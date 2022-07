Jaouad knygoje – siaubingos ligos patirtys: 35 proc. tikimybė išgyventi ir sunkūs beprotiško niežulio kankinti 4 metai

Koks jausmas, kai po tavo oda gyvena svetimkūniai? Apie ką galvoja jauna moteris, atsidūrusi tyruose tarp gyvenimo ir mirties? Iš kur ji semiasi jėgų viską pradėti iš naujo? Kas jai padeda susigrąžinti tai, ką buvo praradusi? Atsakymo į tokius klausimus savo knygoje „Tarp dviejų pasaulių“ ieško „Emmy“ apdovanojimą pelniusios „The New York Times“ kolumnistės, kūrybiškumą ir bendruomeniškumą ugdančios pasaulinės platformos „Isolation Journals“ įkūrėja, žurnalistė Suleika Jaouad.

„Tarp dviejų pasaulių“ autorė savo gyvenimą įvertino tik patyrusi siaubingą ligą. Savo pirmojoje knygoje moteris pasakoja savo asmeninę istoriją, rašo „Alma littera“.

Baigusi universitetą Amerikoje, Suleika Jaouad išvyksta į Paryžių. Čia ji tikisi įgyvendinti savo svajonę tapti karo korespondente. Tačiau pasaulis, į kurį ji taip veržėsi, siunčia ją visiškai kitur.

„Viskas prasidėjo nuo niežulio, – rašo ji savo knygoje. – Ne kokio nors metaforiško troškimo pakeliauti po pasaulį ar ketvirčio amžiaus krizės, o tikro fizinio niežulio. Iš proto varančio, draskytis verčiančio, naktį iš miego žadinančio niežulio, kuris atsirado studijuo­jant paskutiniame universiteto kurse. Iš pradžių ėmė niežtėti pėdas, paskui – blauzdas ir šlaunis. Iš visų jėgų̨ stengiausi nesi­kasyti, bet niežulys buvo negailestingas – jis degino odą kaip tūkstančiai nematomų uodų įkandimų“.

Likus vos kelioms savaitėms iki dvidešimt trečiojo gimtadienio Suleika išgirdo sunkiai įtikėtiną diagnozę. Dar blogiau buvo tai, kad gydytojai jai suteikė vos 35 procentų tikimybę išgyventi. Ketverius metus Suleika praleido ligoninėje, kovodama už savo gyvybę ir rašydama savo gyvenimo istoriją „The New York Times“ skiltyje.

Likimas Suleikos pasigailėjo, ji pasveiko, tačiau paaiškėjo, kad išgyti dvasiškai bus ne mažiau sudėtinga. Praleidusi pusantro tūkstančio dienų galvodama, kaip nenumirti, ji tikslą pasiekė, tačiau nežinojo, ką daryti toliau.

Išgelbėjo mintis leistis į kelionę, kurioje jai buvo lemta suprasti, kad takoskyra tarp sergančiųjų ir sveikųjų pasaulio – labai trapi.

„Kai iš tavęs atimamas gyvenimas, kaip rasti jėgų ir noro pradėti kitą? Knyga „Tarp dviejų pasaulių“ sulauks atgarsio visų žmonių, kuriems tenka gyventi kitokį gyvenimą, nei ketino, širdyje. Tai įkvepianti, jausminga istorija apie liūdesį ir dėkingumą, intymus moters, laikinai apsistojusios tyruose tarp gyvenimo ir mirties, portretas“, – taip apie S. Jaouad literatūrinį debiutą kalbėjo bestselerio „Apšviestoji“ autorė Tara Westover.

Rašydama knygą Suleika rėmėsi savo dienoraščiais, medicininiais įrašais, pokalbiais su daugybe žmonių ir savo pačios atsiminimais. Siekdama išsaugoti tam tikrų asmenų anonimiškumą, ji pakeitė ­identifikuojančias detales ir vardus. Į lietuvių kalbą knygą išvertė Daiva Krištopaitienė.

