Australijos egzotika ir lenktynės su voverėmis – ką lietuviai patiria keliaudami „Camino Lituano“

„Mane labiausiai nustebino Lietuva – ji žemėlapyje tokia mažytė, bet kai reikia pereiti pėsčiomis, visai kitaip viskas atrodo. Tai labiausiai stebino – Lietuvos beribis besitęsiantis laukas, plotai su rapsais, žvyrkeliais, mažais keliukais, trobelėmis, sėdinčiomis ir besišypsančiomis babytėmis“, – sako tinklaraščio „Ananaso kelionės“ kūrėja, keliautoja Ugnė Rutkauskienė.

Prieš kelerius metus sukurtas pagrindinis „Camino Lituano“ kelias veda nuo Latvijos per Žagarę, vingiuoja per Šiaulių, Kauno, Alytaus apskritis, kol pasiekia Seinus Lenkijoje. Kasmet jis pritraukia per kelis tūkstančius keleivių.

Ugnė Rutkauskienė / Asmeninio arch.

Per pandemiją, kai kelionės į užsienio valstybes buvo ribojamos, ne vienas lietuvis pradėjo ieškoti alternatyvų, kur praleisti atostogas ar laisvus savaitgalius.

Kaip teigia „Camino Lituano“ savanoris Marius Minkevičius, nors šiuolaikiniai piligriminiai žygiai nereikalauja ypatingų fizinių pastangų ir „Camino Lituano“ keliu gali keliauti visi norintys, žygiui pasiruošti būtina.

Marius Minkevičius / Asmeninio arch. nuotr.

„Dažnai žmonės atvažiuoja neįvertinę savo galimybių eiti tokias distancijas. Jos nėra didelės, bet nepatyrusiam ir nepasiruošusiam tinkamos aprangos kartais gali būti sudėtinga. Prisitrina pūslės, greičiau pervargstama ir kelionė baigiasi anksčiau, nei planuota.“

„Camino Lituano“ suskirstytas į 25 kilometrų kelionės etapus. Jie sužymėti tradicinėmis geltonomis rodyklėmis ir kriauklėmis. Kaip teigia M. Minkevičius, norėdami pirmą kartą pabandyti, dažniausiai žmonės eina tris arba keturis etapus, paskui kitais metais tęsia kelionę ten, kur baigė. Vidutiniškai keliautojai nueina apie šimtą kilometrų.

Nuovargio bus

Kaip teigia rugpjūčio mėnesį „Camino Lituano“ kelią dviračiu išbandęs Vilniaus savivaldybės mero patarėjas Karolis Žukauskas, per penkias dienas pavyko įveikti 500 kilometrų.

„Pasiruoškite fiziškai. Paminkite bent mėnesį kasdien aktyviau dviratį, pasianalizuokite „Camino Lituano“ maršrutą. Jis skirtas eiti pėsčiomis (21 dieną) ir geriau iš anksto jį šiek tiek pasikoreguoti. Tokiai kelionei nepasirinkite karščiausių vasaros dienų. Aš padariau visas tris klaidas, valio – mokykitės iš kitų klaidų, nekartokite manųjų“ , – savo didžiausias klaidas mini K. Žukauskas.

Karolis Žukauskas / Asmeninio arch. nuotr.

Eidami iššūkių patiria ir užkietėję keliautojai. Kaip portalui LRT.lt teigia beveik 50 pasaulio valstybių apkeliavusi U. Rutkauskienė, einant „Camino Lituano“ sunkiausia – dienos pabaiga.

„Kai kojos jau nelabai neša, bet žinai, kad namai už kokių 2–3 kilometrų, ir norisi greičiau eiti – jausmas, kad neini nei pirmyn, nei atgal. O nuvargę trasų pabaigose ir su vyru dažniausiai susipykdavome, bet iš kitos pusės labai juokinga, nes kelio pabaigoje pradėjome tai pastebėti ir iš to smagiai pasijuokdavome.“

U. Rutkauskienė teigia, kad prieš keliaujant teko skaityti, kad tai yra labai sakralus kelias. „Iš pradžių nelabai supratau, kuo laukai gali būti tokie sakralūs. Bet pradėjusi eiti ir pabuvusi su savimi per visus kojų skausmelius supratau – tai ir yra visas sakralumas. Daug kas tai sieja su Dievu, aš sieju su kitais dalykais. Eidamas nesibaigiančiais laukais, atrodo, po savo pasąmonę pasivaikštai ir daug dalykų išsikelia į paviršių.“

Ugnė Rutkauskienė / Asmeninio arch.

Kaip teigia daugiau nei prieš dvejus metus piligriminį kelią išbandžiusi pašnekovė, jų su vyru keliavimas „Camino Lituano“ prasidėjo Žagarėje, o baigėsi prie Lenkijos sienos, bet emociškai jis prasidėjo jau prieš mėnesį iki kelionės.

