. Tiesa, rudenį gali išduoti ir kiti indikatoriai.

„Pirmiausia pradeda išskristi paukščiai, po truputį dingti vabzdžiai – vieni jų slepiasi, žiemoja, kiti išnyksta. Taip pat draikosi voratinkliai, baigia nokti vaisiai ir sėklos“, – pasakoja gamtininkas.

Ruduo / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tiesa, kiek dar šiemet galėsime džiaugtis auksiniu rudeniu, pasak A. Kulbio, pasakyti sunku, mat viskas priklausys nuo to, kokie orai mus aplankys. O ir dabar jau esame viena koja įžengę į laiko tarpą, kai prasidės lapų kritimas.

Gamtininkas pastebi, kad dabar galime išvysti labai skirtingų medžių – vieni jų nusidažę auksine geltona spalva, kiti vis dar žaliuoja ant šakelių laikydami lapelius, o dar kitus jau galime išvysti nuogus. A. Kulbis atskleidžia, kas gali lemti tokius pokyčius.

„Viskas priklauso ne tik nuo šalčio. Pirmiausia žalias lapo pigmentas – chlorofilas – nunyksta. Tada pasimato kiti lapuose esantys pigmentai – didelė grupė karotinoidų, jie lemia auksinę geltoną spalvą. Kartais klevų viršūnės arba visi kitų medžių lapai nusidažo raudona spalva. Ją lemia pigmentai antocianai“, – laidoje aiškina gamtininkas.

Ruduo / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vadinamojo auksinio rudens pabaiga taip pat gali sutapti ir su vidutine paros oro temperatūra, o tik atšalus orams medžiai lapus numesti gali vos per porą dienų. Tačiau gamtininkas pastebi, kad to negalima aklai taikyti kiekvienam augalui.

„Kiekvienas medis yra individualus. Greičiau lapai nukrenta nuo pažeistų, sergančių, kažkur mieste esančių medžių, kurie kenčia nuo taršos, yra pažeistomis šaknimis. Ant jaunų, stiprių medžių lapai būna ilgai. Iš pietų atvežti ir sodinami medžiai nėra pripratę prie mūsų orų, jie tarytum nežino, ką daryti. Pažvelkime į paprastąsias alyvas – jos būna žalios iki tol, kol nukrenta visi klevai, ir tik po šalčio, kai lapai nušąla, jie nukrenta“, – sako A. Kulbis.

Spalvingas ruduo / D. Umbraso/LRT nuotr.

Įpusėjant spaliui, gamtininkas pasakoja, kad jau iki lapkričio visi medžiai gamtoje apsinuogins. Tiesa, atėjęs naujas rudens sezono mėnuo per Lietuvą eis lėtai, o lapų naštą numetę medžiai panirs į ramybės periodą.

„Lapkritis, kaip rudens dalis, per Lietuvą žygiuoja labai lėtai. Jis keliauja ne iš pietų į šiaurę, o iš žemyninės dalies į pajūrį, kur klimatas šiltesnis. Jis žengia žmogaus greičiu. Per parą nueina apie 30 kilometrų. Tai iš rytų Lietuvos į vakarų Lietuvą jis turėtų nueiti per 10 dienų“, – tikina gamtininkas A. Kulbis.

Plačiau – spalio 11 d. laidos „Laba diena, Lietuva“ įraše.