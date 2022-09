Įspūdingų saulėlydžių sala – Rodas: dviejų jūrų skalaujama ramybės oazė

Dėl savo grožio Graikijos sala Rodas dar vadinama Viduržemio jūros perlu. Čia stūkso miškingi kalnai, o tarp jų – daug derlingų slėnių su srauniomis upėmis. Rodas įdomus ne tik dėl archeologinių lobių, bet ir čia spaudžiamo alyvuogių aliejaus, keramikos bei kilimų audimo tradicijų. Sąlyginai nedidelės Rodo salos pakrantė driekiasi net 220 kilometrų, o krištolo skaidrumo jūra – viena šilčiausių Graikijoje, rašoma kelionių agentūros „Novaturas“ pranešime žiniasklaidai.

Pasak agentūros atstovo užsienyje Jono Šidlausko, prasidėjus rudens sezonui, kai vėl padidiname veiklų tempą, iš svetingų vietinių salos gyventojų galėtume pasimokyti sugebėjimo gyventi lėčiau. Atvykus į Rodą galima ne tik pailsėti, pasimėgauti vandens malonumais ir saulės šiluma, bet ir prisiliesti prie tūkstančio metų senumo amatų.

J. Šidlausko teigimu, ruduo yra kone geriausias laikas vykti atostogų į Rodo salą. „Lyginant su pavasariu, oro temperatūra rudenį čia būna beveik tokia pati, o vanduo po vasaros labai įšilęs, tad drąsiai galima maudytis tiek jūroje, tiek baseinuose ir lepintis saulės voniomis.

Šiltas bei atostogoms tinkamas oras išlieka iki pat lapkričio mėnesio ir net šiuo metų laiku čia galima sutikti daug keliautojų iš Europos, mat rudenį saloje pramogos išlieka tokios pat, kaip ir vasarą“, – sako jis.

Rodo saloje / Pexels nuotr.

Atstovas užsienyje pasakoja, jog Graikijoje jį žavi malonus klimatas, įspūdinga gamta, neapsakomai skanus maistas, o taip pat ir itin svetingi vietiniai gyventojai bei jų gyvenimo būdas: „Tai, kad Graikijoje niekas niekur neskuba ir čia vyrauja lėtesnis gyvenimo tempas, per kurį gali atsikvėpti nuo nuolatinio skubėjimo – nėra mitas. Tačiau nepaisant tokio gyvenimo ritmo, graikai yra labai darbštūs žmonės ir gali pasiūlyti aukščiausio lygio aptarnavimą.“



Nors Rodo sala yra antra pagal dydį po Kretos, tačiau, anot atstovo užsienyje, per vieną atostogų savaitę galima apvažiuoti ir pažinti ją visą: „Rodas puikiai tiks kiekvieno keliautojo skoniui: tiek turintiems mažesnį kelionei skirtą biudžetą, tiek pasiilgusiems prabangių viešbučių su viskas įskaičiuota kelionės tipu. Jeigu keliautojus domina aktyvus laisvalaikis, Rodo sala dėl vyraujančių vėjų itin palanki vandens sportams, o salos reljefas – žygiams kalnuose.“



Pažinkite salos istoriją



Atvykusiems į Rodą Jonas rekomenduoja išsinuomoti automobilį ir per kelias dienas apvažiuoti salą arba pasiimti kelias ekskursijas su vietiniu gidu, kuris aprodys lankytinas vietas bei papasakos slapčiausias jų istorijas.

Rodo saloje / Pexels nuotr.

„Sala iš abiejų pusių skalaujama skirtingų jūrų: vienoje pusėje Egėjo, o kitoje – Viduržemio. Dėl skirtingų jūrų saloje vyrauja skirtingas klimatas bei poilsio pobūdis. Egėjo jūros pusėje daugiau vėjo, tad poilsį čia dažniausiai renkasi tie keliautojai, kurie nori aktyvesnės veiklos bei domisi vandens sportu. Tuo tarpu prie Viduržemio jūros ilsisi norintys pasimėgauti ramybe ir laiku su šeima“, – pasakoja J. Šidlauskas.



Svečiuojantis saloje Jonas rekomenduoja būtinai aplankyti Rodą ir antrą pagal dydį salos miestą – Lindosą. Rodo miestas nuo 1988 m. buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, o jo senamiestis yra viena geriausiai išsilaikiusių viduramžių citadelių pasaulyje. Jį juosia tvirtos 14-15 a. pastatytos sienos, tad vaikščiojant siauromis miesto gatvelėmis galima pasijusti tarsi nukeliavus į Viduramžius.



Maždaug už 50 km nuo Rodo nutolęs Lindosas yra labai savitas miestas, garsėjantis mažais nameliais, sudarančiais siaurų gatvelių serpantiną, kuriame išsidėstę daug parduotuvių, barų, restoranų bei kavinių. Net 116 m aukštyje esantis Lindo Akropolis, senesnis už esantį Atėnuose, yra svarbi archeologinė vietovė. Be istorinės svarbos, kalva siūlo fantastiškas vietas nuotraukoms: iš vienos pusės čia stūkso balti miestelio namai, iš kitos – jūra, paplūdimys ir žemiau kalvos esančios uolos.

Rodo saloje / Pexels nuotr.

