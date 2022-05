Tai, ko iš sovietmečio prisiminti nesinori, – nesuvokiamos gimdyklų taisyklės ir alpimai gydant dantis

„Būdavo, kad žmogus nualpsta, atgaiviname ir toliau gydome“, – LRT TELEVIZIJOS laidoje „(Pra)rasta karta“ sovietmečio dantų gydymo niuansus prisimena odontologė Alina Pūrienė. Vizitai pas dantistus tada prilygo traumai, su kurios pasekmėmis tenka kovoti ir šiandien. Nesuvokiami dalykai vyko ir gimdyklose: tik gimę vaikai buvo numaudomi ir atskiriami nuo motinų.

Sovietmečio prisiminimai šiandien sugulę nespalvotuose kadruose ir tuo laikotarpiu gyvenusių žmonių atmintyje. Kaip be nuskausminamųjų taisė dantis, ką reiškė laukti eilėje auksinių dantų, kodėl gimdymas Tarybų Lietuvoje šiandien sunkiai suvokiamas, su kokiais žaislais deficito laikais žaidė vaikai ir kaip dabar jie prisimena savo vaikystę?

Kodėl sovietmečio gimdymai šiandien kelia siaubą?

Vaiko gimimas – didis stebuklas. Šių laikų gimdyvėms, pripratusioms prie rūpestingos priežiūros, dėmesio ir vyro palaikymo gimdymo metu, sovietmečio sveikatos apsaugos tvarka būtų visiškai nesuvokiama.

„Visų pirma, kaip mes tas moteris pasitikdavome. Nėščiųjų priimamajame visoms moterims priverstinai būdavo daroma klizma. Kitas dalykas, būdavo skutami gaktos plaukai, o dar būdavo tie sovietmečio skutimosi peiliukai barzdai skusti, tai su tais peiliukais ir skusdavome. Kai tos moterys patekdavo į gimdyklą, visa jų gakta būdavo padengta kraujo krešulėliais, priklausomai nuo to, kaip atidžiai skusdavo akušerė. Buvo baisu žiūrėti. Taip pasitikdavo gimdyves“, – teigia Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojas akušeris-ginekologas doc. dr. Vladas Gintautas.

Gydytojas neslepia, kad sovietmečiu buvo daromi du, šiandienos supratimu, baisūs dalykai: tik gimę naujagimiai atskiriami nuo motinų ir išmaudomi. Tuomet buvo suvystomi kaip kokonai ir vežami į naujagimių skyrių.

„Nuplaudavome varškinį apsauginį sluoksnį, tas bakterijas, kurias naujagimis gaudavo slinkdamas natūraliais motinos takais, ko nereikėtų daryti. Ir dar tais laikais kokie gi būdavo langai – kiauri. Kai vėjai papūsdavo, tai gimdykloje būdavo šalta. Tie išmaudyti vaikai atšaldavo, o paskui stebėdavomės, kodėl užsienyje, vakaruose, tokie geri rezultatai, kodėl iš tokio mažo svorio išaugina tuos neišnešiotus vaikus. Čia mirdavo ir gan gerai išnešioti vaikai“, – kalba V. Gintautas.

Tarybiniais laikais nedidelio svorio naujagimiai, vadinamieji ankstukai, dažniausiai neišgyvendavo, tik labai retais atvejais pavykdavo juos išgelbėti. Gydytojos pačios jiems siūdavo vatinius šliaužtinukus, kad kūdikėliams būtų šilta. Sovietmečiu naujagimiai, kurių svoris nesiekė kilogramo, net nebuvo gelbėjami, tokie gimimai laikyti persileidimais.

Gydytoja piktokai, reikliai pasakė, kad aš atsisakyčiau to vaiko. Tokie pokalbiai buvo du: tu atsisakyk, pasirašyk, tas vaikas bus viskuo aprūpintas... V. Barauskienė

Gimdyklų taisyklės

Sovietmečio gimdyklose galiojo griežtos taisyklės nuo atvykimo į gimdymo namus iki pat išvykimo: jokių pašalinių, jokių jausmų, maitinimas griežtai pagal grafiką ir jokių nukrypimų.

