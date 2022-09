Meditacijos mokytojas: mes užsispyrusiai tikime, kad galima pasiekti būseną, kada visą laiką būsime laimingi

Pasaulio neramumuose, aušros laukime, tikėjime taika – visur reikalingas žvilgsnis į save. Juk nepažinę savęs, negalėsime pažinti ir suprasti mus supančio pasaulio. Juk kupini neigiamų minčių, negalėsime gyventi pozityvaus gyvenimo. Todėl apie dėmesio valdymą, emocijų priėmimą, nuojautos prakalbinimą ir kitas gyvenimo džiaugsmo spalvas LRT RADIJO laidoje „Laimės dieta“ kalba dėmesingumo, meditacijos bei savityros mokytojas, pirmosios lietuviškos knygos apie meditaciją vaikams „Esu tyloje“ autorius Ugnius Leimontas.

– Kaip į paties gyvenimą atėjo dėmesio valdymas, dėmesingumas, meditacija?

– Kai supratau, kad tai, ko ieškau, ir taip, kaip ieškau, išorėje neveikia. Pradėjau tyrinėti arba ieškoti kitur – viduje. Tam reikėjo būdų, metodų, technikų. Tada pradėjau domėtis meditacija, kaip tą padaryti, kur surasti, ko dar neradau, ko vis trūksta.

Meditacija / Pixabay nuotr.

– Kai pradėjai domėtis meditacija, kas buvo tavo mokytojai? Ar tu kažkur keliavai?

– Be abejo, reikėjo vedlių, reikėjo ko nors, kas pasidalintų. Galima pačiam skaityti, ieškoti, kapstyti, o man atrodo, kad paprasčiau susirasti ką nors, kas tai jau daro ir gali dalintis. Buvo daug mokytojų, daug ieškojimų, bet galiausiai apsistojau prie to, kas tinka, kas veikia. Galiausiai meditacija iš praktikos, sėdėjimo lotoso pozoje, mantros ar dar kažkokių ritualų perauga į kasdienybę.

– Aš tavęs prašiau, kad pagalvotumei apie kokius nors kasdienius ritualus, buitinius dalykus ar mintis, kurios tau yra tavo maži laimės receptai.

– Vieną jau pasakiau – meditacija. Meditacija tęsiasi visada, tik manęs ten nebūna. Mano dėmesys būna kur nors išorėje. Vienas iš tų receptų yra žinoti, kad ji ten yra, kad ten yra bent kažkiek ramiau, tyliau, erdviau, laisviau, mažiau įtempta. Tai yra vienas iš dėmesingumo, sąmoningumo klausimų.

Meditacija / Mitchell Griest/Unsplash nuotr.

– Kiek tai yra paveiku?

– Jeigu būtų vienas paprastas būdas arba metodas, kuris veiktų visiems, tai būtų labai paprasta. Žmonės yra išmintingi. Genialių protų pasaulyje yra buvę, ir yra. Taigi tikrai būtų tą vieną metodą atradę. Deja, vieno nėra, bet yra daug įvairių, kurie kažkam veikia, kažkam neveikia.

– Tu rašai vaikams, su jais dirbi, mokai juos dėmesingumo ir meditacijos praktikų. Ko pats iš vaikų išmokai?

– Ketverius metus pradirbau mokyklose, darželiuose. Kasdien vesdavau užsiėmimus kaip meditacijos, tylos, susikaupimo pamokas. Per tuos metus supratau, kad iš manęs pedagogas vis tik nekoks. Labai tikėjausi, kad gal kažkaip pramuš, bet nepramušė. Tai, ko iš vaikų vis dar mokausi ir sunkiai sekasi – žaismingumo arba nerimtumo. Su vaikais susidurdamas, susitikdamas, supratau, kad esu stipriai per rimtas.

Meditacija / Pixabay nuotr.

– Viena iš tavo veiklų yra išmokyti vaikus pradėti pasitikėti savo jausmais.

– Labiau atrasti tai, kas nekinta, atrasti tai, į ką galima atsiremti nepriklausant nuo išorės. Kitaip sakant, pažinti save. Išmokti nukreipti dėmesį iš išorės į vidų ir tyrinėti, kas, beje, jiems sekasi truputėlį lengviau, negu suaugusiems. Jie turi alkio, smalsumo ir nebijo klysti.

