Sociologės Mildos Ališauskienės akistata su vėžiu: priėmiau tai kaip iššūkį, kurio negali įveikti, bet gali susigyventi

Sociologė, religijotyrininkė, profesorė Milda Ališauskienė yra kilusi iš gausios menininkų šeimos, o savojoje užaugino tris vaikus. Mokslininkės karjera, stažuotės užsienyje ir šeima – visa tai suderėjo. Milda sako, kad niekada nenorėjo užsidaryti namuose, tad net užaugus vaikams, jos nekamuoja ilgesys. Pagrindas – įveikta sunki liga, išmokiusi gyventi šia diena.

Religijos, sociologijos profesorė Vytauto Didžiojo universitete dėsto studentams beveik dvidešimt metų. Nors per paskaitas kalba apie egzistencinius klausimus ir prasmės paieškas, pati sako, kad gyvenime to nepatyrė. Užaugusi menininkų Vaidoto ir Auksės Žukų šeimoje, Milda niekada nenorėjo sukti meno link.

„Mano patėvis ir mama – abu menininkai. Aš nuo septynerių metų buvau arti meno gamybos proceso, nes tėtis tapė šalia mano miegamojo kambario, kur buvo dirbtuvės. Kiekvieną rytą matydavau jį dirbantį ir tapantį. Taip pat svarbią įtaką mano pasirinkimui padarė mano seneliai. Visi jie vienaip ar kitaip buvo susiję su mokslu, visi jie buvo susiję su aukštojo mokslo institucijomis. Kai reikėjo rinktis, negaliu pasakyti, jog rinkausi sąmoningai, jog būčiau sėdėjusi ir galvojusi apie planą A, B ar C“, – sako sociologė.

Milda Ališauskienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip moterį nunešė rašymo ir religijos link. Kiek neįprastų jos mokslų pasirinkimui turėjo įtakos šeima. Mat nuo pat mažens ji buvo apsupta religijos, lankydavosi dvasininkų namuose, bažnyčiose, vienuolynuose.

„Kada mama su patėviu kūrė šeimą, ji buvo religiniu pagrindu. Man buvo įdomu, pradedant nuo asmeninio pasirinkimo, pačių tėvų, kodėl jie nusprendė būti tokiais tikinčiais ir praktikuojančiais, siekdama atsakyti į tuos klausimus viduje, aš ir atkeliavau iki religijos mokslų, pasirinkau sociologiją, kuri iš tikrųjų kalba apie religijos socialinį aspektą“, – pasakoja M. Ališauskienė.

Šiandien Milda Ališauskienė – viena žinomiausių religijotyrininkių ir sociologių. Ne kartą pelniusi Nacionalinės lygybės apdovanojimą, užėmė įvairių draugijų narių ir prezidenčių postus. Apie religijas, jų įvairovę ir žmogaus teises ji dažnai pasisako įvairiose medijose, skaito pranešimus tarptautiniuose mokslo renginiuose.

Milda Ališauskienė / LRT stop kadras

Pati Milda formavosi daugiavaikėje šeimoje, greta jos dar augo penki vaikai. Prisipažįsta: didelėje šeimoje – daug atsakomybių, pareigų, džiaugsmo, natūralios konkurencijos.

„Aš esu pirma šeimoje, tai labai mėgstu atsakomybę prisiimti, vadovauti, būti užvedančia, inicijuoti kažką. Paskui mane gerokai išmokė derėtis, prikalbinti kitus, kai reikia, kad paskui tave eitų, įtikinti juos – tą irgi šeimoje teko išmokti“, – atskleidžia pašnekovė.

Karjerą derino su motinyste

Prieš dvidešimt šešerius metus Milda susituokė su tuomečiu radijo ir televizijos laidų vedėju Tomu Ališausku. Pora susilaukė trijų atžalų. Štai tada ir teko persiplėšti, derinti karjerą su šeimos rūpesčiais ir vaikų auginimu. Milda sako: mūsų gyvenime yra labai daug tirštumos ir chaoso.

„Tikrai labai daug pastangų reikia įdėti tam, kad subalansuoti tą šeimos ir darbo gyvenimą. Iš tikrųjų jo neįmanoma subalansuoti, tai mano išvada. Aš nustojau save balansuoti, supratau, kad gyvenime yra etapai. Tiesiog ateina laikas, kai reikia darbus padėti į šalį ir atsiduoti vaikams ir jų kažkokiems gyvenimams. Galiu pasakyti, jog nuolatos buvo konfliktas viduje dėl darbo derinimo, aš dėl to labai pergyvenau, kol galiausiai pati su savimi susitariau, aš nustosiu dėl to išgyventi ir pasiduosiu“, – pripažįsta sociologė.

Milda Ališauskienė / LRT stop kadras

Derybų Ališauskų šeimoje būta. Milda pripažįsta, su visais teko kalbėtis ir ieškoti dermių. Bet profesorė dėkinga sutuoktiniui, priėmusiam žmonos norą – neužsidaryti buityje ir likti moksle.