Kviečiame skaityti knygos ištrauką:

NIEŽULYS

Viskas prasidėjo nuo niežulio. Ne kažkokio metaforiško troškimo pakeliauti po pasaulį ar ketvirčio amžiaus krizės, o tikro fizinio niežulio. Iš proto varančio, draskytis verčiančio, naktį iš miego žadinančio niežulio, kuris atsirado studijuojant paskutiniame universiteto kurse. Iš pradžių ėmė niežtėti pėdas, paskui blauzdas ir šlaunis. Iš visų jėgų stengiausi nesikasyti, bet niežulys buvo negailestingas – jis degino odą kaip tūkstančiai nematomų uodų įkandimų. Nevalingai mano pirštai imdavo klaidžioti kojomis. Ieškodama palengvėjimo gremždavau storą džinsų audinį, kol nebeištvėrusi įkišdavau ranką į klešnę ir susmeigdavau nagus į odą. Aš kasiausi visur ir visada – universiteto filmų laboratorijoje, kur dirbau nepilnu etatu, sėdėdama prie didelio medinio bibliotekos stalo, šokdama su draugais ant alumi aplaistytų baro grindų, miegodama. Mano kojas bjaurojo šlapiuojantys dryžiai, stori šašai ir švieži randai – atrodė lyg būčiau nuplakta dagiais. Kruvini vis stiprėjančios kovos, vykstančios mano viduje, pranašai.

– Greičiausiai pasigavai parazitą, kai mokeisi užsienyje, – pasakė kinas žolininkas ir išleido mane namo su krūva dvokiančių papildų ir karčių arbatų. Universiteto sveikatos centro seselė spėjo, kad tai egzema, ir patarė teptis kremu. Terapeutas pareiškė, kad niežulį galėjo sukelti stresas ir išrašė vaistų nuo nerimo. Tačiau nė vienas iš jų tiksliai nežinojo, kas man yra, todėl stengiausi šio dalyko nesureikšminti. Vyliausi, kad niežulys praeis savaime.

Kiekvieną rytą tyliai praverdavau bendrabučio kambario duris, apmesdavau akimis koridorių ir, susisupusi į rankšluostį, puldavau bėgti į bendrą dušinę, kol niekas nepamatė mano kojų. Braukdama per odą šlapiu skudurėliu, stebėdavau, kaip tamsiai raudonos srovelės nuvinguriuoja dušinės grindimis ir dingsta apvalioje angoje. Tepdavausi vaistinėje pirktais tepalais, hamamelių tonikais ir, užsikimšusi nosį, maukdavau karčius arbatų mišinius. Kai orai atšilo ir nebegalėjau kasdien nešioti džinsų, prisipirkau juodų, nepermatomų tamprių. Dar įsigijau tamsių paklodžių, puikiai slepiančių rūdžių spalvos dėmes. O kai užsiimdavau seksu, išjungdavau šviesas.

Kartu su niežuliu atsirado ir mieguistumas. Mano poguliai iš pradžių trukdavo dvi, paskui keturias ar net šešias valandas. Kad ir kiek būčiau miegojusi, organizmas reikalavo daugiau. Snūduriuodavau per orkestro repeticijas, pokalbius dėl darbo, susitikimus, pietus ir pabusdavau dar labiau išsekusi.

– Dar niekada nesijaučiau tokia pavargusi kaip dabar, – vieną dieną, mums visiems traukiant į paskaitą, prisipažinau draugams.

– Ir aš, ir aš, – karštai pritarė jie. Išties, visi buvome pavargę. Paskutinį semestrą pasitikome daugiau saulėtekių negu kada nors anksčiau – po ilgų valandų, praleistų bibliotekoje rašant diplominius darbus, lėkdavome į vakarėlius, kurie užsitęsdavo iki aušros. Gyvenau pačiame Prinstono universiteto miestelio centre, viršutiniame gotikinio stiliaus bendrabučio, besipuikuojančio į dangų kylančiais bokšteliais ir išsiviepusiomis chimeromis, aukšte. Baigiantis dar vienai ilgai nakčiai, draugai susirinkdavo mano kambaryje išlenkti prieš miegą po paskutinį stiklą. Mano kambaryje buvo didžiuliai vitražiniai langai. Įsitaisydavome ant palangių ir nukorę kojas stebėdavome, kaip svirdinėdami namo traukia įkaušę ūžautojai ir pirmieji gintaro spalvos spinduliai nušviečia akmenimis grįstą kiemą. Nenumaldomai artėjo diplomų teikimo diena. Žinojome, kad greitai išsiskirstysime kas sau, todėl buvome pasiryžę mėgautis šiomis paskutinėmis mums likusiomis savaitėmis, net jei tektų visiškai išsekinti savo organizmą.

Nerimas / Pexels nuotr.