„Kadangi moterys maitindavo nenatūraliai, neužsivesdavo natūralus pieno gamybos ciklas. Vaikai būdavo naujagimių skyriuje, išveža į palatas mamoms, pamaitina ir vėl atveža. Jie gulėdavo vienas šalia kito, būdavo naujagimių sepsio protrūkiai. Kai baigėsi šita nesąmonė, jokių naujagimių sepsio protrūkių nebebūdavo. O kodėl mamoms dėl to blogai? Kadangi pieno gamyba reguliuojama nenatūraliai, dažnai prasidėdavo krūtų paburkimas, laktostazė, mastitai“, – pasakoja akušeris-ginekologas V. Gintautas.

Akušerija sovietmečiu / Stop kadras

Knygos autorė Veronika Barauskienė pamena: pamaitinus tekdavo laukti 3 valandas, kol vėl atveš vaikutį. „Kai pasigirsdavo tas kūdikėlių choras, kiekviena sakydavome: čia mano, čia mano. Atskirdavome iš balsų“, – šypsosi ji.

Žmonėms iš alkoholizmo liūno padedanti bristi joniškietė, skaudžią savo gyvenimo patirtį į knygą sudėjusi V. Barauskienė visus tris savo vaikus gimdė sovietmečiu. Šiandien ryškiausiai ji prisimena pirmą gimdymą, nes to karto aplinkybės kiek skyrėsi nuo kitų.

„1980 metai, gūdus ruduo, aš – netekėjusi mergina. Nors jau nebuvo Maryčių ir Veronikų laikai, bet požiūris į tokias buvo labai žemo lygmens, atitinkamai ir buvau prižiūrima. Baisiausias buvo medikų požiūris į tą vienišą mamą. Gydytojas atsivedė septynis praktikantus ir jie visi sustojo ties mano lova. Aš, aišku, tokioje pozoje, kaip ir reikia, jis paaiškino, kaip, ką žiūrėti, visi septyni per mane, nors palatoje buvo daugiau gimdyvių. Aš pajutau labai didelį pažeminimą. Toks nežiūrėjimas, ateina kaip prie daikto. Skausminga, liūdna, bet verkti jėgų nebuvo“, – sako ji.

Tokia tiesa: sovietmečiu geriau buvo bet koks vyras negu jokio. V. Barauskienės pasakojimas atspindi tų laikų požiūrį į nesantuokinius vaikus ir jų mamas. Kadangi įvairių globos internatų sistema buvo gerai išvystyta, vienišoms gimdyvėms drąsiai siūlydavo vaikus atiduoti.

Akušerija sovietmečiu, Veronika Barauskienė / Stop kadras

„Po visko išsikvietė turbūt vyr. gydytoja ir piktokai, reikliai pasakė, kad aš atsisakyčiau to vaiko. „Jūs jo neužauginsite“ ir panašiai, nors aš viską buvau pasiruošusi, labai laukiau šito vaiko, vaikščiojau išdidžiai iškėlusi galvą: tai mano kūdikis... Ir man siūlo jį atiduoti, vos ne atims. Tokie pokalbiai buvo du: tu atsisakyk, pasirašyk, tas vaikas bus viskuo aprūpintas... Bet, sakau, aš viską turiu: ir lovelę, ir vežimuką, ir kraitelį, jis lauktas... Labai supykau, trenkiau durimis ir išėjau“, – prisiminimais dalijasi pašnekovė.

Tėčiai po langais

Nepaisant to, kad ištekėjusios gimdyvės sovietmečiu buvo labiau gerbiamos, vyrų prie savo sutuoktinių vis tiek neprileisdavo. Naujagimius jie galėdavo pamatyti tik per langą.

„Vyrai lakstydavo palangėmis. Būdavo toks punktas, kur galėdavo iš namų ką atnešti, bet ar jis neveikdavo, ar ką... Žodžiu, vyrai negalėdavo užeiti. Moterys rikiuodavosi balkonuose ir tuos lauknešėlius iš namų ant virvių traukdavo“, – tikina Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojas.

