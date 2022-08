„Cirque du Soleil“ paskleidė savo magiją: Eifelio bokšto įkvėptoje scenoje – pasakiškas pasaulis

Į Vilnių sugrįžusi garsiausia pasaulio cirko trupė „Cirque du Soleil“ surengė pirmąjį „Corteo“ pasirodymą ir sostinėje susirinkusiai publikai padovanojo įspūdingą reginį – ant įspūdingai dekoruotos scenos pasirodė talentingiausi pasaulio artistai atliekantys neįtikėčiausius triukus.

Prieš pasirodymą vyko intensyvūs pasiruošimo darbai – specialiai spektakliui pastatyta milžiniška apvali arena, primenanti cirko palapinę, užburia Eifelio bokšto įkvėpta scenografija bei meistrų rankomis išpieštos didžiulės užuolaidos.

Ant „Cirque du Soleil“ scenos pasirodo patys talentingiausi artistai, „Corteo“ žiūrovams dovanojantys net 16 skirtingų akrobatinių numerių, kuriuos jungia bendra siužetinė linija.

Ne veltui vieninteliu Lietuvoje cirko istoriku vadinamas Alvidas Jancevičius sakė, kad veikiausiai nėra cirko artisto, nesvajojančio patekti į stebuklingą „Cirque du Soleil“ pasaulį – tai yra kaip olimpinės žaidynės sportininkams: „Cirko atstovai ir skautai ištisus metus visame pasaulyje ieško naujų talentų, o dukart per metus „Cirque du Soleil“ būstinėje Monrealyje organizuojamos artistų peržiūros.“

Anot A. Jancevičiaus, „Cirque du Soleil“ artistų, kaip ir profesionaliais sportininkų, gerove yra kruopščiai rūpinamasi, o kartu su trupe aplink pasaulį keliauja ir dešimtys aptarnaujančio personalo žmonių: virtuvė, drabužinės, sporto salė, skalbykla, džiovykla, siuvykla... Jei tą pačią dieną numatyti du pasirodymai, artistas identiško kostiumo dukart nedėvi – kostiumai tobulinami.

Į šią cirko magiją rugpjūčio 25-28 dienomis gali pasinerti ir Lietuvos publika, kuriai per keturias dienas parodyti šeši spektakliai. „Corteo“ šou pirmąkart pristatytas 2005 m. Monrealyje, Kanadoje, o nuo to laiko jį jau spėjo išvysti virš 9 milijonų žiūrovų dvidešimtyje pasaulio šalių. Intensyvias gastroles vykdanti cirko trupė šiais metais per penkis mėnesius skirtingose šalyse pasirodys virš 100 kartų.

Dėl pandemijos ne kartą savo pasaulinių gastrolių tvarkaraštį privalėjusi keisti cirko trupė pirmąjį „Corteo“ pasirodymą šiemet parodė gegužės mėnesį Kroatijoje. Vėliau „Cirque du Soleil“ trupė dar surengė per 50 pasirodymų Belgijoje, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Ispanijoje.