Visgi nerimavau, kad mano nuovargis kažkoks kitoks. Kai draugai išeidavo ir aš atsiguldavau į lovą, tariausi jaučianti, kaip po mano oda prasideda puota, kaip kažkas šliaužia arterijomis, grauždamas mano sveikatą. Išgaravus paskutiniam energijos lašui ir sustiprėjus niežuliui, sakydavau sau, kad taip yra dėl augančio parazito apetito. Bet giliai širdyje abejojau, kad tas parazitas išvis egzistuoja. Ėmiau galvoti, kad tikroji problema slypi manyje.

<...>

Paskutinėmis vasaros dienomis sunkiai save atpažindavau. Prislopintas žadintuvo garsas lyg peilis perrėždavo tylą, pažadindamas mane iš gilaus, besapnio miego. Kiekvieną rytą sunkiai išsiropšdavau iš lovos ir, stovėdama priešais grindis siekiantį veidrodį, įvertindavau žalą. Po nakties mano kojas margindavo nauji įbrėžimai ir kraujo dryžiai. Blizgesį praradę plaukai krito ant nugaros susivėlusiomis sruogomis – buvau pernelyg pavargusi jas iššukuoti. Po didelėmis, krauju pasruvusiomis akimis tamsavo pusmėnulio formos ratilai. Vien nuo minties, kad teks išlįsti į saulės šviesą, darėsi silpna, todėl Konstitucinių teisių centre ėmiau rodytis vis vėliau ir vėliau, kol visai nustojau ten eiti.

Nekenčiau žmogaus, kuriuo tapau – žmogaus, kuris inertiškai nerdavo į naują dieną, neturėdamas jokio supratimo, ką daro, kuris naktimis lyg koks privatus detektyvas bandydavo atkurti, ką tądien prikrėtė, kuris nuolat laužydavo pažadus ir jausdavosi per daug sutrikęs, kad atsakytų į tėvų skambučius. Tai ne aš, galvodavau, su pasišlykštėjimu spoksodama į savo atspindį. Privalėjau suimti save į rankas. Privalėjau susirasti tikrą, apmokamą darbą. Man reikėjo šiek tiek atsitraukti nuo kolegų ir Kanalo gatvės kambario draugių. Reikėjo nešdintis velniop iš Niujorko, ir kuo greičiau.

Vieną rugpjūčio rytą, praėjus kelioms dienoms po to, kai nutraukiau stažuotę, atsikėliau anksti, pasiėmiau nešiojamąjį kompiuterį ir, įsitaisiusi ant gaisrininkų kopėčių, pradėjau ieškoti darbo. Buvo sausringa vasara ir karšta saulė rusvino nudraskytą kojų odą, palikdama mažus, baltus, brailio rašto raides primenančius taškelius ten, kur neseniai buvo nukritę šašai. Mano dėmesį patraukė advokato padėjėjo pareigos Paryžiuje įsteigtoje amerikiečių advokatų kontoroje ir aš nusprendžiau į jas pretenduoti. Visą dieną praleidau kurpdama motyvacinį laišką. Nepamiršau paminėti, kad prancūzų kalba yra mano gimtoji kalba ir kad šiek tiek šneku arabiškai; vyliausi, jog tai padės įgyti pranašumą prieš konkurentus. Niekada nesvajojau būti advokato padėjėja – tiksliai net nežinojau, ką tai reiškia, – tačiau man atrodė, kad šis darbas skirtas protingam žmogui. Be to, tikėjausi, kad pakeitusi aplinką apsisaugosiu nuo savo pačios poelgių, kurie darėsi vis labiau neprognozuojami. Išvyka į Paryžių nebuvo mano norų sąraše: ji tapo gelbėjimosi planu.

Kelios naktys prieš visam laikui paliekant Niujorką atsidūriau vakarėlyje, kur bankininkai pastatytomis apykaklėmis sėdėjo susikūprinę virš storos lyg vikšras besirangančios kokainu apibarstytos juostelės ir prakaituodami gyvai aptarinėjo investicijų portfelius, vasaros namelių nuomą Montoke ir kitus nuobodžius dalykus. Buvo penkios valandos ryto. Staiga supratau, kad esu ne ten, kur turėčiau būti. Tenorėjau grįžti namo.