„Svarbiausia sutarti su vyru, kad nebūtų taip, jog abu kartu prioritetizuojame kažką savo karjerose, o šeima kažkur pakimba. Čia toks susitarimo ir susiderinimo klausimas. Aš visą gyvenimą turėjau tokią nuostatą – priimu pagalbą, o jeigu man reikia pagalbos, aš ją nusiperku. Pavyzdžiui, pasikviečiu auklę, kuri man ateis ir padės prižiūrėti vaikus, namus sutvarkyti. Dėl to nedariau problemos, ką žmonės pagalvos“, – neslepia Milda.

Beje, profesorė pastebi, nesyk yra sulaukusi skepsio, kai tekdavo išvykti į ilgesnę komandiruotę ar stažuotę. Prieš daugiau nei šešerius metus sociologė laimėjo prestižinį Jungtinių Valstijų „Fulbright“ stipendijos apdovanojimą. Religijų įvairovę ir religingumo pokyčius Lietuvoje tyrinėjančiai mokslininkei tai suteikė galimybę net penkis mėnesius stažuotis Kalifornijos universitete.

Vaikai (asociatyvi nuotr.) / Arseny Togulev/Unsplash nuotr.

Dažnai per išvykas sociologei tenka balansuoti tarp mokslo ir laiko vaikams ar šeimos atostogoms. Bet šiandien Milda savęs negraužia dėl to, kad kam iš artimųjų skyrė per mažai dėmesio. Ir atvirai pripažįsta savo klaidas.

„Aš stebėdavausi, kai turiu išvažiuoti į stažuotę, o manęs visą laiką kolegės ar kolegos ir klausia: kaip su tavo vaikais bus? Kur tavo vaikai bus? Bet mano kolegų vyrų niekas neklausė, kur jų vaikais bus, kai jie išvažiuoja. Kaip visiems suprantama, mano vaikai turi tėtį, kuris su jais pabūna, kada mama yra išvykusi. Kita vertus, aš nemažai, kaip pasakyti liaudiškai, tampausi tuos vaikus kartu su savimi.

Aš dažnai su jais pasikalbu, kad labai ryškiai matau savo klaidas, kada buvau jauna mama, po to vyresne mama ir kaip skiriasi tas elgesys su vaikais. Iš kitos pusės, vaikai mus labai daug ko išmokė, jie augo vykstant transformacijai švietimo sistemoje“, – pasakoja profesorė.

Milda Ališauskienė / LRT stop kadras

Vaikus pora mokė gyventi kukliai ir atsiriboti nuo viešumo. Nepaisant sutuoktinio žinomumo, mokslininkė niekados nesijautė vyro įžymybės šešėlyje. Buvo net priešingai. Juokais ji prisipažįsta: ilgainiui augo jos kaip ekspertės žinomumas, o į vyro gerbėjus ji žiūri kaip į sociologinio tyrimo dalyvius.

„Mes tiesiog stengiamės gyventi paprastą gyvenimą, padėdami į šalį tą viešumą, visiškai jo neakcentuoti savo vaikams. Stengiamės juos laikyti viešumos nuošalį. Dabar kartais mano vyras sako: aš jau turėčiau prisistatyti kažkieno vyru, o ne kaip kažkoks atskiras veikėjas. Tai mes abudu dabar esame atpažįstami, bet nesakyčiau, kad mane tai veiktų“, – sako moteris.

Išgirdo gąsdinančią diagnozę

Prieš kelerius metus Milda patyrė sudėtingą gyvenimo etapą, susidūrė su onkologine liga. Deja, ji nebuvo iš giedro dangaus, tad mokslininkei buvo lengviau šį mūšį atlaikyti.

Milda prisimena, tokioje akistatoje pradedi daug kalbėtis su savimi, svarstyti apie akimirką, kai artiniesi prie gyvenimo pabaigos ir dar kartą įvertini būties prasmę.

Milda Ališauskienė / LRT stop kadras

„Buvau pažįstama su ta liga, žinojau iš artimųjų patirčių apie ją. Kažkokią viduje turėjau nuojautą ir ji pasitvirtino. Taip ir turėjo būti, anksčiau ar vėliau. Tiesiog galvojau, kad taip yra, reikia išgyventi ir tiek. Priėmiau ją kaip dar vieną iššūkį gyvenime, kurį reikia įveikti. Bet liga išmoko, kad tu jos negali įveikti, tu gali su ja susitaikyti, gali išmokti su ja gyventi“, – įsitikinusi sociologė.

Pasak Mildos, mūsų visuomenėje onkologinės ligos vis dar yra viena iš stigmų ir sukelia daug neigiamų emocijų. Tačiau sunki patirtis Mildą išmokė nebebėgti per gyvenimą šuoliais ir neplanuoti labai tolimos ateities.

„Ką liga atneša? Sakyčiau, kad tokį sąmoningumą, mirties artumo, jog gyvenimas yra laikinas, kiekviena diena yra svarbi ir ją reikia išnaudoti, kad būtų ką į tą bendrą krepšelį įdėti. Sakyčiau, kad ta pamoka. Kaip sakoma: planuoji vieną, o įvyksta visai kas kita“, – sako M. Ališauskienė.

Parengė Miglė Valionytė.