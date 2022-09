Pasaulis atsisveikino su karaliene Elžbieta II: 15 faktų apie iškilmingas monarchės laidotuves

Po 10 dienų trukusio gedulo, Jungtinė Karalystė į paskutinę kelionę išlydėjo 70 metų valdžiusią karalienę Elžbietą II. Jos laidotuvių dieną netrūko ir karališkųjų tradicijų, ir jos gyvenimo simbolių. Ypatingais pagarbos ženklais velionę pagerbė ir šeimos nariai, ir visa karalystė.

Karalienė Elžbieta II mirė ketvirtadienį, rugsėjo 8 dieną. Nuo ketvirtadienio, rugsėjo 15 d., karalienės karstas gulėjo Vestminsterio rūmuose, kuriuose įprastai posėdžiauja JK parlamentas. Čia jai paskutinę pagarbą galėjo ateiti išreikšti visi norintys.

Rugsėjo 19-ąją, pirmadienį, 70 metų valdžiusi monarchė išlydėta į paskutinę kelionę ir amžinojo poilsio atgulė šalia 2021-ųjų balandį mirusio sutuoktinio princo Philipo. Jie buvo palaidoti Vindzoro pilies Karaliaus Jurgio VI memorialinėje koplyčioje, skelbiama oficialioje karališkosios šeimos interneto svetainėje.

Skelbiama, kad privati laidojimo ceremonija, kuriai vadovavo Vindzoro dekanas, įvyko Karaliaus Jurgio VI memorialinėje koplyčioje pirmadienio vakare.

Karalienės Elžbietos II karstas / AP nuotr.

– Karalienės Elžbietos II laidotuvės buvo pirmosios valstybinės laidotuvės Jungtinėje Karalystėje per daugiau nei 50 metų – pastarąjį kartą valstybinės laidotuvės buvo surengtos 1965-aisiais Winstonui Churchilliui.

– Laidotuvių dieną Big Beno varpas suskambėjo 96 kartus – po vieną varpo dūžį už kiekvienus monarchės gyvenimo metus. Varpo dūžius palydėjo patrankų salvės.

Artimieji atsisveikina su karaliene Elžbieta II / AP nuotr.

– Pagerbiant monarchę 2 minutėmis tylos užtilo visas milijoninis Londono miestas. Net Londono Heathrow oro uoste pusvalandžiui sustabdyti visi skrydžiai (15 minučių prieš ir po 2 tylos minučių). Taip pat oro uoste sustabdyti skrydžiai laidotuvių kortežo ir procesijos atvykimo į Vindzoro pilį metu.

– Laidotuvių pamaldos vyko Vestminsterio abatijoje, kur 1947-aisiais Elžbieta II susituokė, o 1953-aisiais buvo karūnuota. Per pamaldas susirinkusieji giedojo giesmę „The Lord`s My Shepherd“ („Viešpats – mano ganytojas“), kuri buvo giedama per karalienės ir Edinburgo hercogo vestuves.

Elžbietos II laidotuvių pamaldos Šv. Jurgio koplyčioje / AP nuotr.

– Kaip rašoma forbes.com, monarchės laidotuvėse dalyvavo apie 2000 žmonių, tarp jų – apie 100 valstybių ir parlamentų vadovų. Tiesa, pasak BBC, kvietimų į Elžbietos II laidotuves negavo Sirijos, Venesuelos ir Afganistano delegacijos, nes su šiomis šalimis Jungtinė Karalystė neturi diplomatinių santykių. Nepakviesti ir Rusijos, Baltarusijos bei Mianmaro valstybių vadovai. Šiaurės Korėja ir Nikaragva pakviestos į laidotuves deleguoti ambasadorius, tačiau ne valstybės vadovus.

– Karalienės Elžbietos II laidotuvių dieną vyko didžiausia saugumo operacija, kokią Jungtinė Karalystė kada nors yra mačiusi. Didžiulės minios, karališkosios šeimos nariai, daugybė pasaulio lyderių ir kitų aukštų asmenų – visų jų saugumas turėjo būti užtikrintas.

Karalienės Elžbietos II laidotuvės / AP nuotr.

Metropoliteno policijos komisaro pavaduotojas Stuartas Cundy sakė, kad ši labai sudėtinga policijos operacija yra didžiausia Londono pajėgų istorijoje ir pranoksta 2012 m. Londono olimpines žaidynes, kuriose per dieną budėjo iki 10 tūkst. policijos pareigūnų.