„Mes po truputį pradėjome galvoti, kokius daiktus įsidėti, kokią kuprinę įsigyti, ką daryti su kojomis, kaip planuotis vandens atsargas, o dar ir šuniukas kartu. Šiandien atrodo, kad kelias dar net nesibaigė – kai pradedi eiti, jis mintyse niekada nesibaigia“, – prisiminimais dalijasi tinklaraštininkė.

Bendravimas džiugina abi puses

„Camino Lituano“ kelias jungia apie 500 km ir vingiuoja per skirtingus miestelius ir kaimelius. Kaip teigia vienas iš „Camino Lituano“ įkūrėjų M. Minkevičius, vietiniai keliautojus pasitinka džiugiai. Pašnekovas taip pat pastebi, kad vietinės parduotuvės prisiperka daugiau saldainių ar kitų reikalingų prekių piligrimams.

„Bendruomenės džiaugiasi naujais atklydėliais į vietoves, nes tai įneša naują gūsį informacijos ir emocijų. Žmones džiugina bendravimas, o kai kuriose vietovėse vaikai dirba žvalgais ir, pamatę pirmuosius piligrimus, bėga pranešti šeimininkams. Kitas dalykas, ką sužinojau visai neseniai, kai kurių vietovių gyventojai pradėjo tvarkytis labiau apleistas sodybas, nes piligrimai eina ir fotografuoja, o žmonėms darosi nepatogu.“

Tiesa, važiavimas dviračiu kelionės „Camino Lituano“ ir bendravimo su vietiniais nesugadina. Pasak K. Žukausko, pažinčių pakeliui atsiranda visokių – nuo Jakiškių dvaro savininkų iki Joniškio vietinio laikraščio darbuotojų, nuo girtuoklėlio Kėdainiuose iki šeimininkės iš Kauno rajono.

Karolis Žukauskas / Asmeninio arch. nuotr.

„Kaip atrodo Lietuva minant? Labai tuščia, bet tvarkinga. Kaimuose gal dėl karštų orų žmonių lauke beveik nėra. Elektrinių paspirtukų mačiau daugiau nei dviračių – net ir mažiausi kaimai juos atrado, o visokiuose užkampiuose paslėpta labai daug gražių sodybų“, – įspūdžiais dalijasi K. Žukauskas.

Piligriminės išlaidos

Per dieną įveikus numatytą atkarpą, piligrimų laukia nakvynės vietos – parapijos, bendruomenės, senelių globos namai, klebonijos, turizmo sodybos, nedideli viešbučiai ir pan., kainos už nakvynę ten svyruoja nuo 5 iki 20 eurų.

Kaip teigia Vilniaus miesto savivaldybėje dirbantis K. Žukauskas, neskaičiuojant dviračio paruošimo ir trūkstamų daiktų susipirkimo, pačios kelionės išlaidos buvo menkos. „Iš penkių naktų kelyje kainavo tik dvi, vienoje sodyboje ir viename viešbutyje – atitinkamai 10 ir 20 eurų, kitos – pas kolegas, draugus, senus arba naujus pažįstamus kelyje. Priešpaskutinę dieną, kad būtų įdomiau, išsikėliau iššūkį neišleisti nė euro per visą dieną – pavyko. Pirmą dieną irgi išleidau tik 3 eurus, paskutinę dieną piniginė suplonėjo tik 6 eurais – ir viskas tik per ledų kokteilį Lazdijuose“, – dalijosi pašnekovas.

Karolis Žukauskas / Asmeninio arch. nuotr.

Paklausta, ką piligriminės kelionės suteikia žmogui, tinklaraštininkė U. Rutkauskienė sako, kad nors keliavo prieš daugiau nei dvejus metus, kelio prasmę jaučia ir šiandien: „Kasdien vis kitaip įprasminu ir suprantu – kelionė vis daugiau papasakoja apie mane. Atrodo, kad ėjimas piligriminiu keliu sugrąžina kiekvieną žmogų į čia ir dabar ir leidžia pajausti kiekvieną akimirką – kai joje ir nuobodu, ir linksma, ir nėra kur skubėti.“

Ugnė Rutkauskienė / Asmeninio arch.

„Ką veikti pakeliui? Beveik nieko, būti su savimi, galvoti, apie ką nori. Aš klausiausi daug tinklalaidžių, kai smegenys pavargdavo – muzikos. Šiaurės Lietuvoje skaičiavau kombainus (jų buvo daugiau nei žmonių), gandrų mačiau šimtus, pasikalbėdavome su sutiktais piligrimais. Kažkur už Kauno lenktyniavau su vovere – išlėkė į kelią tiesiai prieš mane, riedu dideliu greičiu į pakalnę, aplenkiau ją, ir ji nudūmė į krūmus“, – prisiminimais dalijasi K. Žukauskas.

Kaip prisipažįsta keliautojas, pabaigus visą maršrutą užplūdo laimės jausmas. „Nei aš pats tikėjau, nei aplinkiniai, bet įmanoma. Drąsiai dėčiau į savo kelionių trejetuką – konkuruotų su Australija ir dar keliomis egzotiškomis šalimis.“