Tuomet atrodė, kad gimdyvių izoliacija – puiki apsauga nuo infekcijų tiek mamoms, tiek kūdikiams. Tačiau, anot V. Gintauto, yra atvirkščiai: „Vyrai yra iš artimos aplinkos, jie atneša normalią florą, kuri konkuruoja su po ligoninę cirkuliuojančiomis patologinėmis padermėmis. Kad neperneštume infekcijos, turėdavome būti tik savame skyriuje. Buvo prieita iki to, kad chalatai buvo nudažyti skirtingomis spalvomis: vieni buvo violetiniai, kiti – žali, geltoni... Visa bėda, kad pirmą kartą nunešus tuos chalatus į skalbyklas jie pasidarė nenuspėjamos spalvos, tad tos idėjos buvo atsisakyta.“

Akušerija sovietmečiu / Stop kadras

Dabar mamos trečią dieną po gimdymo išleidžiamos namo, o sovietmečiu ligoninėje praleisdavo savaitę, dažnai jautėsi paliktos, vienišos ir nesuprastos.

„Priežiūros trūko. Dvasiškai buvo labai šalta, nei rūpesčio, nei globos, net moteriško supratimo nebuvo. Toks bedvasis darbas“, – apibūdina V. Barauskienė.

Visi kartu kentėdavome. Gydyti pacientą, kuris juda, muistosi, nes jam skauda, ir gydytojui, žinokite, yra labai blogai. A. Pūrienė

Kodėl alpome stomatologo kabinete?

Sugadinti dantys, nuskausminamieji – tik išrinktiesiems, trauma – visam gyvenimui. Tokių prisiminimų iš nuolatinių vizitų pas dantų gydytoją turi dažnas sovietmetį prisimenantis lietuvis, kuomet, kaip ir daugumoje sričių, medicinoje buvo išrinktieji ir eiliniai gyventojai.

„Aš buvau nuolat tikrinamas, nes priklausiau spec. ligoninei. Ten gydėsi nomenklatūra, menininkai, kurie turėjo tam tikrą vardą. Kas įdomiausia – mano mama buvo nusipelniusi artistė, tad ten galėjo gydytis, bet tik viena, o mano tėvas turėjo liaudies artisto vardą, tai jau rangu aukščiau, vadinasi, jau galėjo gydytis visa šeima. Ten priežiūra buvo didelė, kviesdavo ir kviesdavo“, – pasakoja aktorius Saulius Siparis.

Odontologija sovietmečiu, Saulius Siparis / Stop kadras

Šiandien žinome, kad mūsų dantis tvarko išsilavinę ir mokslus baigę odontologai, o sovietmečiu žmonių burnose skylių ieškojo ir stomatologai, ir dantistai. Pastarieji – tai žmonės su specialiuoju viduriniu išsilavinimu, kurie galėjo atlikti kai kurias gydomąsias procedūras, bet tikrai ne visas. Paprastai jie dirbo rajonuose ar vaikų darželiuose, kur stomatologai nenorėjo dirbti, jų trūko.

Dažniausiai gydė stomatologai, bet darė tai su aparatūra, kurią turėjo. O ši buvo vargana, tarybinės gamybos. Kiek geresnę čekišką įrangą įpirkdavo ne visi. Pirmą tokią Lietuvoje įsigijo Jonavos chemijos gamykla. Stomatologai sovietmečiu dirbo su kepuraitėmis, kad plaukai neįsiveltų į dantų gręžimo mašinas.

„Plaukuose daug mikroorganizmų, be to, kad neįsiveltų į aparatūrą. Bet tais laikais dirbdavome be pirštinių – pirštines apsimaudavo tik chirurgai“, – sako Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto profesorė Alina Pūrienė.

Vizitas pas stomatologą sovietmečiu reiškė baimę, alpimus, ašaras ir tikras kančias. Kiekvienas iš tų laikų turi ką prisiminti. Ir prisiminimai – tikrai ne rožiniai. Aktorė, dviejų vaikų mama Lina Bražinskaitė iki šiol mena, kokius košmarus teko išgyventi suskaudus dančiui.

Odontologija sovietmečiu / Stop kadras

„Man buvo apie 6 metai, vadinasi, tai turėtų būti apie 1986-ieji. Man suskaudo krūminį dantį. Jis buvo ne per seniausiai išdygęs, pradėjo skaudėti ir tėveliai nusprendė nuvesti ne į polikliniką, o netgi į ligoninę, kadangi reikėjo skubios pagalbos.

