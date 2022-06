Gaivūs žėlė tortai, vaisių desertai: kaip naudoti, kad patiekalas tinkamai sustingtų?

Prieš ateinantį braškių sezoną verta pasitikrinti, ar namuose turime želatinos – spalvingi braškių tortai, gaivūs šaldyti desertai, šalti varškės pyragai, putėsiai ar populiarioji panakota su vienomis mėgstamiausių uogų papuoš vasaros vaišių stalą ir bus palankesni sveikatai už riebius saldumynus. Želatina naudojama ir įvairioms užpiltinėms su mėsa, žuvimi ar daržovėmis, todėl verta žinoti, kaip ir kokiomis proporcijomis ją naudoti, kad patiekalai pavyktų, rašoma „Rimi“ pranešime žiniasklaidai.

Želatina yra gyvūninės kilmės produktas, gaunamas iš jungiamojo audinio baltymo – kolageno, bet parduotuvėse galima rasti ir įprastos želatinos pakaitalo – agaro, naudojamo vegetariškiems patiekalams. Prekybininkai pastebi, kad nuperkama vis daugiau augalinės kilmės standiklio, kuris išgaunamas iš jūros dumblių, yra bekvapis ir beskonis.

Želatinos kiekis priklauso nuo ingredientų ir šaldymo indų

Pasitaiko, kad patiekalas, nors ir ilgai jį laikome šaldytuve, ne visiškai sustingsta. Tokiu atveju galvojame, kad ir vėl nepataikėme su želatinos kiekiu. O jį nutaikyti gali būti sudėtinga net ir tiksliai vadovaujantis instrukcijomis. Pasak kulinarijos technologės Linos Barčaitės, yra ir daugiau kiekio nustatymo subtilybių: „Jei masėje, kurią stingdome, yra rūgščių vaisių, želatinos reikia dėti trečdaliu daugiau, o jei recepte bus maskarponė, rikota ar kitas minkštasis sūris, jos reikės mažiau. Be to, jei drebučius ar želė tieksite nedideliuose indeliuose, želatinos galite naudoti mažiau, nes svarbiausia, kad gaminys sustingtų. O jei kremas ar želė šals didelėje formoje ir paskui norėsite juos išversti į lėkšę, želatinos reikėtų naudoti daugiau“, – pataria L. Barčaitė.

Panakota / Pranešimo autorių nuotr.

Jei nusipirkome želatinos grūdeliais, Lina Barčaitė primena, kad juos reikia ištirpinti tik šaltame vandenyje ir palikti išbrinkti. Vandens turėtų būti 3 kartus daugiau nei želatinos. Prieš naudojimą reikia ištirpinti brinkintą želatiną karšto vandens vonelėje, kol ji visiškai ištirps. Prieš dedant į kremą, reikėtų želatiną sumaišyti su nedidele dalimi kremo, kad abiejų temperatūra būtų vienoda ir želatina nesutrauktų kremo. Jei supilsite labai karštą želatiną, ji sušoks į gumuliukus, o jei jeigu želatina bus per šalta, jau gerokai apstingusi, ji tolygiai nepasiskirstys nepavyks išlaikyti vienalytės konsistencijos. Be to, želatiną visuomet pilkite po truputį ir rūpestingai išmaišykite“, – patirtimi dalijasi kulinarijos technologė.

Įvairios želatinos formos

Prekybos centruose galima nusipirkti želatinos ne tik grūdeliais, bet ir lapeliais. Tokia želatina nėra labai populiari, bet ją verta išbandyti: lapeliai yra skaidrūs, be to, neturi želatinai būdingo poskonio. Jei, pavyzdžiui, gaminate kremą tortui arba putėsius ir nenorite į masę pilti papildomo skysčio (tai neišvengiama, kai ruošiame želatiną grūdeliais), naudokite lapelius.

Technologė prieš naudojimą lapelius rekomenduoja išbrinkinti šaltame vandenyje (1 lapeliui reikės stiklinės, t.y. apie 250 ml šalto vandens). „Reikiamą lapelių kiekį tiesiog užpilkite šaltu vandeniu ir palaukite 10 min. Suminkštėjusius lapelius ištraukite ir nuspauskite skysčio perteklių. Išbrinkusius lapelius įdėkite į indelį ir šildykite jį karšto vandens vonelėje, pamaišydami, kol jie pavirs vienalyte mase, kurią paskui įmaišysite į ruošiamą gaminį“, – rekomenduoja Lina Barčaitė.

Želė / Shutterstock nuotr.

Agaro reikia naudoti mažiau

Augalinės kilmės želatinos pakaitalo – agaro – paruošimo būdas skiriasi. Pasak kategorijos vadovės Mildos Petrauskaitės, agaras savo savybėmis yra „stipresnis“ už želatiną, todėl jo naudoti reikėtų mažiau. Be to, agaras tirpsta aukštesnėje temperatūroje, todėl jį svarbu sumaišyti su vandeniu (ar kitu skysčiu) ir užvirinti, o tuomet atvėsinti ir naudoti desertų bei kitų patiekalų stingdymui. Apie 1 litrui vandens reikės 5 g agaro miltelių, tačiau visuomet patartina vadovautis konkretaus gamintojo rekomendacijomis. Tiesa, jeigu naudojate rūgščius vaisius, agaro, kaip ir želatinos, reikės maždaug ketvirtadaliu daugiau.

RECEPTAS

Kokosinę panakotą su mangais

Mangų sluoksniui reikės:

1 mango;

0,5 žaliosios citrinos;

250 ml apelsinų sulčių;

2 šaukštelių želatinos;

Panakotai reikės:

4 šaukštų vandens;

2,5 šaukštelių želatinos;

800 ml kokosų gėrimo;

4 šaukštų agavų sirupo (medaus arba klevų sirupo);

1 vanilės ekstrakto;

1 žiupsnelio druskos.

Aviečių ir riešutų – papuošimui

Kaip gaminti:

1. Mango odelę nulupkite, išimkite kauliuką ir sutrinkite iki vientisos masės su žaliosios citrinos sultimis.

2. Į nedidelį puodą supilkite sultis, suberkite želatinos grūdelius. Išmaišykite ir palikite pastovėti apie 10 minučių, kol želatina išbrinks.

3. Želatinai išbrinkus, kaitinkite virš lėtos ugnies vis maišydami, kol ji ištirps. Neleiskite užvirti!

4. Nuimkite nuo ugnies ir įmaišykite mangų tyrę. Paskirstykite į stiklines. Leiskite atvėsti iki kambario temperatūros, tuomet palaikykite šaldytuve apie 2 valandas, kol sustings.

5. Paruoškite panakotos sluoksnį. Želatiną suberkite į nedidelį dubenėlį ir užpilkite vandeniu. Atidėkite į šalį dešimčiai minučių, kol išbrinks.

6. Į puodą supilkite kokosų pieną, agavų sirupą, vanilės ekstraktą ir žiupsnį druskos. Kaitinkite virš mažos ugnies, kol mišinys taps karštas, bet neužvirs. Nuimkite nuo ugnies ir įmaišykite išbrinkusią želatiną, kol ji ištirps.

7. Paruoštą kremą supilstykite į stiklines ant sustingusio mangų sluoksnio. Atvėsinkite, dėkite į šaldytuvą ir palaikykite 2 valandas, kol sustings.

8. Papuoškite avietėmis, smulkintais pistacijų riešutais ir patiekite.

Skanaus!