Stovėjau viena ant šaligatvio, paskendusi melsvuose cigaretės dūmuose, ir stebėjau, kaip ima šviesėti virš manęs plytintis nakties dangus. Tą trumpą tylos, stojusios šiukšliavežiams baigus sukti gatvėmis ratus ir kavinėms dar neatvėrus durų, valandą Manhatanas ramiai miegojo. Laukiau taksi jau dešimt minučių, kai prie manęs priėjo vakarėlyje matytas vaikinas ir paprašė pavaišinti cigarete. Padaviau jam paskutiniąją. Jis užsidegė cigaretę, didžiule lyg beisbolo pirštinė ranka uždengęs jos galą, giliai įtraukė dūmą ir nusišypsojo. Kurį laiką mindžikuodami droviai spoksojome vienas į kitą, paskui nukreipėme žvilgsnius į tuščią gatvę.

– Galiu važiuoti kartu? – pasiteiravo jis. Prie mūsų artėjo vienišas taksi. Jo klausimas nuskambėjo visai nekaltai. – Žinoma, – atsakiau, ir mudu sulipome vidun. Tik tada, kai pasakiau vairuotojui savo adresą, man toptelėjo, kad vaikinas paprašė priimti jį į taksi, nepaklausęs, kur važiuoju.

Nerimas / Shutterstock nuotr.

Žinojau, kad geriau nesėsti į automobilį su nepažįstamais vyrais. Mano tėvas, kuris devintame dešimtmetyje, kai mieste siautėjo nusikalstamumas, gyveno Ist Vilidže, būtų griežtai mane pasmerkęs. Tačiau jaunuolyje buvo kažkas, kas vertė jaustis saugiai ir intrigavo. Jo susivėlę, saulės išblukinti plaukai buvo užkritę ant protingų mėlynų akių. Jis buvo liesas, turėjo kvadratinį žandikaulį, suteikiantį vyriškumo, ir žavingas duobutes skruostuose, bet jo laikysena buvo siaubinga ir nuo jo dvelkė kuklumu, bylojančiu apie tai, kad jis nežino, koks yra gražus.

– Ko gero, esi aukščiausias mano sutiktas žmogus, – tariau, stebėdama jį akies krašteliu. Beveik dviejų metrų ūgio vaikinas sėdėjo susirietęs, keliais įsirėmęs į vairuotojo sėdynės nugarėlę.

– Ne iš tavęs pirmos tai girdžiu, – atsakė jis. Nepaisant įspūdingo stoto, jo balsas skambėjo švelniai.

– Malonu su tavim susipažinti. Aš esu...

– Mes jau anksčiau kalbėjomės, negi neprisimeni?

Gūžtelėjau pečiais ir atsiprašomai nusišypsojau:

– Naktis buvo ilga.

– Užmiršai, kaip bandei man parodyti vidinę savo akies voko pusę? Ar kaip lotyniškai deklamavai „Merė turėjo mažą ėriuką?“ – erzino jis. – Arba kaip užsibėrei sau ant galvos pieštukų drožles, visa gerkle šaukdama cascarones*? Negi visai nieko neprisimeni?

– Cha cha cha. Labai juokinga, – tariau, žaismingai įžnybdama jam į šoną, ir tik tada supratau, kad mes flirtuojame.

Jis paspaudė man ranką.

– Aš Vilas.

Plepėjome visą kelią, tarp mūsų atsiradusiai cheminei reakcijai vis stiprėjant sulig kiekvienu miesto kvartalu. Kai pasiekėme pastatą, kuriame gyvenau, abu išlipome iš taksi ir akimirką stoviniavome ant šaligatvio. Aš svarsčiau, ar turėčiau pakviesti jį pas save, o jis mandagiai laukė, nedrįsdamas paklausti. Anksčiau niekada neidavau į lovą su nepažįstamaisiais – nepaisant keleto netikėtų ir ne itin išmintingų atvejų, buvau romantikė ir nuosekli monogamė, – tačiau šį kartą jaučiau didelę pagundą. Dvejojau, nežinodama, ką daryti.

– Alkana? – paklausė Vilas.

– Išbadėjusi, – atsakiau. Man gerokai palengvėjo, kai ėmėme tolti nuo įėjimo į mano butą. Traukėme Kanalo gatve pro uždarytas grožio salonų langines, keptas antis, kabančias delikatesų krautuvėlių vitrinose, ir vaisių pardavėjus, ant šaligatvių statančius savo kartoninius stendus. Netrukus jau žengėme į kaimynystėje esančią kavinę – buvome pirmieji prasidedančios dienos klientai.

