Metas planuoti slidinėjimo atostogas: kokią Europos kryptį pasirinkti?

Slidinėjimo entuziastams Lietuvos oro uostai šiemet siūlys dvi naujas tiesioginių skydžių kryptis. Jau nuo gruodžio 1 dienos aktyvaus laisvalaikio mėgėjai iš Vilniaus oro uosto galės pasiekti Turino (Italija) slidinėjimo kurortus, o nuo ateinančio sausio pradžios – pasigrožėti Europos žaliąja sostine tituluojamu Grenobliu (Prancūzija) ir jį supančiais kalnais.

Be minėtų naujų krypčių slidinėjimo mėgėjai gali naudotis ir jau šiuo metu vykdomais skrydžiais į Miuncheną (Vokietija), Ciūrichą (Šveicarija), Milaną (Italija) bei Kutaisį (Gruzija), pranešime žiniasklaidai primena „Lietuvos oro uostai“.

„Slidinėjimo atostogas įprasta pradėti planuoti rudenį, tad tokiu metu pristatome ir naujas patogias skrydžių kryptis. Žiemos sezone jų numatytos dvi – oro bendrovės pradės skraidinti į Prancūzijos Alpes, Grenoblį, ir Italijos šiaurinėje dalyje esantį Turiną.

Slidinėjimas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Planuojant atostogas reikėtų atkreipti dėmesį, kad gruodį ir slidinėjimo miesteliuose jaučiama švenčių nuotaika. Sausis jau ramesnis ir neretai džiugina slidininkus didesniu sniego kiekiu. Pastebime, kad su šeimomis dažniausiai slidinėjama vasarį, o kovo ir balandžio pradžioje, kai orai nusistovi, darosi šiltesni ir džiugina ilgesnėmis dienomis, slidinėti vykstama su draugais“, – teigia Lietuvos oro uostų maršrutų plėtros projektų vadovas Tomas Zitikis.

Snieguota Italija: kokias slidinėjimo zonas lengviausia pasiekti iš Turino oro uosto?

Italijos geografinė padėtis ideali siekiant išnaudoti ne tik vasaros, bet ir šaltojo sezono atostogų dienas. Žiemą šalis siūlo puikias slidinėjimo ir snieglenčių sporto trasas, o taip pat garsėja priimtinomis kainomis, šeimynine atmosfera ir visų pamėgta tradicine virtuve.

Turinas yra puikus miestas, kuriame verta praleisti dieną ar dvi, o šalia oro uosto esantys slidinėjimo kurortai gali pasigirti didelio aukščio šlaitais ir kvapą gniaužiančiomis panoramomis. Daugelis slidinėjimo zonų yra mažiau nei 2 valandos kelio automobiliu nuo oro uosto.

Slidinėjimas / Pexels nuotr.

Vienas geriausiai žinomų kurortų – Via Lattea (liet. Paukščių takas). Šioje zonoje vyko 2006 m. žiemos olimpinės žaidynės. Tai kone didžiausia sujungta slidinėjimo zona Europoje, kurioje beveik 400 km trasų driekiasi Prancūzijos ir Italijos siena. Teritorijoje įsikūrę žinomi slidinėjimo kurortai Sauze d`Oulx, Claviere, Montgenevre ir Sestriere su vidutinio ir sudėtingo lygio slidinėjimo trasoms. Via Lattea nuo oro uosto nutolusi apie 100 km, tad pasieksite ją per šiek tiek daugiau nei valandą.

Kita panašiu atstumu nuo Turino oro uosto įsikūrusi slidinėjimo zona – Monte Rosa su nuostabiais Pjemontės bei Aostos slėnio vaizdais. Nepaisant aukštos šlaitų kokybės ir modernios infrastruktūros, čia esantys kurortai sugeba išlaikyti savo ramų žavesį. Monte Rosoje galima rasti 25 slidinėjimo zonas, įskaitant Breuil-Cervinia, Courmayeur ir La Thuile-La Rosiere slidinėjimo kurortus.

