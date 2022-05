Renkamės akinius nuo saulės: prabangūs geriau akių neapsaugos, o vaikams jų reikia dar labiau nei tėvams

Jei manote, kad kuo tamsesnius akinius nuo saulės išsirinksite, tuo labiau būsite apsaugoti, klystate. Apsaugą nuo ultravioletinių spindulių lemia akinių lęšio sudėtis, o ne jo tamsumas. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Vartotojų kontrolė“ žinovai perspėja: tamsūs akiniai be tinkamo filtro gali padaryti daugiau žalos akiai nei žiūrėjimas į saulę plika akimi, o vaikams akiniai nuo saulės dar svarbesni nei jų tėvams.

Net jei matote geriau už erelį, saulėtą dieną turėtumėte nešioti akinius. Jie apsaugo akis nuo žalingų ultravioletinių spindulių, vairuotojams padeda išvengti eismo įvykių, o žvejai gali tikėtis gausesnio laimikio.

Specialistai saulės akinius pataria rinktis panašiai kaip skalbyklę ar fotoaparatą – grožis svarbu, bet dar svarbiau, kad akiniai tinkamai apsaugotų akis. Puikiai žinome, kad ultravioletiniai spinduliai gali ne tik suteikti gražų bronzinį įdegį, bet ir duoti darbo gydytojui onkologui. Visgi odą dažniausiai dengia drabužiai, o akys, jei nenešiotume akinių, liktų be apsaugos.

„Jeigu yra intensyvi ultravioletinių spindulių ekspozicija ir esame be apsaugos, pavyzdžiui, saulėtą dieną esame prie vandens telkinio arba šaltuoju metų laiku slidinėjame be apsauginių akinių nuo saulės, gali būti ūmus ragenos uždegimas, vadinamas fotokeratitu. Jis pasireiškia intensyviu akių skausmu, šviesos baime, vokų spazmu. Taip pat tai yra rizikos veiksnys vystytis lęšiuko drumstėjimui, arba kataraktai, ir amžinei geltonosios dėmės degeneracijai, kuri pažeidžia geriausią mūsų matymo zoną. Tai pagrindinė daugiau nei 50 metų amžiaus žmonių aklumo priežastis“, – pasakoja Kauno klinikų gydytoja oftalmologė Agnė Kručaitė.

Optometrininkė Vaida Kačergienė įspėja: jei tikrai norite išsaugoti sveikas akis, neužteks akinius nuo saulės dėvėti tik paplūdimyje. „Žiemą saulės akiniai tam tikrais momentais net reikalingesni nei vasarą, nes žiemą saulė yra žemiau zenito ir tiesioginiai ultravioletiniai spinduliai net intensyvesni negu vasarą, kai saulė būna gerokai aukščiau“, – atkreipia dėmesį ji.

Ultravioletiniai spinduliai, žalojantys mūsų odą ir akis, skirstomi į 3 rūšis: A, B ir C. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto docentas Justinas Čeponkus ramina, kad renkantis tamsius akinius fizikos daug išmanyti nereikia, tačiau praverstų kai kuriuos dalykus suprasti.

„UVB spindulius neblogai filtruoja stiklinės medžiagos, o dėl UVA spindulių mums jau reikalingi specialūs akiniai, kurie turėtų UVA filtrus“, – sako jis.

Svarbu suprasti, kad apsaugą nuo ultravioletinių spindulių lemia akinių lęšio sudėtis, o ne jo tamsumas. Kartais tamsūs akiniai be tinkamo filtro netgi padarytų daugiau žalos akiai nei žiūrėjimas į saulės šviesą plika akimi, pasakoja optometrininkė V. Kačergienė.

„Tamsus lęšis plečia vyzdį, taip ultravioletiniams spinduliams tarsi atveriame kelią patekti tiesiai į mūsų akį ir ją žaloti“, – kalba pašnekovė.