Skaniai krimtome riestainius, gurkšnojome kavą ir Vilas man pasakojo, kaip neseniai grįžo iš Kinijos, kur dirbo sporto organizacijoje ir rengė sporto programas, skirtas vietiniam jaunimui. Man padarė didelį įspūdį tai, kad jis moka mandarinų kalbą. Šiuo metu jau porą savaičių Vilas gyveno pas savo krikštatėvius, stengdamasis suprasti, ką norįs veikti toliau. Jis buvo rimtas ir kartu šelmiškas – be perstojo laidė nevykusius juokelius. Tačiau, nors visaip demonstravo savo nerūpestingumą, jutau, kad yra šiek tiek pasimetęs ir lengvai pažeidžiamas. Praėjo dvi valandos, o mes vis dar sėdėjome kavinėje ir šnekučiavomės. Tu man tikrai patinki, prisimenu, pagalvojau, kai pakilome eiti. Antra mano mintis buvo tokia: Nenoriu keliauti į kitą žemyną.

Po pusryčių mudu su Vilu grįžome prie pastato, kuriame gyvenau aš, ir užlipome laiptais į mano kambarį. Visą dieną praleidome lovoje snausdami, plepėdami ir juokdamiesi. Buvau pripratusi prie vyrukų, kurie agresyviai siekė savo tikslo, apsiginklavę banaliomis „kabinimo“ frazėmis, bet Vilui, regis, užteko vien gulėti šalia manęs. Kai po kelių valandų jis vis dar nebandė manęs pabučiuoti, pasisukau į jį veidu ir žengiau pirmąjį žingsnį. Galų gale mes patyrėme vienos nakties nuotykį, paskui antros ir trečios. Su juo viskas buvo kitaip nei su kitais vaikinais – aš neišjungdavau šviesos, nejaučiau poreikio ką nors slėpti. Jo dėka galėjau atlaidžiau pažvelgti į tas savo kūno dalis, kurios man kėlė pasibjaurėjimą. Vilas buvo ypatingas. Kitomis aplinkybėmis, jei man priklausytų visas pasaulio laikas, būčiau norėjusi geriau jį pažinti.

Paskutinį rytą Niujorke išsiviriau kavos citrinų spalvos šviesoje skendinčioje virtuvėje, klausydamasi iš gatvės atsklindančių piktų taksi pypsėjimų ir lėtai pūškuojančių autobusų atodūsių. Paskui ant pirštų galų įsliūkinau į miegamąjį, susirinkau paskutinius netvarkingai išmėtytus drabužėlius ir įbrukau juos į lagaminą. Užtraukusi užtrauktuką, pažvelgiau į išstypusią paklodėse susipainiojusio Vilo figūrą, į jo angelišką veidą. Jis taip ramiai miegojo, kad nenorėjau žadinti. Nuolatinėse kelionėse praleista vaikystė atgrasė mane nuo atsisveikinimų. Išeidama ant jo batų palikau raštelį: Ačiū už netikėtą malonumą. Inshallah*, mūsų keliai kada nors susikirs.

<...>

6

IŠSIŠAKOJIMAS

Nuo tada, kai grįžau namo, praėjo savaitė. Gan miglotai prisimenu, kaip leidau laiką. Vaikščiojau pas gydytojus, daug miegojau ir skaipe susirašinėjau su Vilu. Nenoriai išsiruošdavau su tėvais paslankioti po rajoną. Labiausiai man į atmintį įsirėžė slegianti tyla, tvyrojusi mūsų namuose; ore sklandantis nerimas; vis didėjanti baimė ir nusivylimas, kuriuos jaučiau laukdama, kol kas nors paaiškės.

Šiandien Velykos, bet aš jas sugadinau, rašiau savo dienoraštyje. Ana praleido šešias valandas, ruošdama neįtikėtiną maistą tėčiui ir man. Negalėjau nieko valgyti, todėl tik niūriai į juos spoksojau. Trečiadienį man atliks kaulų čiulpų biopsiją. Siaubingai bijau.