Valtournenche ir Breuil-Cervinia slidinėjimo zonos siūlo galimybę išbandyti jėgas ledynuose ar vienoje iš ilgiausių Europos trasų, kurios ilgis apie 20 km. Iš viso 360 km trasų išvysčiusi vietovė gali pasigirti susisiekimu su Zermatt (Šveicarija) ir 3800 m aukštingumu. Vietovė lengvai pasiekiama per pusantros valandos nuo Turino oro uosto.

Slidinėjimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Slidinėjimo sezonas Turine yra ilgas bei tęsiasi nuo lapkričio iki gegužės. Tiesioginius skrydžius Vilnius – Turinas oro bendrovė „Ryanair“ pradeda nuo gruodžio 1 dienos.

Europos žalioji sostinė Grenoblis – viena populiariausių slidinėjimo krypčių

Grenoblis – miestas, 2022 m. tituluotas Europos žaliąja sostine, pripažįstant miesto ambicijas tapti tvaria ir aplinkai nekenksminga vieta. Vietovę supa beveik 20 slidinėjimo kurortų, o slidinėjimo sezonas čia prasideda gruodį bei tęsiasi iki gegužės pradžios. Tai viena iš populiariausių krypčių, garsėjanti puikiai išvystytomis slidinėjimo trasomis ir kurortais.

Visai šalia, 60 km nuo Grenoblio oro uosto, yra Saint Pierre de Chartreuse – šeimoms tinkamas slidinėjimo kurortas su istoriniu kaimo centru. Trasos puikiai tinka pradedantiesiems. Jiems patiks ir La Clusaz bei Les Saisies, o šeimoms siūloma aplankyti Megève zoną su daugiau nei 400 km trasų. Ši vieta pasižymi gausiu renginių kalendoriumi ir šurmuliuojančia atmosfera tiek ant kalno, tiek už jo papėdėje.

Slidinėjimas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Les Deux Alpes garsėja tuo, kad šioje vietoje galima slidinėti ir vasarą, be to, čia išsiraizgiusias sudėtingas trasas itin mėgsta jaunimas. Ieškantiems sudėtingesnių trasų ir iššūkių patiks La Grave – šiek tiek ekscentriška slidinėjimo zona su vos vienu keltuvu ir pora pažymėtų trasų, tad patyrę slidininkai neabejotinai bus savo stichijoje – begalinėje, improvizacijoms atviroje pusnyje. Ieškantiems balanso ir aukso vidurio rekomenduojama vykti į Chamrousse – olimpinį slidinėjimo kurortą, jau ilgą laiką mėgstamą ir britų slidininkų patikrintą kurotą, nuo oro uosto nutolusį apie 80 km.

Skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Grenoblį kompanija „Wizz Air“ pradeda vykdyti nuo sausio 7 d.

Kiti skrydžiai slidininkų pamėgtomis kryptimis

Be naujų krypčių daugėja galimybių patogiai skristi ir kitomis slidinėjimo entuziastų pamėgtomis kryptimis: „AirBaltic“ avialinijų vykdomi skrydžiai į Miuncheną (Vokietija) padažnėja nuo 3 iki 4 kartų per savaitę. Pastaroji kryptis mėgstama keliautojų, kurie aktyvų laisvalaikį mėgsta papildyti miesto kultūra – Miuncheno centras nuo kai kurių slidinėjimo centrų traukiniu pasiekiamas vos per valandą.

Alpės / AP nuotr.

Dar viena populiari žiemos atostogų kryptis – Milanas (Italija), nuo kurio poros valandų atstumu įsikūręs ne vienas slidinėjimo kurortas. Dienos pramogoms puikiai tiks Piani di Bobbio, mėgstamas pradedančiųjų slidininkų. O norintiems ne tik paslidinėti, bet ir pasigrožėti pribloškiančiais vaizdais, rekomenduojama vykti į Chiesa Valmalenco – keltuvui užkėlus į 1900 metrų aukštį stebina ne tik plačios, ilgos trasos, bet ir kerinti panorama.

Milaną šiuo metu iš Lietuvos oro uostų galima pasiekti skrendant į Malpensos oro uostą („Wizz Air“) arba Bergamo („Ryanair“).