Šiais laikais plėvelės neblogai išdirbtos, nėra tokio kainų skirtumo kaip prieš 20 metų, kai sklido legendos, kad daug blogų akinių. Dabar nebeapsimoka jų daryti labai blogų, nes tai nebėra labai brangu. J. Čeponkus

Todėl neskubėkite rinktis kuo tamsesnių akinių – visi jie suskirstyti į keturias kategorijas. Lietuvoje būtų sunku įsigyti pačius tamsiausius.

„Ketvirtos, t. y. tamsiausios kategorijos, lęšius, kurie praleidžia tik 8 proc. šviesos, rekomenduojame tiktai žiemą, vykstant slidinėti į kalnus. Vairuoti su jais nėra saugu, todėl dažniausiai optikos parduotuvėse rasite antros ir trečios kategorijų tamsumo akinius, nes jie saugūs vairuoti“, – aiškina V. Kačergienė.

Akiniai nuo saulės, optika / Shutterstock nuotr.

Apskritai akiniai saugūs, kai gamintojai naudoja tinkamas medžiagas. Pasak fiziko, yra gaminamos specialios plėvelės, kiekvieno gamintojo jos skiriasi. Dažnai tai būna komercinė paslaptis.

„Šiais laikais plėvelės neblogai išdirbtos, nėra tokio kainų skirtumo kaip prieš 20 metų, kai sklido legendos, kad daug blogų akinių. Dabar nebeapsimoka jų daryti labai blogų, nes tai nebėra labai brangu“, – pasakoja J. Čeponkus.

Dar viena saulės akinių savybė – lęšio spalva. Posakis apie žiūrėjimą į pasaulį pro rožinius akinius – ne šiaip sparnuota frazė. Oftalmologė A. Kručaitė šį fenomeną gali paaiškinti moksliškai: „Rožinis akinių lęšis šiek tiek padidina spalvų kontrastą ir paryškina regėjimą. Gal matymas geriau ir ryškiau ir reiškia, kad gyvenimas rožinis.“

Vis dėlto jeigu optikos parduotuvėje atkreipsite dėmesį į akinių lęšių spalvas, vaivorykštės nepamatysite – dominuoja tik keli atspalviai.

„Patogiausios ir pagrindinės spalvos yra ruda, pilka ir tamsiai žalia. Klientas jausis patogiai ir jos nekraipys aplinkos atspalvių“, – pastebi V. Kačergienė.

Nors ryškiaspalviai lęšiai akims nekenkia, vairuoti su raudonais ar žaliais akiniais būtų pavojinga: galite nepastebėti šviesoforo signalo. Ryškiai nuspalvinti akinių stiklai iš mūsų aplinkos vienas spalvas gali pašalinti, kitas – paryškinti, o štai poliarizuoti stiklai panaikina atspindžius – nebematysime atspindžių nuo vandens paviršiaus, šlapio kelio, neerzins blizganti automobilio priekinė panelė.

Akiniai nuo saulės / Pexels nuotr.

Tačiau lazda turi du galus – pamėginkite pro poliarizuotus akinius pažiūrėti į telefoną: laikant vertikaliai ekranas puikiai matysis, tačiau pavertus horizontaliai pajuoduos.

„Taip yra dėl to, kad šviesa, kurią skleidžia telefono ekranas, yra poliarizuota. Atitinkamai pasukę ekraną turėsime tokią poliarizaciją, kurios akiniai nepraleidžia.

Tai – gerų akinių požymis. Galima sakyti, kad kišenėse beveik visi nešiojamės testą, kurį galime panaudoti rinkdamiesi akinius. Jeigu mums reikia poliarizuojančių akinių, galime pasinaudoti mobiliuoju telefonu kaip testiniu įrankiu“, – pataria fizikas.