Vaikai. Asociatyvi nuotr. / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Man dėmesingumas kūnui ir jo reakcija buvo pirmas būdas, kaip aš pradėjau draugauti ir klausyti savo nuojautos, ja pasitikėti. Tavęs noriu paklausti, kaip yra su ta nuojauta, intuicija?

– Kadangi esame pratę vadovautis daugiausiai intelektu, mes pirmiausia tampame sąmoningi jausmų atspindžiams kūne, ne pačiam jausmui, nes didelė dalis žmonių yra atpratę jausti, veikti jausmų lygmenyje. Mes jausmus tiktai interpretuojame, pastebėdami jų atspindžius, jų poveikį kūnui. Per tai po truputėlį galima užsikabinti ir keliauti gilyn į patį jausmų pažinimą. O nuojauta – vien pats žodis „nuojauta“ labai aiškiai yra nuo jausmo. Kai per seminarus, per stovyklas, žmonių klausiu: nuojauta, gerai ar blogai? O tai labai gerai, labai naudingas dalykas, labai reikia jos klausyti. Tam, kad girdėtume nuojautą, turime išmokti dėmesiu būti daugiau viduje negu išorėje. Tai vėlgi dėmesingumo, savęs pažinimo klausimas.

– Net matematiškai, tikimybė, kad atsikartos identiška situacija, beveik yra nulinė. Bet kaip mes tvarkomės su šita informacija? Kaip tvarkytis su savo patirtimi, kiek suteikti galios reguliuoti?

– Yra dar vienas lygmuo, kuris galėtų padaryti tave dar labiau nenugalima, gali tapti labiau neperšaunama, kietesnė, gudresnė, išmanesnė. Kažkada su vienu berniuku dirbome su jausmais, jis labai gražiai pasakė: „supratau, reikia tapti labiau vaiduoklišku, permatomu, tada jausmas tau nieko negali padaryti, nes per tave praeina“.

Laimė, šypsena, asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Grįžkime prie kasdienybės ir meditacijos pavyzdžių. Sportas, ypač joga, yra kaip vienas iš būdų stebėti savo kūną. Šokimas, negalvojant, kaip gražiai atrodai. Ar keikimasi, jeigu išsikeikti labai širdies, galime vadinti meditacija ar ne?

– Tai yra įtampos išleidimas. Nesvarbu, ar tu spardysi kriaušę, ar tu keiksiesi, ar ten, nežinau, sportuosi arba tualetą valysi labai įnirtingai, su pykčiu arba iš pykčio. Tai padės tiktai truputėlį nuleisti garą, dėl to kažkuriuo laikotarpiu taps lengviau, nes spaudimas, įtampa viduje sumažės. Bet ugnies arba priežasties, dėl ko susidaro garas ir spaudimas, nepanaikinsi.

Aš per mokymus išskiriu atsipalaidavimą ir meditaciją, arba dėmesingumą. Daug kas sako: man grybauti, vaikščioti, slidinėti, dviračiu važiuoti yra meditacija. Tai yra puikūs būdai kaip atsipalaiduoti. Jie iš dalies veikia panašiai, nes dėmesio inkaras buvo užsiėmimas arba veikla. Tai, į ką mes kreipiame dėmesį yra išorėje.

Keiksmažodžiai / Shutterstock nuotr.

– Iš principo, tikslas yra pirma būti laimingam be sąlygų.

– Ateina ir praeina. Laimė yra tada, kai pavyksta ko nors pasiekti arba pavyksta ko nors išvengti. Mes kažkodėl užsispyrusiai tikime, kad galima pasiekti tą būseną, kai visą laiką bus gerai, kai visą laiką būsiu laimingas. Aš žiūriu aplinkui į visus žmones, nei vieno kol kas nemačiau, kuriam tai pavyktų, bet kažkodėl vis dar tikime, kad taip įmanoma.

Ramybė / meditacija / moteris / Pexels nuotr.

Tai labiau prisirišimas prie būsenos arba prie patirties, kad aš noriu būti laimingas. Jeigu patyrinėti ramybę, ten laimės nėra. Bet ten yra, kaip aš vadinu, palaima. Kažkas, kas nesikeičia, kažkas, kas yra visą laiką. Tiktai manęs ten nebūna, nes aš, ieškodamas laimės, vėl iškeliauju kažkur į išorę. Bet aš bent jau mečiau norą būti laimingu.

Plačiau – kovo 30 d. laidos „Laimės dieta“ įraše.

Parengė Miglė Valionytė.