– Vien Londono centre pastatyta 36 km ilgio užtvaros, kad būtų suvaldyta minia ir apsaugotos pagrindinės teritorijos aplink Parlamento rūmus, Vestminsterio abatiją ir Bakingamo rūmus, rašoma abcnews.com.

– Kai karalienės karstas paskutinį kartą pravežtas pro Bekingemo rūmus, rūmų personalas išreiškė paskutinę pagarbą karalienei – visi sustojo kieme ir taip atsisveikino su monarche.

Karalienės Elžbietos II laidotuvės / AP nuotr.

– Fotografai užfiksavo, kad į paskutinę kelionę monarchę išlydėjo ir jos numylėtieji augintiniai – korgiai Sandy ir Muickas. Iškilmingoje karalienės Elžbietos II laidotuvių procesijoje buvo galima išvysti ne tik jos numylėtuosius šuniukus, bet ir ponį, vardu Emma.

Elžbietos II laidotuvės, princas Andrew / AP nuotr.

– Pasak BBC, karalienės laidotuvėse dalyvavo tūkstančiai karių: 4 tūkst. – laidotuvių procesijoje, 3 tūkst. – Londone ir 1 tūkst. – Vindzore.

Karalienės Elžbietos II laidotuvės / AP nuotr.

– Laidotuvių dieną netrūko ir simbolių. Kaip rašoma „People“, Sasekso hercogienė Meghan Markle velionę pagerbė ne tik segėdama Elžbietos II jai dovanotus perlų auskarus. Princo Harry žmona lygiai tokia pačia suknele, tik tamsiai mėlynos spalvos, puošėsi ir 92-ojo monarchės gimtadienio proga surengtame koncerte Londono karališkojoje Alberto salėje. Markle prie suknelės priderino juodą „Dior“ skrybėlę – tokia pačia, tik balta, ji puošėsi birželį, per karalienės Elžbietos II platininio valdymo jubiliejaus iškilmes.

Karalienės Elžbietos II laidotuvės / AP nuotr.

– Elžbietos II laidotuvėse Kate Middleton pasirodė pasipuošusi keturių eilių perlų vėriniu su deimantine akimi ir kabančiais perlų auskarais. Šie papuošalai, kaip rašo „People“, – iš asmeninės karalienės Elžbietos II kolekcijos, būtent šiuos auskarus monarchė buvo gavusi dovanų per vestuves 1947 m.

– Elžbietą II pagerbė ir Kate Middleton bei princo Williamo dukra princesė Charlotte. Ji laidotuvėse pirmąsyk pasirodė su skrybėlaite, o į paltą įsisegė pasagos formos deimantinę sagę, taip pagerbdama Elžbietos II meilę žirgams. Kaip rašo „People“, papuošalą princesei Charlottei anksčiau taip pat padovanojo Elžbieta II.

Karalienės Elžbietos II laidotuvės / AP nuotr.

– Karalienės laidotuvių dieną karstą puošė antrasis vainikas, nupintas iš Bakingamo, Klarenso rūmų soduose užaugusių žiedų, atsižvelgiant į jų simboliką. Tarp jų – atminimui skirtas rozmarinas ir mirta, išauginta iš šakelės, buvusios karalienės nuotakos puokštėje. Tai padaryta Karolio III prašymu. Beje, mirta dažnai laikoma laimingos santuokos simboliu, tad primena 73 metus trukusią karalienės santuoką su princu Philipu.

Karalienės Elžbietos II karstas / AP nuotr.

Puokštėje – ir stiprybę simbolizuojantis angliškas ąžuolas, pelargonijos, sodo rožės, rudeninės hortenzijos, sedulos, jurginai ir skroblai. Be to, karaliaus prašymu vainikas buvo pagamintas tvariai – iš angliškų samanų ir ąžuolo šakų, nenaudojant gėlių putų, pranešė skynews.com. Beje, Karolis III ranka užrašė ir kortelę, kurią padėjo ant karsto. Joje užrašyta: „Prisimenant su meile ir atsidavimu. Karolis R“.

– Karalienės Elžbietos II laidotuvės buvo tiesiogiai transliuojamos 125 kino teatruose Jungtinėje Karalystėje, rašoma abcnews.com.

Elžbietos II laidotuvės buvo tiesiogiai transliuojamos per LRT TELEVIZIJĄ. Specialios transliacijos įrašą galite pamatyti čia: