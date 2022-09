Pirmas įspūdis padaromas vos per 7 sekundes: ko geriau nedaryti, ką rengtis ir kaip elgtis, jei pasirodėte prastai?

„Mažai kas žino, jog reikia bent 7 kartus susitikti, pabendrauti, kad nuomonė, kuri susidarė per pirmąsias 7 sekundes, būtų pakeista. Tai – daug“, – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ sako etiketo ekspertė Indrė Sapagovaitė-Briedelienė.

Pirmas susitikimas su nepažįstamu žmogumi dažnai sukelia daug nerimo. Juk kiekvienas norime, kad įspūdis apie mus išliktų pas geriausias. Tokiu atveju etiketo specialistė I. Sapagovaitė-Briedelienė pateikia vieną iš būdų, kurį praktikuoti galėsite ne tik prieš lemtingą susitikimą.

„Labai geras ir paprastas patarimas, jį reikėtų praktikuoti įeinant bet kur: į namus, parduotuvę, darbą, pas draugus. Pagalvokime apie savo laikyseną, veido išraišką. Lietuvių veidai yra tokie, kad kai mes esame ramūs, atrodome piktoki. Keliaudami pastebėkite – grįžus į Lietuvą veidai atrodo niūresni. Nebūtinai viduje nuotaika tokia, tiesiog tokios veido išraiškos. Aišku, kur nors einant nereikia iki krūminių šypsotis, tai nenatūralu, bet nustatyti malonią veido išraišką tikrai padeda“, – sako etiketo ekspertė.

Indrė Sapagovaitė-Briedelienė / LRT stop kadras

Tiesa, pirmąją dalį įspūdžio sudaro ne tik kūno kalba, tačiau ir apranga. Specialistė tikina, kad nereikėtų perlenkti lazdos ir pasakoja, kokia apranga tinkamiausia.

„Apranga turi atitikti ir paros laiką, ir susitikimo tikslą. Tikrai nereikia eiti išsipuošus į darbo susitikimą, kuris vyksta ryte, arba apsirengti paprastai, vakare einant į rimtesnį renginį“, – tikina ji.

Etiketo ekspertė pabrėžia, kad žmonės dažniausiai linkę nuvertinti pirmąjį įspūdį, ir primena visiems gerai žinomą 7 sekundžių taisyklę.

„7 sekundės yra tas laikas, per kurį žmogus susidaro nuomonę apie kitą žmogų, nori jis to ar nenori. Bet labai mažai kas žino, kad reikia mažiausiai 7 kartus susitikti, pabendrauti, praleisti laiką, kad nuomonė, kurią žmogus susidarė per pirmas 7 sekundes, būtų pakeista. 7 kartai yra daug, ne visi gauna tokią progą“, – pasakoja laidos pašnekovė.

Bendravimas / Shutterstock nuotr.

Paklausta, ką reikėtų daryti, kad gavus antrą progą per ateinančius susitikimus įspūdis nebūtų dar labiau sugadintas, etiketo ekspertė pateikia efektyviausią būdą, kaip save pristatyti iš naujo.

„Jeigu pirmas įspūdis buvo teisingas, jūs taip gyvenate ir tokie esate, ne kažką ir bepakeisi. Bet jeigu tiesiog buvo prasta diena, greičiausias ir efektyviausias būdas – rodyti kuo daugiau dėmesio tam žmogui: išklausyti, pasakyti komplimentą, kelti jo nuotaiką. Viską išimti iš savęs, pamiršti, kad susimovėte, pamiršti, kad padarėte blogą įspūdį, ir visą dėmesį perkelti tam žmogui“, – tikina I. Sapagovaitė-Briedelienė.

Bendravimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Etiketo ekspertė pasakoja, kad pirmasis įspūdis susidaro sąmoningai to nesuvokiant. Galvoje tiesiog įsėda nuomonė apie žmogų, turime vertinimus, ar norime su juo toliau tęsti bendravimą, ar ne. Todėl jeigu su tuo pačiu žmogumi susitikote dar kartą, baimintis dėl to, jog galite sugadinti jau susidarytą įspūdį, nereikėtų.

Plačiau – rugsėjo 24 d. laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.