Grožėkitės įspūdingais saulėlydžiais



Pasak J. Šidlausko, dar vienas įspūdingas dalykas, kurio lankantis saloje jokiu būdu negalima praleisti, yra nepakartojamo grožio saulėlydžiai: „Oranžine spalva dangų nutvieskiantis saulėlydis romantiška nuotaika užbaigs įspūdžių pilnos atostogų dienos įspūdžius. Atsipalaidavę ir žvelgdami į šiltų spalvų dangų pamiršite viską aplinkui. Tai greičiausiai ir bus ta akimirka, dėl kurios norėsis sugrįžti į Rodą.“



Kaip teigia „Novaturo“ atstovas užsienyje, Rode yra net kelios vietos, iš kurių galima stebėti nuostabius saulėlydžius. Pavyzdžiui, kalnuota Egėjo pakrantė, kuri puikiai tinka stebėti ne tik auksinius saulėlydžius, bet ir nuostabią panoramą, o tam net nereikės nuomotis automobilio. Kiti itin populiarūs pasirinkimai – Rodo miestas bei Monolito pilis.



„Monolito pilis yra viena mėgstamiausių keliautojų vietų stebėti, kaip saulė lėtai leidžiasi į Egėjo jūrą. Kryžiuočių pilies liekanos stūkso ant 236 m aukščio uolos viršūnės, todėl būtinai pasilikite laiko kopimui. Tiesa, visą nuovargį atpirks kerinti Rodo salos gamta, platus horizontas, iš kurio atsiveria nuostabi panorama į salyną, bei pušų kvapas. Jei pamatysite vis dar atidarytus nedidelius vietinių gamintojų kioskus, nepraleiskite progos įsigyti pilno gėrybių iškylos krepšelio.“

Mėgaukitės Rodo paplūdimiais



Rodo salos pakrantės ilgis – daugiau nei 200 km, o palei ją yra daugybė įvairių tipų paplūdimių. Daugumoje jų daug barų ir restoranų, kuriuose galima atsigaivinti gėrimais bei užkąsti, išsinuomoti skėčius, gultus bei vandens sporto įrangą. Tačiau net ir sezono metu visada galima rasti nuošalesnį paplūdimį, kuriame pavyks atsipalaiduoti visiškoje ramybėje.



„Rytinė salos pakrantė yra labiau apsaugota nuo vėjo ir paprastai turi smėlio paplūdimius, kurie idealiai tinka šeimų su mažais vaikais poilsiui, o vakarinėje pakrantėje vyrauja daugiausia akmenuoti paplūdimiai, jie vėjuotesni ir labiau mėgstami banglentininkų bei jėgos aitvarų mėgėjų“, ­– sako J. Šidlauskas.

Rodo saloje / Pexels nuotr.

Vienas iš Rodo miesto Elli paplūdimys yra netoli miesto uosto, tačiau vanduo čia skaidrus ir švarus. Kolymbija – gražus smėlio paplūdimys, garsėjantis eukaliptų alėja, kuri tęsiasi 4 km į jūrą. Nuostabi Anthony Quinn įlanka keliautojų laikoma vienu gražiausių Rodo paplūdimių. Lindo miestą iš šiaurės supa pagrindinis paplūdimys su sekliais vandenimis, o iš pietų – Šventojo Pauliaus įlanka, apsupta uolų. Į pietus nuo Lindo miesto yra laukiniai ir mažiau keliautojų lankomi paplūdimiai.



Aplankykite Drugelių slėnį



Viena labiausiai keliautojų lankomų Rodo vietų – Drugelių slėnis (Petaloudes). Šis nedidelis gamtos parkas, esantis už 23 km nuo sostinės, priklauso Europos Sąjungos sukurtam lankytinų teritorijų tinklui, kurio tikslas – apsaugoti ir išsaugoti gyvūnų bei augalų rūšis.



Drugelių slėnis yra unikalus gamtos draustinis, nes nuo birželio vidurio iki pat rugsėjo pabaigos čia kasmet atskrenda baltajuosčių meškučių rūšies drugeliai, kuriuos vilioja stirako medžių sakų kvapas. Keliautojams rekomenduojama netriukšmauti, kad neišbaidytų drugelių, todėl visame parke vyrauja pasakiška ramybė: čia galima ne tik pasigrožėti nuostabiu drugelių reginiu, bet ir pasivaikščioti tarp upelių, krioklių ir turtingos augmenijos.



Nuplaukite į Symi salą



Pritrūkus veiklos „Novaturo“ atstovas užsienyje siūlo apsilankyti vos už valandos nuo Rodo esančioje Symi saloje, kuri primena dailininko nutapytą paveikslą. Kitaip nei kitose Graikijos salose, Symi saloje, be sostinės, nėra kitų didesnių miestų, tačiau svečiuojantis šioje saloje galima grožėtis įspūdingais pakrantės dvarais, pasimėgauti maudynėmis šiltame vandenyne bei pasilepinti nepakartojamo skonio vietiniais patiekalais pajūrio restoranuose.

Symi sala / Pixabay nuotr.

„Symi yra nedidelė, vos 58 kvadratinių kilometrų ploto sala, stūksanti netoli Turkijos krantų. Salos sostinėje yra daug lankytinų vietų, kurias aplankysite pėsčiomis, o nuo Panagijos bažnyčios kalvos viršūnės atsiveria nuostabus Symi uosto vaizdas. Saloje, o ypač jos sostinėje, beveik visi pastatai nudažyti įvairiomis spalvomis, o tai sudaro gražų įvairiaspalvį reginį ir įspūdingai atrodo atostogų nuotraukose, – idėją mėgstantiems fotografuotis siūlo J. Šidlauskas.