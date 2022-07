Padidėjęs jautrumas – neišvengiamas asmenybės bruožas, kurį reikia priimti

„Dažnai žmonės jautrumą suvokia kaip silpnybę, todėl bando „būti stiprūs“, nepasiduoti būsenoms, o su jausmais kovoti, bet tie jausmai, atrodo, lyg tyčia dar atkakliau neduoda ramybės”, – sako psichologas, socialinių mokslų dr. Donatas Noreika. LRT RADIJO laidoje „Čia ir dabar“ jis atskleidžia, kad jautrumas – neišvengiamas dalykas, tačiau su juo taip pat galima susigyventi.

Kas padeda gyventi, kai jaučiamės pažeidžiami? Kaip jautrumą paversti stiprybe? Kaip gyventi su „plona oda“? Ir dar daugiau atsakymų į klausimus – LRT RADIJO laidos “Čia ir dabar” vedėjos Lavijos Šurnaitės pokalbyje su psichologu, socialinių mokslų dr. Donatu Noreika.

– Kas yra jautrumas psichologo akimis?

– Jautrumą aš suprantu kaip neužsidarymą tam, kas vyksta aplinkui. Čia, sakyčiau, yra dvi pusės: viena, kad mums reikia jausti, kas vyksta aplinkui. Antra vertus, dažnai mums to yra per daug ir mums to nesinori. Tada turbūt ir prasideda problemos. Mes nenorime to jautrumo, jo mums per daug. Kažkaip bandom nuo jo pabėgti, o kai neišeina, tas jautrumas pavirsta kažkuo kitu, pavyzdžiui, odos bėrimu, pykčiu, neigimu ir nesupratimu, kas vyksta. Tai turbūt labiau problema ne pats jautrumas, kurio žmonės bijo, bet jautrumo pavirtimas kažkuo kitu.

Liūdesys / Pexels nuotr.

Galime pridurti, kad jautrumas yra neišvengiamas dalykas. Man atrodo, svarbu tai pabrėžti ir suprasti, kad visi mes tam tikra prasme esame jautrūs. Aš, filosofiškai žiūrint, suprantu, kad mes neišvengiamai esame taip sutverti, jautrumas tam tikra prasme yra atvirumas gyvenimui, tam, kas vyksta aplinkui.

– Kaip jautriam žmogui gyventi karo akivaizdoje, matant tokią neteisybę ir siaubą? Kaip jam padėti?

– Nėra paprastų būdų, deja, kaip išspręsti, bet rekomendacijų galima sugalvoti. Vienas iš dalykų, kas padeda – žmonių įsitraukimas nuo pirmų dienų. Kažkas dalina daiktus, kažkas savanoriauja, kas gali priima gyventi. Mums svarbu jaustis įsitraukusiems, jausti, kad kažką darome. Kartais sunkiau yra būti pasyviam. Kita – žiūrėti, ką konkrečiai čia ir dabar aš galiu padaryti. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, šalia kažką bombarduoja, žmonės pasimeta, panikuoja, bet pažiūri – vaikas, kuriuo reikia pasirūpinti. Jį reikia išvesti į saugesnę vietą ar dar kažkam padėti. Tas tuo metu ir padeda.

Liūdesys / D. Umbraso/LRT nuotr.

Mums svarbu jaustis įsitraukusiems, jausti, kad kažką darome. Kartais sunkiau yra būti pasyviam. Tai vienas iš dalykų – žiūrėti, ką konkrečiai čia ir dabar aš galiu padaryti.

– Kodėl žmonės jautrumą dažnai suvokia kaip silpnybę?

– Galime svarstyti – kodėl, vieno atsakymo nėra. Vienas iš dalykų, kodėl yra taip, kad jautriam – skauda labiau. Dažnai naudojamas palyginimas su „plona oda“. Įsivaizduokite, kad einate be batų per aštrius stiklus, vinis, kankorėžius – skauda. Kitas eina su batais storais padais. Lengva pasakyti filosofiškai, bet dažnai tas jausmas užgožia, kaip koks potvynis, nes visko labai daug.

– Kaip jautrumą, įsivaizduojamą kaip silpnybę, paversti stiprybe?

– Pasikartosiu, manau, kad nėra paprastų būdų, nes turbūt jautriam žmogui yra sudėtingiau gyventi. Bet kad tai būtų stiprybė, reikia pakeisti požiūrį. Paieškoti, kur gali būti ta stiprybė, tas atvirumas, jau yra pirmas žingsnis. Kitas žingsnis – atpažinti savo jausmus. Ne visi mes augdami šeimose išmokome, kas yra jausmai, ką su jais daryti. Tai tas pirmas praktinių psichologų žingsnis yra kažkaip padėti žmogui susitikti su savo jausmais, neišsigąsti jų terminais.

Paieškoti, kur gali būti ta stiprybė, tas atvirumas, jau yra pirmas žingsnis. Kitas žingsnis – atpažinti savo jausmus.

Nerimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ar įmanoma užsiauginti „ploną odą“, ar ji lieka kaip duotybė ir visą likusį gyvenimą turi mokytis, kaip su ja gyventi?

– Mano manymu, užsiauginti įmanoma, ji ir natūraliai užauga bei dažnai tampa netgi problema. Oda tampa ne tik stora, bet kaip šarvas, šašas, kuris neatlieka savo funkcijos. Antra vertus, turbūt gyvenimiška patirtis daug duoda. Kažkodėl bijau, bet nuėjau ir nieko neatsitiko. Po to truputį lengviau būna. Tai vienas iš būdų save padrąsinti – kažkur sudalyvauti.

Visas pokalbis – balandžio 4 d. laidos „Čia ir dabar“ įraše.

Parengė Miglė Valionytė.