Brangių vardinių akinių stiklai bus standartiniai

Svarbiausias akinių nuo saulės savybes privaloma nurodyti vidinėje kojelės pusėje. Pirmiausia ieškokite raidžių CE – jos reiškia, kad akiniai sertifikuoti ES ir yra saugūs. Tamsumo kategorija žymima, pavyzdžiui, „Cat. 3“, „Cat. 4“. Būna nurodyta, iki kokio spektro bangų ilgio akiniai apsaugo, pavyzdžiui, 400 nm (nanometrų), nurodomi UVA, UVB ženklai, netgi išgraviruojamas užrašas „Polarized“, kuris garantuoja, kad saulės akinių lęšiai turės poliarizacijos filtrą.

Ant lęšių priklijuotus reklaminius lipdukus optometrininkė rekomenduoja nulupti, net jeigu tie lipdukai gražūs ar ant jų užrašytas žinomo gamintojo pavadinimas. Tai apriboja matymą.

Akiniai nuo saulės / Pexels nuotr.

O kaip išsirinkti tamsius akinius? Stilistai sako, kad juos reikėtų derinti prie veido formos. Saulės akinius pirmiausia reikėtų rinktis įstaigose, parduotuvėse, salonuose, kurių specializacija – optikos prekės, tikina optometrininkė. „Tai garantuoja akinių saugumą ir kokybę, visada galite grįžti su pretenzija, jeigu paaiškėtų, kad prekė nekokybiška“, – priduria ji.

Perkant akinius visada norisi pasimaivyti prie veidrodžio, pasirinkti iš kelių variantų. Yra kelios taisyklės, kurios padės išsirinkti greičiau ir tiksliau.

„Ideali veido forma, su kuria lengviausia dirbti ir parinkti klientui akinius, – ovali. Jai tinka beveik visi akiniai, visokių formų lęšiai. Jei kliento veidas kampuotas, lęšiai bus apvalesni, o jei apvalus, siūlome geometriškesnius lęšius, kad neutralizuotų veido apvalumą. Tokiam klientui jokiu būdu nesiūlysime apvalių saulės akinių“, – pasakoja V. Kačergienė.

Nors optikos teorija gana paini, dažniausiai žmonės pasirenka teisingai. Vis dėlto verta pakalbėti apie vartotojų klaidas renkantis tamsius akinius. „Turime uždengti ne tik akies paviršių, bet ir visą sritį aplink akį. Reikia nebijoti rinktis didelius akinius nuo saulės“, – teigia A. Kručaitė.

Ką daryti tiems, kam kasdien tenka nešioti akinius dėl trumparegystės ar toliaregystės? Yra specialių akinių tamsiais lęšiais, kuriuos galite uždėti ant skaidrių akinių, taip pat galima uždėti tvirtiklį, dar vienas sprendimas – tamsėjantys akinių lęšiai su fotochromine danga.

Akiniai nuo saulės / Shutterstock nuotr.

„Į lęšio struktūrą yra integruotos specialios cheminės molekulės, kurios, gavusios ultravioletinės šviesos, tamsėja įvairiomis spalvomis. Ar klientas nori, kad jo akiniai lauke virstų rudais ar tamsiai pilkais saulės akiniais? Jums išėjus į lauką per keletą sekundžių korekciniai akiniai tampa ir saulės akiniais. Įėjus į patalpą per keletą minučių saulės akiniai išskaidrėja, reakcija lęšyje pasibaigia, nes nebėra ultravioletinės šviesos“, – komentuoja optometrininkė.

Garsių vardų bus visada brangesni, o akinių stiklai vis tiek standartiniai. A. Kručaitė

Tamsių akinių pasirinkimas – didžiulis. Yra kainuojančių kelis eurus, bet yra ir garsių dizainerių modelių už keturženklę kainą. Ar visada akinių kaina atspindi kokybę? Gydytoja A. Kručaitė patvirtina, kad pirkdami labai brangius akinius sumokėsite už jų rėmelius, bet ne už geresnę akių apsaugą: „Garsių vardų bus visada brangesni, o akinių stiklai vis tiek standartiniai.“

Vis dėlto brangūs akiniai dažnai turi kokybės sertifikatą. Neišmeskite čekio – akiniams, kaip ir telefonui ar kavinukui, galioja 2 metų gamyklinė garantija. Jei ne dėl jūsų kaltės gaminys nebeatlieka savo funkcijos, sulūžta ar kitaip pakeičia savybes, garantija galioja.