„Prevencija“. Šį žodį gydytojas ištarė, kai pasiūlė biopsiją. Tai buvo skausminga, žeminanti procedūra. Turėjau atsigulti veidu žemyn ant apžiūros stalo iki kulkšnių nusmauktais džinsais. Gydytojas betadinu išdezinfekavo apatinę nugaros dalį, paaiškinęs, kad daug čiulpų turintys dubens kaulai yra tinkamiausia vieta biopsijai atlikti. Tada suleido lidokaino į juosmenį, besdamas adatą vis giliau ir giliau, kol pasiekė kaulą. „Nors viršutiniai odos sluoksniai aptirps, vis tiek jausite skausmą“, – įspėjo. Sukandau dantis, kai jis plonu švirkštu pradūrė kaulą ir greitais judesiais ėmė siurbti smegenų skystį. Išgirdau pykinimą keliantį šliurpsėjimą. Paskui jis paėmė gerokai didesnę, maždaug 25 cm ilgio, nerūdijančio plieno adatą su plastikine rankena viršuje, pasirengęs dar giliau įsiskverbti į mano čiulpus. „Jūsų kaulai jauni ir stiprūs“, – suniurnėjo gydytojas, dėl pastangų prasismelkti į mano dubenkaulį net suplukęs. Kai atgnybo mažą gabalėlį kaulo su čiulpais, burnoje pajutau kraujo skonį – buvau įsikandusi sau į skruostą. Po procedūros sėdėjau apsvaigusi, tvinksinčia nugara, su didžiuliu tvarsčiu ant tos vietos, kur buvo atliekama biopsija. Gydytojas užtikrino, kad nesitiki rasti ko nors nenormalaus, tiesiog, atsižvelgdamas į mano vis prastėjančią savijautą, imasi visų atsargumo priemonių.

Po savaitės, 2011 metų gegužę, autoatsakiklyje radome paliktą žinutę. Gauti preliminariniai biopsijos rezultatai ir gydytojas nori kuo greičiau su mumis susitikti. Kai su tėvais atvykau į kliniką, darbuotojai ir kiti pacientai jau buvo išėję namo. Tokį vėlyvą metą šviesos laukiamajame buvo pritemdytos, ant staliukų gulinčios žurnalų šūsnys ir žirnių žalumo sienos skendėjo šešėlyje. Netrukus prie mūsų prisėdo gydytojas. Jis nevyniojo žodžių į vatą.

– Biopsija patvirtino mano įtarimus, nors tikėjausi, kad klystu. Jums ūminė mieloleukemija. – Jis ištarė diagnozę lėtai, lyg užsienio kalbų dėstytojas, mokantis mus naujo žodžio.

Nežinojau, ką tai reiškia, bet supratau, kad nieko gero. Nusukau akis nuo suakmenėjusių tėvų veidų. Sėdėjau tarsi sustingusi kėdėje ir mintyse vis kartojau diagnozę. Leu-ke-mi-ja. Leu-ke-mi-ja. Leu-ke-mi-ja. Skamba lyg egzotiškos gėlės, nuostabios ir nuodingos, pavadinimas.

– Tai agresyvi vėžio forma, pažeidžianti kraują ir kaulų čiulpus, – pridūrė gydytojas, įtraukdamas kaklą į chalato apykaklę. – Negalime delsti, turime veikti kuo skubiau.

Kaip reaguotumėte, išgirdę, jog sergate vėžiu, kai jums dvidešimt dveji?

Pratrūktumėte raudoti?

Apalptumėte, imtumėte šaukti?

Tą akimirką mane užplūdo netikėtas, keistas jausmas: palengvėjimas. Po daugelio kankinančios nežinios ir klaidingų diagnozių mėnesių pagaliau galėjau paaiškinti niežulį, burnos opas ir lėtą savo kūno bei proto nykimą. Nesu hipochondrikė, išsigalvojanti simptomus. Dėl nuolatinio nuovargio kalti ne audringi vakarėliai ir ne mano nesugebėjimas gyventi realiame pasaulyje, o kažkas konkretaus, kažkas, ką galiu aiškiai įvardyti vienu žodžiu.

Gydytojas vis dar kalbėjo – padėtis labai rimta, būtina tuojau pat pradėti gydymą, – tačiau jo balsas virto tolimu dudenimu. Jaučiausi taip, lyg jis stovėtų palinkęs virš manęs su skalpeliu rankoje ir skrostų mano gyvenimą, dalytų mane į du atskirus „aš“: vienas jų – po kelių, greitai išmauktų tekilos taurelių šoko su maračio atlikėju „Don Žuane“, Paryžiaus bare, švilpiant ir pritariamai šūkaujant draugams; kitas – lankytojams išėjus namo, kiekvieną naktį verkė sterilioje ligoninės palatoje.

Diagnozė tapo neatitaisomu lūžiu, padalijusiu mano gyvenimą į dvi dalis: „iki“ ir „po“.

* Meksikoje populiarūs tuščiaviduriai kiaušinių lukštai, pripildyti konfeti ir mažų žaisliukų. (Čia ir toliau – vert. past.)

* Jei Dievas norės (arab.).