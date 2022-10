Smalsuolius į Žemaitiją kviečia magiškas savaitgalis pas laumes ir kaukus

Legendomis garsus Platelių kraštas kviečia šeimas su vaikais pasidžiaugti rudenėjančia gamta ir užsukti į išskirtinį nemokamą renginį „Miško burtai“. Atvykstantiems paruoštas smagus savaitgalio planas – šeštadienis laumių ir kaukų draugijoje, su įspūdingais kostiumais, dekoracijomis, neeilinėmis veiklomis ir žaidimais bei įsimintinas sekmadienis keliaujant magiškos gamtos maršrutu, rašoma Žemaitijos nacionalinio parko pranešime žiniasklaidai.

„Vienintelis toks Lietuvoje. Taip būtų galima apibūdinti teatralizuotą festivalį šeimoms „Miško burtai“, kuriame susipina turtingas mūsų kultūrinis paveldas ir subtili gamtos magija. Su legendų herojais žaisdami vaikai geriau įsimena istorijas ar faktus apie juos supančią aplinką. O patirdami neeilinį nuotykį gamtoje, teigiamas emocijas – ugdosi meilę gamtai. Taip smagus laikas gamtoje virsta jos globa ateityje. Tai mums, gamtininkams, svarbiausia“, – apie renginį pasakoja jo koordinatorė, Baltijos aplinkos forumo atstovė Kamilė Breimelytė-Grajauskienė.

Kaukų karalius ir kitos magiškos veiklos festivalyje „Miško burtai“

Organizatorių teigimu, „Miško burtai“ – tai stebuklų pasaulis vaikams, kuriame tėvai gali negalvoti apie jų laisvalaikio planavimą, o tiesiog atsiduoti vaizduotei, leistis vedami laumių ir kaukų, svajoti, kurti istorijas ir prisiminimus kartu su mažaisiais.

„Renginys – vienintelė proga metuose susitikti su Kaukų karaliumi. Jis su savo magiškų būtybių svita išlenda iš savo namų rezervate pabendrauti su vaikais prieš gilųjį miegą, parodyti jiems gamtos burtus“, – pasakoja K. Breimelytė-Grajauskienė.

Šiemet programoje dalyvių lauks miško pažinimas, vorų pinklės, bitelių šposai, grybų internetas, stebuklingų kaukų lazdų, smilkalų, lėlių, paukščių gamyba, kaukų namelių statybos, gamtos žaidimai, griaustinio muzika, išskirtinis žygis į slėpiningąjį Plokštinės rezervatą. Kaip ir kasmet, sveikatos suteiks žolynų laumės arbata ir visagalė šermukšnių uogienė.

Festivalis nemokamas, bet atvykstant į renginį būtina registracija svetainėje.

Pažintį praturtinantis devynių objektų maršrutas magiškoje gamtoje

Magijos kupiną patirtį sustiprinti padės pažintinis maršrutas gražiausiomis Žemaitijos vietomis. Organizatoriai siūlo savarankiškai aplankyti devynias vietas, kurios keri rudeniška gamta ir mistika.

„Žemaitijos nacionaliniame parke ko ne už kiekvieno akmens, salos ar pelkės slypi legenda. Na, o ruduo prideda toms vietoms stebuklingumo savo spalvų įvairove, rūkais, vėjyje besiplaikstančiais voratinkliais. Pasiimkite termosą arbatos, šiltai apsirenkite ir mėgaukitės.“ – išbandyti magiškos gamtos maršrutą kviečia Žemaitijos nacionalinio parko atstovas Paulius Mika.

Vaizdingu reljefu ir Platelių ežero pakrante vingiuojančiame Šeirės pažintiniame take greičiausiai sutiksite piktąjį kaukutį iš Piktežerio ar karalienės Bonos užkerėtą baltą kumelaitę. Nuo Siberijos apžvalgos bokšto atsiveriančiose pelkėse galbūt pasiseks pamatyti laumes, o Gegrėnų piliakalnių take – atrasti druskos.

Laumalenkose raginama stebėti dar likusius žiemoti paukščius. Kaip pavadinimas išduoda, čia su laumėmis tikrai turėtumėte bent prasilenkti. Liepijų pėsčiųjų trasoje kviečiama pasiklausyti magiško ąžuolų ošimo, pasėdėti ir išgerti arbatos ant stebuklingo pagonių akmens, o Mikytų pažintiniame take – aplankyti akmenį su velnio pėda. Plokštinės pažintiniame take jūsų laukia stebuklingas Pilelio šaltinio vanduo, o Paplatelės pažintiniame take – sumedėję pasakų herojai. Galiausiai energijos pasikrauti siūloma užsukti į Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parką.