„Netflix“ visų laikų žiūrimiausi filmai ir serialai – ką žmonės žiūrėjo daugiausia valandų?

Televizijos madas diktuojanti JAV kino milžinė „Netflix“ kas savaitę išplatina žiūrimiausių serialų ir filmų sąrašą – kandidatai atrenkami pagal tai, kiek valandų tą savaitę buvo peržiūrėti. Sudarinėjami ir „Netflix“ visų laikų žiūrimiausių produktų sąrašai – skaičiuojama, kiek valandų filmas ar serialas buvo žiūrėtas per 28 dienas nuo jo premjeros.

Sąrašas laikui bėgant kinta, tačiau jau kurį laiką pirmojoje žiūrimiausių serialų vietoje puikuojasi korėjiečių „Squid Game“. Žiūrimiausių „Netflix“ filmų sąrašo viršuje – veiksmo filmas „Red Notice“, kuriame vaidina Dwayne`as Johnsonas, Gal Gadot ir Ryanas Reynoldsas.

Portalas cnet.com pateikia, kaip 2022 m. liepą atrodo „Netflix“ žiūrimiausių filmų ir serialų sąrašas.

Žiūrimiausi serialai

1. „Squid Game“ (1 sezonas) – žiūrėtas 1,65 mlrd. valandų.

2. „Stranger Things“ (4 sezonas) – žiūrėtas 1,31 mlrd. valandų.

3. „Money Heist“ (5 dalis) – žiūrėtas 792,2 mln. valandų.

4. „Bridgerton“ (2 sezonas) – žiūrėtas 656,3 mln. valandų.

5. „Bridgerton“ (1 sezonas) – žiūrėtas 625,5 mln. valandų.

Serialas „Squid Game“ / Vida Press nuotr./stop kadras

6. „Money Heist“ (4 dalis) – žiūrėtas 619 mln. valandų.

7. „Stranger Things“ (3 sezonas) – žiūrėtas 582,1 mln. valandų.

8. „Lucifer“ (5 sezonas) – žiūrėtas 569,5 mln. valandų.

9. „All of Us Are Dead“ – žiūrėtas 560,8 mln. valandų.

10. „The Witcher“ (1 sezonas) – žiūrėtas 541 mln. valandų.

11. „Inventing Anna“ – žiūrėtas 511,9 mln. valandų.

12. „13 Reasons Why“ (2 sezonas) – žiūrėtas 496,1 mln. valandų.

13. „Ozark“ (4 sezonas) – žiūrėtas 491.1 mln. valandų.

14. „The Witcher“ (2 sezonas) – žiūrėtas 484,3 mln. valandų.

15. „13 Reasons Why“ (1 sezonas) – žiūrėtas 475,6 mln. valandų.

Tarp žiūrimiausių patenka ir šie serialai: „Maid“ (žiūrėtas 469,1 mln. valandų) „You“ (3 sezonas žiūrėtas 467,8 mln. valandų), „Sex Education“ (3 sezonas žiūrėtas 419 mln. valandų), „Lupin“ (1 dalis žiūrėta 316,8 mln. valandų) ir kt.

Serialas „Inventing Anna“ / Vida Press nuotr./„Netflix“ stop kadras

Žiūrimiausi filmai

1. „Red Notice“ – žiūrėtas 364 mln. valandų.

2. „Don`t Look Up“ – žiūrėtas 359,8 mln. valandų.

3. „Bird Box“ – žiūrėtas 282 mln. valandų.

4. „The Adam Project“ – žiūrėtas 233,2 mln. valandų.

5. „Extraction“ – žiūrėtas 231,3 mln. valandų.

6. „The Unforgivable“ – žiūrėtas 214,7 mln. valandų.

7. „The Irishman“ – žiūrėtas 214,6 mln. valandų.

8. „The Kissing Booth 2“ – žiūrėtas 209,3 mln. valandų.

9. „6 Underground“ – žiūrėtas 205,5 mln. valandų.

10. „Spenser Confidential“ – žiūrėtas 197,3 mln. valandų.