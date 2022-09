Indrė su šeima paliko Vilnių ir išsikraustė ten, kur nesvajojo – į Neringą: tiesiog atgaiva ir gydykla

Galbūt šią vasarą bent kelias dienas ar savaites praleidote Neringoje ir pasvajojote, kaip gera būtų ten gyventi? Keramikė Indrė Dikavičiūtė būtent į Neringą išsikraustė iš Vilniaus. Nors svajojo apie gyvenimą ne šiame krašte, dabar gyvenimo kitur neįsivaizduoja.

Vietoj paplūdimio vasaros šeštadienio rytą – šluota rankoje ir kova su voratinkliais. Tokia vasariška realybė, šypsosi ketvirtus metus Neringoje gyvenanti Indrė Dikavičiūtė ir juokais priduria gyvenanti mašalų ir vorų pasaulyje.

„Kiekvieną savaitę ta pats per tą patį. Prasitampymo pratimai prieš darbą“, – sako keramikė, nuo namo šluota valydama įvairius pūkus ir voratinklius.

Indrė organizuoja kultūrinius renginius Preiloje, tad be pajūrio romantikos tenka griebtis ir buities. O paplūdimys, sako, palauks, mieliau ten nueis pirmadienį ar antradienį, kai žmonių bus mažiau.

Juodkrantė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Beje, tuos, kurie irgi mieliau renkasi kitokią veiklą, ji kartais sukviečia į savo vedamas keramikos dirbtuves. Indrė yra profesionali keramikė, o dalytis nori tuo, ką šioje srityje atrado pati – ramybe ir saviraiška. Beje, itin nori perteikti tai suaugusiesiems.

„Dažnai matau, kad dailės prasme suaugusieji dažniausiai būna susikaustę. Turi požiūrį, kad nieko nemoku, man nepavyks, negražiai darau. Todėl norisi atverti tuos suaugusiųjų kiautus, nes jie labai sunkiai ryžtasi pabandyti. Labai džiaugiuosi, jeigu man pavyksta padėti jiems atsiskleisti“, – sako I. Dikavičiūtė.

Gintaro įlanka / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pačiai Indrei, sako, svarbu pajusti, ką ji nuveikė per dieną, ir ypač rankomis. Gal todėl keramika jai taip tinkanti – juk čia matomas aiškus rezultatas. Tik štai šiai profesijai atsiskleisti, sako, prireikė nemažai metų. Ir dar iš Vilniaus persikraustyti į Neringą! Ir kai jau buvo mintyse atsisveikinusi su keramika, būtent ši jos veikla neringiškiams pasirodė įdomiausia.

„Man buvo labai svarbu keramiką susieti su vieta. Dabar aš prie kopų Nidoje renku mergelį – molio ir organinių medžiagų mišinį. Jį susirinkusi džiovinu, sutrinu į miltus, maišau su savo moliu ir gaminu dirbinius. Man labai svarbu panaudoti vietines medžiagas savo kūrybai“, – aiškina keramikė.

Keramika / LRT stop kadras

Sostinėje Indrė dirbo bibliotekoje, atsirado šeima, gimė trys vaikai. Apie gyvenimą Vilniuje Indrė pamena: daug veiksmo ir pasimetimo.

„Apie tai, kad reikia jau važiuoti, galvojome 5 metus. Norėjosi gyventi kurorte dėl gražaus ir patogaus gyvenimo. Estetika labai svarbu, tai yra prioritetas“, – tikina pašnekovė.

Indrė prisipažįsta – jos šeima būtent apie Neringą nesvajojo, kaip kad ji mato kitus svajojančius. Ryžosi persikraustyti, kai čia darbą gavo vyras. Neringoje tvyrantis salos jausmas, riba, kur prasideda ir baigiasi žemė – visa tai jai ypatinga.

Kuršių nerija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Stebuklinga, sako, ši vieta, bet ir atšiauri. Kai pučia vėjas, jis niekieno neklausia, kur jam sustoti. Stichijos Indrei įdomios ir tai, kaip žmogus jose prisitaiko. Be to, pati, pašnekovės žodžiais, užaugusi ant asfalto, neturėjusi nei kaimo, nei sodo, dabar gyvenimo be gamtos nebeįsivaizduoja.

„Tiesiog atgaiva ir gydykla. Gyvenu Juodkrantėje prie sengirės. Ji man yra visiškai gydymosi vieta, kur norisi išeiti, kai pavargsti, bei pasikrauti energijos“, – sako I. Dikavičiūtė.

LRT stop kadras

Indrė pamini dar vieną gyvenimo Neringoje, o kartu ir nedidelėje bendruomenėje aspektą – į bendruomenę jos šeimai greičiau padėjo įsitraukti vaikai. O jos pačios veiklos – keramika, dailės mokymas padeda megzti ryšį su aplinka ir žmonėmis artimiau, giliau. Kiek ilgai čia gyvens, Indrė nežino – dabartinis etapas puikus, bet vėliau galbūt norėsis tyrinėti ir kitas vietas.

Plačiau – rugsėjo 1 d. laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.