Jaunystės uogomis vadinamos šilauogės ir dera su bananais, ir tinka į uogienę

Ryškiosios šilauogės pasižymi ne tik nepaprastu skoniu, bet ir nauda sveikatai. Dėl gerųjų savybių kai kuriose šalyse šios uogos netgi vadinamos jaunystės uogomis. Be to, šilauogėmis galima gardinti pačius įvairiausius patiekalus – nuo pyragų iki kepsnių ar žuvies, rašoma prekybos tinklo „Iki“ pranešime žiniasklaidai.

Naudingos sveikatai

Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo vaisių ir daržovių skyriaus darbuotoja, sako, kad pasaulyje egzistuoja apie 12 šilauogių rūšių. Daugiausiai jos auga Šiaurės pusrutulio vidutinėse ir arktinėse platumose, tačiau jų galima sutikti ir tropikuose, pavyzdžiui, Havajuose ar Madagaskare. Priklausomai nuo rūšies, šilauogės skiriasi savo dydžiu.

„Laukinės šilauogės yra mažesnės ir labiau primena mėlynes, o naminės būna kiek didesnės, dažniausiai 1–2 cm skersmens. Šios uogos noksta liepos–rugsėjo mėnesiais. Ankstyviausių veislių šilauogių uogos prinoksta liepos viduryje, vėlyviausių – rugsėjo pabaigoje“, – pasakoja J. Sabaitienė.

Kaip teigia vaisių ir daržovių skyriaus darbuotoja, šilauogės ne tik gražios ir spalvingos, bet ir sveikos uogos. Jose gausu antioksidantų. Be to, jose galima rasti ir kalio bei vitamino C. Šilauogių vartojimas mažina širdies ligų ir vėžio riziką, taip pat šilauogėse esantys mineralai turi ir priešuždegiminių savybių, padeda kovoti su smegenų ir odos senėjimų, todėl reguliarus jų vartojimas gerina ir atmintį. O būtent dėl šių priežasčių šilauogės dažnai vadinamos ir jaunystės uogomis. Šilauogės turi dar ir labai nedaug kalorijų – 100 g jų yra vos 57 kcal.

Šilauogės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ką pasigaminti?

J. Sabaitienė pasakoja, kad šilauogės arba mėlynės nuo seno buvo naudojamos ne tik kaip maistas ar vaistas, bet ir kaip natūralus dažas. Legendos pasakoja, kad ankstyvieji Amerikos kolonistai šias uogas virdavo piene ir taip išgaudavo tam tikro atspalvio pilką spalvą, kuria dažydavo įvairias medžiagas ir audinius. Visgi, plačiausiai šilauogės panaudojamos, žinoma, virtuvėje. Dažniausiai jomis gardinami patys įvairiausi saldėsiai.

„Šiaurės Amerikoje iš šilauogių yra kepami tradiciniai pyragai. Dažniausiai kepant tokius pyragus šilauogės sumaišomos su cukrumi, cinamonu ir krakmolu. Šilauogėmis Amerikoje dažnai gardinami ir blynai – jos dažniausiai įmaišomos į pačią tešlą arba prie blynų patiekiamos šviežios.

Dar vienas visame pasaulyje populiarus desertas su šilauogėmis – ledai. Juos namuose pasigaminti labai paprasta – šilauoges galima sumaišyti su natūraliu jogurtu, pridėti medaus ar agavų sirupo ir užšaldyti. Arba galima pasigaminti gaivinančio šerbeto. Tuomet šilauoges, bananus ar kitus mėgstamus vaisius reikėtų sutrinti iki vientisos masės, pagardinti medumi ar kitu mėgstamu saldikliu, citrinos sultimis ir užšaldyti“, – pasakoja prekybos tinklo atstovė.

J. Sabaitienė pabrėžia, kad šilauogės – puikus priedas ne tik prie saldžių, bet ir pikantiškų patiekalų. Pavyzdžiui, iš šių uogų galima pasigaminti nuostabaus skonio pagardą, kuris puikiai derės su kiauliena ar vištiena. Tereikia dubenyje sumaišyti per pusę perpjautas uogas, smulkiai supjaustytą svogūną, petražoles ir šlakelį acto.

Vaisių ir daržovių skyriaus darbuotoja dalijasi dar keliais receptais su šilauogėmis.

Šilauogės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ant grotelių keptas keksas su uogomis

Jums reikės:

4 kiaušinių,

200 g cukraus,

2 a. š. vanilės ekstrakto,

200 g smulkių kvietinių miltų,

1⁄2 a. š. druskos,

1 a. š. kepimo miltelių,

220 g sviesto,

125 ml grietinės,

1 citrinos sulčių ir tarkuotos žievelės,

200 g šilauogių,

200 ml plakamosios grietinėlės,

2–3 v. š. tiršto balzaminio acto,

šviežių bazilikų lapelių papuošimui.

Gaminame:

Dubenyje sumaišykite miltus, druską ir kepimo miltelius. Kitame dubenyje sumaišykite sviestą su cukrumi, vieną po kito įmuškite kiaušinius, sudėkite grietinę, vanilės ekstraktą, citrinos sultis bei tarkuotą žievelę, įmaišykite miltų mišinį. Paruoštą tešlą supilkite į pailgą, kepimo popieriumi išklotą formą ir pašaukite į įkaitintą orkaitę. Kepkite 40–50 minučių 180 °C temperatūroje.

Atvėsusį keksą padalinkite į 8 lygias dalis ir trumpai, po porą minučių iš kiekvienos pusės, pakepinkite ant grotelių. Išplakite grietinėlę iki standžios masės ir užtepkite jos ant kekso gabalėlių. Kiekvieną papuoškite šilauogėmis, bazilikais ir apšlakstykite balzaminiu actu.

Šilauogės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kepti šokoladiniai bananai su šilauogėmis

Jums reikės:

4 bananų,

150 g juodojo šokolado,

50 g šilauogių,

50 g braškių,

30 g migdolų lazdelių.

Gaminame:

Nuplautus ir nenuluptus bananus įpjaukite. Pjūvis turėtų būti panašus kaip dešrainio bandelės (svarbu, kad įpjova nebūtų per visą banano ilgį). Sulaužykite šokoladą ir į kiekvieno banano vidų įdėkite po 3–4 gabalėlius. Suvyniokite bananus į foliją, dėkite ant grotelių ar tiesiai ant žarijų ir kepkite apie 10 minučių. Keptus bananus pagardinkite šviežiomis šilauogėmis, braškių gabalėliais, sausoje keptuvėje pakepintomis migdolų lazdelėmis ir kabinkite desertą šaukštu tiesiai iš banano luobelės.

Šilauogės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Šilauogių ir braškių uogienė

Jums reikės:

250 ml vandens,

500 g šilauogių,

500 g braškių,

300 g cukraus.

Gaminame:

Pašalinkite braškių kotelius, visas uogas nuplaukite ir sudėkite į puodą. Įpilkite vandens, suberkite cukrų ir ant silpnos kaitros virkite 15–20 minučių. Nugriebkite susidariusias putas ir išpilstykite į paruoštus stiklainius. Sandariai uždarykite (labai sandariai) ir apverskite. Kai atvės, laikykite stiklainius vėsioje, tamsioje vietoje.