Psichologė: pavargome ne padėti, o galvoti apie karą

Savanorių organizacijos pastebi mažėjantį savanorių aktyvumą telkiantis pagalbai Ukrainai, tačiau ar tai reiškia, kad žmonės pavargo padėti? Psichologė Milda Kielė sako, kad žmonės pavargo ne padėti, o nuolat „būti“ kare – nuo sunkių emocijų, įtampos, jaudulio, rašoma organizacijos „Saugus prieglobstis LT“ pranešime žiniasklaidai.

„Atėjo vasara – natūralu, kad norisi galvoti apie malonius dalykus, atsiriboti nuo skausmo, kurio tiek daug. Pagalbos išties mažėja, nes mažėja ir informacijos. Kai prasidėjo karas, visas naujienų srautas buvo vien tik apie karą, o dabar matome, kad naujienos apie karą sudaro tik nedidelę dalį.

Bet kad žmonės dar nėra abejingi, rodo jau vien neseniai surinkti 6 mln. eurų per kelias dienas. Kai yra aiškus tikslas, daug informacijos, žmonės susitelkia ir tikrai padeda“, – sako psichologė.

M. Kielės teigimu, savanorių skaičiai savanorių organizacijose mažėja dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, mažėjančios motyvacijos, kas gali atsitikti dėl stringančio naujų savanorių koordinavimo ir apmokymų, bendrystės jausmo trūkumo, jei padedama būnant užsienyje, natūraliai kai kur mažėjančio savanorių poreikio, o kai kada savanoriai gali atkristi dėl perdegimo.

Milda Kielė / Pranešimo autorių nuotr.

„Tiems žmonėms, kurie asmeniškai susidūrė su nukentėjusiaisiais nuo karo, kartais būna labai sunku atsiriboti ir neįkristi kartu. Kai kurie tikrai nepasveria savo jėgų – neria visa galva, savęs atiduodami per daug ir perdega. Tam, kad taip nenutiktų, labai svarbu pasirūpinti savimi: užsiimti sau malonia veikla, pasikalbėti su kažkuo apie savo jausmus ir emocijas, pasirūpinti fizine sveikata, t. y. pakankamai miegoti, valgyti laiku ir gerą maistą.

Reikia suvokti, kad natūralu jausti liūdesį klausantis ukrainiečių istorijų, bet savimi pasirūpinti – labai svarbu. Reikia nepamesti asmeninio gyvenimo“, – pataria psichologė.

Pagalbos organizavime – kasdien

Savanorių organizacijos „Saugus prieglobstis LT“ vadovė Olivija Anaškinaitė prisipažįsta, kad dažnai ryte pabunda mąstydama, jog pavargo, tačiau vos tik gavusi žinutę ar pamačiusi nuotrauką, kaip Ukrainos kariai valgo šios organizacijos atsiųstą maistą, vėl įgauna jėgų organizuoti kitą paramą.

„Žinoma, žmogui gali atrodyti, kad jis jau padėjo kuo galėjo, o juk gyvenimas eina toliau. Visgi mes negalime pavargti nuo karo – juk už laisvę ir žmonių gyvybes kovojantys kariai apie tai neturi net kada pagalvoti. Be to, ir patys turime likti budrūs – karo pabaigos nesimato, negalime prognozuoti jo eigos. Padėdami ukrainiečiams ir patys labiau jaučiame pulsą, neatitolstame nuo realijų“, – sako O. Anaškinaitė.

Olivija Anaškinaitė / T. Janušaitės nuotr.

Rinks maistą ir medikamentus kariams fronte

Organizacija per šiuos kelis karo mėnesius suorganizavo ir į Ukrainą išsiuntė šešis greitosios pagalbos automobilius, krovininį autobusiuką, penkis kartus gabeno higienos priemonių, maisto, vaistų, priemonių ir drabužėlių naujagimiams, o artimiausias tikslas – per artimiausią savaitgalį didžiuosiuose Lietuvos miestuose surinkti maisto, medikamentų ir higienos priemonių kariams, esantiems karo fronte: Donecke, Severodonecke ir kitur, kur labiausiai to reikės.

„Ši parama keliaus ne į sandėlius, o tiesiai į fronto linijas – ten, kur jos itin reikia. Jei akcija pasiseks ir surinksime daugiau maisto, jį perduosime ir Ukrainoje likusiems alkstantiems žmonėms“, – sako O. Anaškinaitė, dėl pagalbos poreikio ir jos perdavimo kuravimo tiesiogiai bendraujanti su Ukrainos organizacija „Socialinė perspektyva“.

Parama Ukrainiečiams / Pranešimo autorių nuotr.

Pasak O. Anaškinaitės, lietuviai paramą surenka ir nugabena, o ukrainiečių organizacijos savanoriai „lenda po kulkomis ją išskirstydami“.

Maisto ir higienos priemonių rinkimas vyks šį šeštadienį ir sekmadienį, birželio 18–19 dienomis. 10–16 val.. Vilniuje – prie parduotuvių „Maxima“ Ukmergės g. 282, Mindaugo g. 11 ir Ozo g. 18 („Ozas“), Kaune – prie „Maximos“ Pramonės pr. 29 ir K. Mindaugo g. 49 („Akropolis“) bei „Iki“ parduotuvės Lukšio g. 60, Klaipėdoje – prie „Maximos“ Šilutės pl. 35, Taikos pr. 61 ir Taikos pr. 141.

Kiekviena parama – vertinga

Psichologė M. Kielė primena, kad kiekvienas žmogus tikrai gali kažkuo prisidėti, o net ir, atrodo, mažytė auka tampa gana svarbi.

„Lai ir 2 eurų auka. Jei po tiek prisidės daugiau žmonių, žiūrėkite, galima surinkti ir 200 eurų, už kuriuos bus nupirkta, pavyzdžiui, turniketų, galinčių išgelbėti gyvybes. Arba makaronų pakelis, kuris kažkam tuo momentu atrodys kaip išganymas. O jei, tarkime, yra vieniša mama, auginanti vaikus, neturinti laisvo laiko ir negalinti prisidėti finansiškai, galbūt ji gali pakviesti ukrainietę mamą su vaikais drauge pasivaikščioti ar nueiti į žaidimų aikštelę. Ir tai bus labai didelė pagalba“, – sako psichologė.

Parama Ukrainiečiams / Pranešimo autorių nuotr.

Galų gale, anot jos, jei neturi nei laiko, nei pinigų, visada gali skleisti žinią – dalintis svarbia informacija ir kviesti kitus aukoti ar kitaip padėti.

„Saugus prieglobstis LT“ vadovė taip pat pritaria, kad kiekviena pagalba – labai svarbi ir reikalinga. „Mums tikrai reikia ir savanorių, kurie padėtų ir fiziškai, ir nuotoliniu būdu, ir finansinių aukų – neseniai surinkome pinigų turniketams nupirkti, ir paramos daiktais. Dabar aktualiausia – maistas, medicinos ir higienos priemonės“, – tvirtina O. Anaškinaitė.