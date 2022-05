Europiečių širdis pakerėjęs Riminio kurortas – itališka įvairovė, nepaliksianti abejingų

Italijos kurortas Riminis – vienas seniausių ir žinomiausių Europos kurortų, kasmet pritraukiantis milijonus lankytojų. Ilgi ir platūs smėlio paplūdimiai, daugybė pramogų ir patogus susisiekimas su kitais žymiausiais Italijos miestais – šis uostamiestis turi viską, kad atostogos paliktų neišdildomus įspūdžius, rašoma „Tez Tour“ pranešime žiniasklaidai.

Europos atostogų sostine tituluojamas Riminis pastaraisiais metais sulaukia didelio ir Lietuvos poilsiautojų dėmesio. Pasak Akvilės Barakauskaitės, kelionių organizavimo įmonės produkto skyriaus vadybininkės, tai atostogų kryptis, kuri savo įvairove patiks visiems: ir ieškantiems ramaus poilsio, ir ketinantiems pasinerti į naktinį gyvenimą.

„Šis garsus kurortas yra mėgstamas tiek pačių italų, tiek turistų iš visos Europos, kurie čia atostogauja nuo pat balandžio iki spalio mėnesio. Lankytojus sužavi Emilijos-Romanijos regionui būdingas italų svetingumas ir puikus vietinis maistas. Dėl plačių smėlio paplūdimių ir seklaus jūros vandens Riminis yra fantastiška vieta šeimoms su mažais vaikais. Be to, Riminio naktinis gyvenimas kaip magnetas traukia ir jaunus žmones“, – pasakoja A. Barakauskaitė.

Kelionių ekspertė pateikia TOP6 veiklų, kurias būtina išbandyti čia leidžiant savo atostogas.

1. Mėgaukitės saulės voniomis Riminio paplūdimyje

Riminis garsėja ilga auksinio smėlio ruožo pakrante, todėl tai yra puiki vieta atsipalaiduoti, mėgautis saule ir maudytis Adrijos jūroje. Paplūdimys, prasidedantis prie Federico Fellini parko, driekiasi ištisus kilometrus. Pakrantėje yra įsikūrę viešbučiai, paplūdimio barai ir restoranai.

Norintys ramesnio poilsio su šeima galės džiaugtis Riminio paplūdimio privalumais: daugybe gultų, švelniu smėliu, ypač tinkamu smėlio pilių statymui, ir šiltu bei sekliu Adrijos jūros vandeniu, kuriame saugu maudytis su pačiais mažiausiais poilsiautojais.

2. Pasivaikščiokite Senovės Romos laikus menančiame senamiestyje

Riminio senamiestis yra išsaugojęs Senovės Romos architektūrą, todėl istorijos mėgėjai čia negalės akių atitraukti nuo istorinių vietų ir statinių.

Čia stūkso tikros architektūros pažibos: daugiau nei 2000 metų istoriją skaičiuojantis Tiberijaus tiltas, viena seniausių romėniškų arkų, pastatyta dar imperatoriaus Augusto valdymo laikais, Malatestos katedra, pradėta statyti dar IX amžiuje, senovinė miesto aikštė Cavour.

3. Pamatykite 200 Italijos objektų vienoje vietoje

Ar norėtumėte žymiausius Italijos architektūrinius simbolius pamatyti per kelias valandas? Skamba neįtikėtinai? Vos per 15 minučių kelione automobiliu pasieksite miniatiūrų parką „Italia in Miniatura“, kuriame galėsite pamatyti sumažintą Koliziejų, Florencijos katedrą, Pizos bokštą ir daugelį kitų statinių. Šis parkas bus puiki pramoga visai šeimai ir tikras įkvėpimas kitoms jūsų atostogoms Italijoje.

4. Norintiems romantikos – kvapą gniaužiantis Riminio apžvalgos ratas

Ši pramoga nepaliks abejingų – dieną galima Rimini kurortą ir jo apylinkes matyti tarsi ant delno, o naktį – romantiškai žavėtis nemiegančio miesto šviesomis.

Šis milžiniškas statinys yra 55 metrų aukščio, sveria apie 360 tonų ir turi 28 kabinas, kuriose gali tilpti 168 žmonės. Ratas juda lėtai ir apsisuka per maždaug 20 minučių.

5. Leiskitės į nuotykius „Fiabilandia“ atrakcionų parke

Diena, praleista atrakcionų parke, vaikams gali tapti svajonių išsipildymu. Iš Riminio centro viešuoju transportu lengvai pasiekiamame nuotykių komplekse vaikai gali pasivažinėti traukinukais, apsilankyti indėnų stovykloje arba pasivažinėti įvairiais kalneliais. Čia taip pat galima mėgautis 4D kinu, cirko akrobatikos ar lazerių šou. Mažiausius sužavės Nykštukų slėnis, kurį galima pažinti sėdint ant milžiniško vikšro, arba kruizas per tvenkinį neįprastu laivu, primenančiu garlaivį.

6. Pažinkite Markės regioną

Tiems, kurie atostogų dienas norėtų praleisti kiek aktyviau, siūloma aplankyti Markės arba Le Marche regioną, esantį visai šalia Rimini kurorto Katoliko. Markės regione galima aplankyti itališka dvasia alsuojančius kalnų miestelius, išvysti žadą atimančius kalvų šlaitus ir grožėtis Adrijos jūros horizontu.