Naujausi tyrimai rodo – per mažas druskos kiekis gali būti pavojingesnis sveikatai nei per didelis

Druskos nereikia bijoti – ji mūsų organizmui reikalinga ir naudinga, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ sako biomedicinos mokslų daktarė, mitybos ekspertė Sandrija Čapkauskienė. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad per mažas druskos kiekis žmogaus sveikatai gali būti net pavojingesnis nei per didelis, sako mokslininkė.

Dr. S. Čapkauskienė pastebi – ilgą laiką sveikatos organizacijos kartojo, kad jei vartojame per daug druskos, didėja rizika susirgti įvairiomis, ypač širdies ir kraujagyslių sistemos, ligomis. Todėl vis daugiau žmonių ėmė vengti druskos arba išvis jos atsisakyti.

„Bet iš tikrųjų paskutiniai moksliniai tyrimai rodo visai ką kita – kad per mažas druskos kiekis gali būti pavojingesnis negu per didelis. Aišku, kraštutinumai nėra gerai, nei per mažai, nei per daug, bet mes druskos turime gauti būtinai“, – sako laidos „Labas rytas, Lietuva“ pašnekovė.

Sandrija Čapkauskienė / Stop kadras

Ji atkreipia dėmesį: jeigu vartojame neapdorotus arba mažai apdorotus maisto produktus – vaisius, daržoves, viso grūdo produktus – su jais gauname natūraliai maisto produktuose esančią druską. Tad rizikos, kad druskos padauginsime, nėra, o valgant šiuos produktus, jei norisi, patiekalus dar galima pagardinti druska.

Kiek kitaip yra, jei vartojame daug pramoniniu būdu apdirbtų produktų: konservuotų produktų, rūkytų mėsos gaminių, sūrių užkandžių. Druskos, anot dr. S. Čapkauskienės, yra ir duonos gaminiuose, padažuose, net sausuose pusryčiuose. Tad jei jūsų mitybos racione dominuoja perdirbti, apdoroti maisto produktai – yra tikimybė, kad suvartojate daugiau druskos, nei rekomenduojama.

Beje, svarbu ir tai, kokią druską vartojate. Kuo mažiau ji apdorota, tuo vertingesnė, turinti daugiau mikroelementų. „Štai Himalajų druska – natūralesnė, joje mažiau priedų, mažesnis natrio kiekis. Vadinasi, galime gauti tą patį skonį vartodami mažiau druskos.

Druska / D. Umbraso/LRT nuotr.

Labai svarbu atkreipti dėmesį, kokia tai druska. Kuo ji negražesnė, tuo vertingesnė. Daugelis mūsų vartojame valgomąją druską, kuri yra rafinuota – tai tas pats, kaip su cukrumi“, – dėsto dr. S. Čapkauskienė.

Ji taip pat pataria – jei naudojate druską, pasirūpinkite, kad lėkštėje atsirastų produktų, kuriuose gausu kalio. Tai organizme padės išlaikyti pusiausvyrą ir sumažinti insulto, širdies ir kraujagyslių sistemos ligų riziką. Na, o tiesiausias kelias į gerą sveikatą – saikas ir balansas: vartokite kuo daugiau natūralių ir kuo mažiau perdirbtų maisto produktų.

Visas pokalbis – liepos 15 d. laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.