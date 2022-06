Stilisto patarimai vestuvių svečiams: pirmiausia pagalvokite apie šventės vietą, dydį ir atmosferą

Nors ir norisi brangių žmonių vestuvėse atrodyti puošniai ar išskirtinai, didelė klaida – stengtis pranokti jaunavedžius, portalui LRT.lt sako stilistas Joringis Šatas, pasidalijęs naudingais pastebėjimais apie tai, kas svarbiausia renkantis drabužį ypatingai progai. O kartais viską sugadina smulkmenos, apie kurias nė nesusimąstome.

Vos gavus kvietimą į artimo žmogaus ar bičiulio vestuves, galvoje pradeda suktis mintis, neretai moteris kankinanti kiekvieną rytą, – nėra kuo apsirengti! Dar labiau užduotis apsunksta tada, kai kvietime nenurodytas aprangos kodas, o parduotuvėse esanti suknelių ir kostiumų gausa priverčia pasimesti. Nepadeda net kartais išreikštas jaunavedžių pageidavimas rinktis jų šventei tam tikrą spalvą ar jos akcentą.

J. Šatas pataria pradėti nuo paprasčiausių dalykų – pirmiausia atmeskite drabužius, kurie ant pakabos atrodo puikiai, tačiau visiškai netinka jums. „Svarbu atsižvelgti į savo ūgį, sudėjimą, figūrą, odos ir plaukų spalvą ir t. t. Netinkamas drabužis jūsų nepapuoš, net jei jis jums ir atrodo labai gražus“, – patikina stilistas. Be to, svarbu, kad su drabužiu jaustumėtės patogiai ir jaukiai, nes kitaip tiesiog stovėsite susigūžę, o ir aukštakulniai, su kuriais vos paeinate, žavesio nepridės.

„Šok su žvaigžde“ užkulisiai, Joringis Šatas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taip pat svarbu pagalvoti ne vien apie tai, ar drabužis jums patinka ir tinka, – jei jis bus pasirinktas neatsižvelgiant į šventės vietą, dydį ir atmosferą, gali atrodyti tiesiog keistai.

„Juk kai kurie vestuvėms išleidžia tūkstančius ir savo šventę rengia dvare, kiti nori tik kuklios ceremonijos artimiausių žmonių būryje ir net pati nuotaka atsisako tradicinės ilgos suknelės su nuometu“, – atkreipia dėmesį pašnekovas. Taigi, gerai pamąstykite, kaip apsirengę jausitės patogiai ir jaukiai vaikštinėdami po kaimo turizmo sodybos pievelę, prabangų restoraną, kuriame spindi krištoliniai sietynai, ar senamiesčio kavinukės kiemelį.

„Pavyzdžiui, mano geriausios draugės vestuvės vyko pajūryje, o jų tema buvo boho. Natūralu, kad šventėje nebuvo nė vienos ilgos, blizgančios suknelės, nors tai tikrai nereiškia, kad žmonės atėjo nepasipuošę. Tiesiog temos neatitinkanti apranga būtų atrodžiusi keistai. Veikiausiai keistai atrodytų ir minėtų vestuvių viešnios su savo apranga apsilankiusios prašmatnioje viloje su paauksuotais paveikslų rėmais.

Vestuvės / Pexels nuotr.

Aišku, tokiais atvejais jaunavedžiai galėtų pasirūpinti savo svečiais ir kvietime nurodyti vestuvių aprangos kodą – taip svečiams lengviau nepasimesti ir neapsijuokti pasirodžius su netinkama apranga, nors turbūt sužinojus, kad šventė vyks kaimo turizmo sodyboje, ir taip galima nujausti, kad ilga spindinti suknelė ten netiks“, – pasakoja J. Šatas.

Galbūt reikėtų išlikti atsargiems ir tuo atveju, kai ceremonija vyksta bažnyčioje, vis dėlto tai – sakrali vieta, kurioje labai trumpos ar itin atviros suknelės su giliomis iškirptėmis gali atrodyti labai netinkamas pasirinkimas. „Bažnyčioje ir iš pačios nuotakos norėtųsi subtilumo, kurio kai kurioms pritrūksta“, – atkreipia dėmesį stilistas.

