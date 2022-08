Kasdienė duona: suvartojama mažiau ir renkamasi reikliau

Apie ją sakoma – duona kasdieninė. Visgi pastarųjų metų tendencijos rodo, kad duonos suvartojama mažiau, o ir pirkėjai jai tampa vis reiklesni. Gamintojai pripažįsta, kad žmonėms tradicinių duonos gaminių neužtenka. Auga įvairių jos pakaitalų, duonos be glitimo ar keto produkcijos paklausa, rašoma „Maxima“ pranešime žiniasklaidai.

Nors juodos duonos pagal kiekį vis dar nuperkama gausiausiai, jos pardavimai ėmė mažėti, o šviesios ir sumuštinių duonos pardavimai sėkmingai auga, rodo lietuviško prekybos tinklo duomenys.

„Mūsų lentynose dominuoja lietuviškos kilmės duona, užimanti net 75 proc. asortimento. Duona į parduotuvių lentynas atkeliauja iš visos Lietuvos – ją tiekia 8 regioninės kepyklos. Kadangi duona yra svarbi pirkėjų krepšelio sudėtinė dalis, kepame ją ir patys, kad galėtume pasiūlyti ką tik iš krosnies“, – sako Ernesta Dapkienė, Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė.

Ji teigia, kad jau ne vienerius metus stebima, kaip pirkėjų poreikiai ir skonis keičiasi: „Pavyzdžiui, pernai tarp penkių populiariausių mūsų prekybos tinkle juoda duona net nepapuolė. Sąraše dominavo sumuštinių duonos, o antrą vietą užėmė be galo populiarus prancūziškas batonas su česnakinio sviesto įdaru.“

E. Dapkienė taip pat pastebi, kad parduotuvėse ir toliau auga ekologiškos duonos paklausa – pernai, palyginti su 2020 metais, tokios duonos paklausa ūgtelėjo dar 20 proc.

Išrankesni valgytojai

Pirkėjai nelieka abejingi, tačiau gerokai išrankiau renkasi juodą duoną, pastebi Raminta Tarnauskaitė, įmonės „Lietuvos kepėjas“ rinkodaros specialistė. Tai iliustruoja augantys jų kepamos „Tikros ruginės duonos“ pardavimai, kurioje gausu skaidulinių medžiagų, nėra konservantų, mažas riebalų kiekis. Ši duona gaminama 25 valandas.

„Dar viena kategorija, kuri sulaukia vis daugiau pirkėjų dėmesio – „Pusryčių duona“, skirta skrudinti. Šį kovą paleidome naują gamybos liniją, leidžiančią greitai ir tiksliai formuoti gaminį, o kepimo krosnis garantuoja greitą ir tolygų gaminių iškepimą. Produktai vėsinami švariu, filtruotu oru. Technologiniai sprendimai sumažina produkto kontaktą su įranga ir leidžia prailginti produkto tinkamumo vartoti terminą. Šis faktorius, kaip pastebime, taip pat yra svarbus šių dienų pirkėjui.“

Pasikeitė valgymo įpročiai

Beveik 70 metų skaičiuojančios „Biržų duonos“ vykdomasis direktorius Andrius Kurganovas įsitikinęs, kad prie mažėjančių juodos ir šviesios duonos pardavimų šiemet prisidėjo žmonių grįžimas valgyti į kavines ir restoranus. Pandemija, pastebi jis, apskritai turėjo didelės įtakos pirkėjų įpročiams.

„Pirmaisiais pandemijos metais, įvedus įvairius ribojimus, žmonės rečiau lankėsi parduotuvėse, kur anksčiau įsigydavo šviežios duonos. Vietoje to, žmonės įprato patys kepti duoną namuose. Mūsų sektorių paveikė ir pasikeitę valgymo įpročiai. Tyrimai rodo, kad įsivyravus darbui iš namų, dažniau praleisdavome tradicinius pusryčius, per kuriuos suvalgoma ne maža dalis duonos“, – aiškina A. Kurganovas.

Reikia žiūrėti lanksčiai

Nepaisant visų iššūkių, A. Kurganovas pabrėžia – dabartinė situacija reikalauja lankstumo, kad būtų atliepti skirtingų grupių poreikiai.

„Dabartiniai pirkėjai iš tiesų yra išrankūs, jie nori rinktis. Pavyzdžiui, vieni nori toliau valgyti ruginę duoną, kiti ieško geros kvietinės, o tretiems svarbu, kad duona būtų be glitimo ar keto produktas. Beje, šių produktų paklausa stabiliai auga. Dėl to mes net pradėjome gaminti keto ledus“, – teigia vienos didžiausių kepyklų šalyje vadovas.

Jo nuomone, tokios stiprėjančios tendencijos atspindi žmonių norą maitintis sveikiau, mažinti angliavandenių kiekį racione. Iš kitos pusės – dažnai be glitimo ar keto produktai kainuoja daugiau nei įprasta duona. Taigi, pirkėjų pageidavimu, šie produktai pardavinėjami mažesnėse pakuotėse.

„Žmonės keliauja po pasaulį, atranda duonos valgymo įpročius kitose šalyse. Po to jau grįžę namo nori toliau skanauti „artisan“ tipo duonas – čiabatą, bagetę ar ilgiau fermentuotas duonas su traškia plėšyta pluta. Visiems pažįstamas paprastas batonas tampa, sakyčiau, primityviu pasirinkimu, – juokiasi A. Kurganovas ir priduria: – Savo kepykloje kepame kelių rūšių batonus, tačiau į juos niekada nesifokusavome, ieškome unikalių alternatyvų. Vienas tokių pavyzdžių – be glitimo „brioche“ tipo sumuštinių duona ar šiuo metu plėtojama šviesių, raugu fermentuotų duonų linija, kurių technologija neapsieina be kepėjo rankų prisilietimo. Iš klientų atsiliepimų jaučiame, kad tokie gaminiai šiuo metu labai laukiami.“