Akinius reikia prižiūrėti – neužteks nuvalyti kartą per mėnesį. Be to, skvernas tam netinka, naudokite tik tam skirtą servetėlę. Kai kada reikėtų panaudoti ir specialias priemones, kurios padės pašalinti pridžiūvusias apnašas ar kitaip išsipurvinusius akinius.

Akiniai nuo saulės / Pexels nuotr.

„Klientai skundžiasi blogu matymu, o neretai užtenka jų akinius gerai nuvalyti arba išvalyti ultragarso vonelėje. Klientai staiga puikiai mato“, – dalijasi V. Kačergienė.

Atminkite, kad tamsių akinių nederėtų palikti automobilyje ant panelės. Tada garantija nebegalioja. Jei saulė kepina labai intensyviai, pakyla temperatūra, o lęšiai ir plastikas pažeidžiami. Dar vienas blogas įprotis – nešioti tamsius akinius ant viršugalvio. Optometrininkė primena, kad yra specialios virvelės.

„Viršugalvis neretai yra stambesnė galvos dalis negu veidas, todėl yra rizika pakeisti rėmelių geometriją, nes ištampome kojeles, gali atsilaisvinti varžtai, nuo didelės įtampos kojelės gali ir skilti“, – perspėja ji.

Dėvėti saulės akinius lauke turėtume ištisus metus ir tą turėtų daryti ne tik suaugę, pabrėžia akių gydytoja A. Kručaitė. Vaikams jie – ypač svarbūs, nes vaikų akys dar imlesnės ultravioletiniams spinduliams. Jei vaikai akinių nešioti nenori, būtina su kepure akims sukurti šešėlį.

Vaikas su akiniais nuo saulės / Shutterstock nuotr.

Tamsių akinių ypač reikia klaipėdiečiams ir kauniečiams, kurie ryte važiuoja į sostinę, o saulei leidžiantis keliauja namo. Eismo įvykių riziką stipriai sumažina ir specialūs akiniai, skirti vairuoti. Vis dėlto vairuoti skirti akiniai neapsaugos nuo ryškios saulės, todėl automobilyje verčiau turėti dvejus. Draudikas primena, kaip derėtų elgtis saulės apakintam vairuotojui.

„Esant netikėtai situacijai visais atvejais patariame stabdyti, tik tą daryti atsargiai: stengiantis išlaikyti transporto priemonės kontrolę stabdant judėti kelkraščio link“, – kalba Raimondas Bieliauskas.

Specialūs akiniai sukurti ir žvejams: mažiau vargina dangaus atspindžiai vandenyje, be to, lengviau pastebėti laimikį. „Poliarizuoti akiniai pašalina atspindžius, mes galime gerai matyti vandens reljefą, dėl to galime matyti net žuvis“, – sako „Optikonos“ pardavimų vadovas Vilius Rožė Ružas.

Tik jokiu būdu nesidėkite žvejoti skirtų akinių slidinėdami kalnuose: „Kai slidinėjame, kartais būna „black ice“ – „juodojo ledo“. Tai itin išslidinėta vieta, ypač slidus ledas. Kai kalnuose šviečia saulė, jis atspindi šviesą, su nepoliarizuotais akiniais matome tą ledą ir jo vengiame. Poliarizuoti akiniai nuima atspindžius, mes „juodojo ledo“ nebematome.“

Plačiau – gegužės 12 d. laidos „Vartotojų kontrolė“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.