Nors ir norisi atrodyti puošniai ar ypatingai, o kartais galbūt ir pasipuikuoti prieš kitus, pašnekovas tikina, kad didelė klaida – stengtis pranokti nuotaką. „Vis dėlto dažniausiai gerai pažįstame šventės šeimininkus, todėl galime numanyti, ką jie pasirinks ir kaip galbūt atrodys sau svarbią dieną. Galiausiai ir šventės atmosfera diktuoja tam tikrą toną, tad nereikėtų stengtis atrodyti ryškiau už besituokiančius“, – primena jis.

Vestuvės / Pexels nuotr.

Todėl stilistas siūlo nerizikuoti ir nesirengti baltai – vis dėlto išlieka 99 proc. tikimybė, jog nuotaka vilkės baltą drabužį, tad šios spalvos viešnioms reikėtų vengti. „Juolab kad ir be baltos yra visa spalvų paletė, iš kurios gali pasirinkti kiti šventės dalyviai“, – priduria J. Šatas.

Ir nors yra manančių, kad juoda vestuvėms netinka, stilistas sako, kad tai tėra klaidingas įsitikinimas. „Visai įsivaizduočiau juodą suknelę ar juodos derinį prabangiame restorane, kodėl gi ne? Kaip minėjau, viskas priklauso nuo to, kur ir kokią šventę planuoja jaunieji“, – teigia jis.

Jei jau mergina labai bijo prašauti, gana saugus pasirinkimas yra vis labiau populiarėjančios kelnės: „Gražiai suderinus plačias kelnes ir pasirinkus tinkamus aksesuarus galima susikurti labai dailų vakarinį įvaizdį.“

Be to, kelnės yra puikus sprendimas toms, kurios nenori rodyti kojų, o dėvėdamos pėdkelnes rizikuoja tinkamai jų nepriderinti. Vis dėlto, kaip pastebi J. Šatas, jei vestuvės vyksta vasarą, be pėdkelnių, kurios dažnai tampa stiliaus klaida, tikrai galima apsieiti: „Dažnai merginos ar moterys netinkamai pasirenka jų spalvą ar storį ir jos atrodo nekaip. Yra gudrybė, kuria naudojasi ir moterys, dėl protokolo pėdkelnes turinčios dėvėti kasdien. Žinau, kad kojas jos nupurškia plaukų laku, tai joms suteikia blizgesio. Tai geresnis pasirinkimas nei prastai parinktos pėdkelnės.“

Vestuvės / Pexels nuotr.

Išties svarbu atkreipti dėmesį į smulkmenas – galbūt kiekvienas daiktas atskirai atrodo puikiai, tačiau sudėjus viską į vieną ansamblį, šis gražiai nesuskamba. „Pavyzdžiui, jei turite juodą ar kūno spalvos delninę ar rankinę, kuri, jūsų manymu, dera prie visko, dar nereiškia, kada ji taip puikiai derės prie šventei pasirinktų drabužių. Ir delninė turi būti skoningai suderinta.

Galiausiai, klausimas, ar ši išvis reikalinga – jei jau reikia įsidėti keletą būtiniausių daiktų, rinkitės nedidelę delninę, visa kita palikite automobilyje, kambaryje ar drabužinėje ir prireikus nueikite pasiimti, o ne tampykitės su savimi didelėje, prie įvaizdžio nederančioje rankinėje“, – pataria.

M.A.M.A 2021 muzikos apdovanojimų svečiai, Viktorija Šaulytė ir Joringis Šatas / T. Biliūno/BNS nuotr.

Viską sugadinti gali ir tai, kad atėjote su dailiu kostiumu, tačiau pamiršote nusivalyti batus – elementari tvarka ir švara tiesiog būtinas dalykas kiekvienoje šventėje, užtikrinantis, jog smulkmenos nesutrukdys jums atrodyti stulbinamai.

Tiesa, lietuviška vasara ne visada lepina orais, o plonas klasikinis paltukas nebūtinai kaba spintoje. J. Šatas sako, kad tikrai nebus tragedija, jei šventei užsitęsus išeisite į lauką su turima striuke pasižiūrėti fejerverkų ar paleisti šventinių balionų. Tačiau jei jau norite, kad viskas būtų nepriekaištinga, susiraskite oversize tipo švarką – jis ir su klasikine suknele atrodys stilingai, taip, tarsi, drabužį paskolino jūsų antroji pusė, o ir po šventės švarką galėsite dėvėti darbe ar leisdami vakarus su draugais mieste.