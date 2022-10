Kišenpinigius duoti grynais ar pervesti į sąskaitą? Finansininkė dalijasi naudingais patarimais tėvams

Apklausos rodo, kad dauguma vaikus auginančių tėvų skiria savo vaikams kišenpinigių, tačiau kas antras tėvas vaikų išlaidų nestebi arba tik kartais jomis pasidomi. Kokius finansus vaikai pajėgūs valdyti patys ir kiek savarankiškumo jiems reikėtų suteikti LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ atsakė SEB banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė-Varnė.

Atsakymas į klausimą: ar vaikų kišenpinigiai yra klaida, ar pamoka, yra labai aiškus, sako asmeninių finansų ekspertė. Ji įsitikinusi, suteikti galimybę vaikams patiems priimti finansinius sprendimus yra labai svarbu. Tai ugdo vaikų finansinį raštingumą, padeda ne tik klysti, bet ir daug ko išmokti.

Paklausta, koks tinkamiausias amžius vaikus ne tik mokyti finansinio raštingumo, bet ir duoti jiems pinigų, pašnekovė sako, jog apie tai kalbėti galima vaikui pradėjus skirti skaičius.

„Turime stebėti savo vaiką, turime matyti, kaip jis jaučiasi. Kai vaikas pradeda skaičiuoti, kai pradeda 1 atskirti nuo 2, aš sakau, kad jau dabar yra tas laikas. Tik nereikia suprasti, kad dabar jį pasisodinsiu ir pradėsiu mokyti. Tai galima įtraukti į paprastą žaidimą: mes einame į parduotuvę ir pradedame kalbėti, kad šiandien visko negalėsime nusipirkti. Kitą kartą mes galime garsiai kalbėti apie tai, kodėl pasirinkome vieną ar kitą pieno rūšį, kiek tai kainuoja. Vaikai girdėdami ir matydami kainų skirtumus – jau mokosi“, – įsitikinusi S. Strockytė-Varnė.

Vaikui pradėjus eiti į mokyklą galima duoti vaikams kišenpinigių. Tiesa, suma, jos teigimu, turėtų būti duodama atsižvelgiant į vaiko amžių ir poreikius.

„Mes apklausėme 1000 tėvų, kurie turi vaikus nuo 7 iki 17 metų amžiaus vaikus, 7 iš 10 duoda iki 40 eurų per mėnesį, 2 iš 10 duoda nuo 40 iki 80 eurų per mėnesį, kas būtų apie 10–20 eurų per savaitę. Ir yra 1 iš 10, kuris sako, kad tenka duoti daugiau nei 20 eurų per savaitę. Aišku, tai labai susiję su vaiko amžiumi.

Pavyzdžiui, 7–10 metų vaikams suma dažniausiai siekia iki 20 eurų per mėnesį. O jeigu vaikas yra paauglys, tai be abejonės, jis turi daugiau finansinių sprendimų ir suma gali būti ir iki 20 eurų per savaitę“, – pasakoja moteris.

Asmeninių finansų specialistė taip pat pastebi, kad duodant vaikams kišenpinigius, neturėtume tapti kontrolieriais. Tėvai vaikams gali patarti, kur juos išleisti arba nurodyti tam tikras taisykles.

„Turime būti vaikų patarėjai, bet ne kontrolieriai. Tai, kiek pinigų mes duodame vaikams, kartais priklauso ne tik nuo vaiko amžiaus, ypač svarbu, kiek mes perleidžiame vaikui atsakomybių. Mūsų išlaidos neturėtų padidėti, kai mes duodame vaikams kišenpinigių. Tiesiog mes atsisakome kažką pirkti patys ir perleidžiame tai vaikui. Be to, mes turime duoti taisykles, ko griežtai negalima pirkti – energetinių gėrimų, loterijos bilietų, arba to, kas neatitinka šeimos vertybių, pavyzdžiui, saldumynai. Jeigu tėvai sako ne – tai ne“, – tikina S. Strockytė-Varnė.

Kišenpinigius duoti grynais ar pervesti juos į sąskaitą? Pati pašnekovė linkusi kišenpinigius vaikams pervesti į sąskaitą.

„Tai amžinas klausimas ir visada yra dvi pusės. Jeigu galėčiau atsakyti aš, sakyčiau, kad geriau tai daryti į kortelės sąskaitą. Jeigu vaikas turi galimybę turėti telefoną, jame matyti savo likutį, vis tik technologijos yra mūsų ateitis. Kuo anksčiau vaiką išmokysime – tuo visiems bus lengviau ir paprasčiau“, – įsitikinusi asmeninių finansų specialistė.