Jeigu kas nors prisimena tas baisias didžiules mašinas, tai 6 metų vaikui vien tas vaizdas kėlė didžiulį siaubą. Pradėjo gręžti ir aš klykiau, ko gero, per visą tą ligoninę, mane girdėjo visi, kas norėjo. Atvėrė dantį, bandė marinti nervą, tie vizitai buvo reguliarūs, ilgi, nes nervo marinimas buvo daromas ne taip kaip dabar. Buvo dedami vaistai, krapštoma, vėl dedama... Taip – kone keletą savaičių. Po to, aišku, baisingomis adatomis ir traukė“, – pasakoja ji.

Nuskausminamieji tuomet buvo lėto veikimo, ir tie – tik išrinktiesiems, o frazė „truputį pakentėk“ – bene dažniausia sovietmečio stomatologijoje.

„Visi kartu ir kentėdavome. Gydyti pacientą, kuris juda, muistosi, nes jam skauda, ir gydytojui, žinokite, yra labai blogai. Bet tas nuskausminimas nebuvo toks efektyvus. Dabar turime nepaprastai efektyvių įvairių priemonių, o tada buvo labai nedidelis pasirinkimas“, – kalba A. Pūrienė.

Odontologija sovietmečiu / Stop kadras

Galimybė suleisti nuskausminamųjų buvo labiau teorinė, nes pasiruošimas užtrukdavo. Daugkartinius švirkštus reikėjo virinti, adatas – taip pat. Jos buvo didelės, dūris skausmingas.

„Nuskausminamųjų priemonių turėjome nedaug. Visi prisimena, kaip alpdavo. Tai dažniausiai buvo dėl novakaino, tokio nuskausminamojo preparato. Būdavo, kad žmogus nualpsta, atgaiviname ir toliau gydome. Turėjome plombas, kurios krisdavo ir krisdavo. Vaikams įdedi, ateina kitą kartą – jau iškritusi. Daug jėgų ir daug savęs įdedi, kad būtų gerai, bet jos tiesiog blogai prilipdavo prie danties ir iškrisdavo“, – aiškina odontologė.

Vizitai pas dantų specialistus sovietmečiu daugumai žmonių prilygo traumai, su kurios pasekmėmis tenka kovoti ir šiandien. Sovietmečiu savo stomatologijos kabinetus turėjo darželiai, mokyklos, gamyklos ir ligoninės. Profilaktika buvo labai skatinama, daug apie ją kalbama, tačiau realiai tokia profilaktika nebuvo veiksminga, nes nebuvo nei kokybiškų dantų šepetėlių, nei gerų dantų pastų ar skalavimo skysčių, nei kitų dantų priežiūrai reikalingų prekių.

Štai dantų šepetėliai sovietmečiu buvo gaminami Kazanės šluotų ir šepečių fabrike. Pirmą kartą tokiu išsivalius dantis burna likdavo pilna plaušų, nes dalis šerelių iškrisdavo. Šiandieninės priemonės gerokai patobulėjusios, visiems prieinamos ir jų apstu, bet, anot specialistės, profilaktikai dėmesio skiriama per mažai.

Odontologija sovietmečiu / Stop kadras

„Jeigu jūs manęs paklaustumėte, kokie pacientai būdavo anksčiau ir kokie yra dabar, tai tokie patys. Tada dauguma valė blogai ir nekreipė į tai dėmesio, galvojo, kad nemokamai viską išgydys. Dabar, nors gydymas mokamas, labai brangus, dauguma pacientų vis tiek nemoka valyti, nesistengia ir negalvoja, kad sveika burna yra didelis turtas. Galvoja, kažkaip išsisuks“, – pastebi A. Pūrienė.

Šiais laikais, kai visi nori baltų, lygių, vienodų dantų, sovietmečiu, nors sunku patikėti, deficitu buvo tapę auksiniai dantys. Kaip ir daug ko tais laikais, trokštamų auksinių dantų tekdavo laukti eilėse.

„Didysis deficitas buvo auksiniai dantys. Buvo tokių gudrių: įsideda auksinį dantį, nes buvo labai pigūs, nusipjauna pas kitą odontologą, vėl atsistoja į eilę ir vėl įsideda. Taip žmonės net sukaupdavo namuose kažkiek aukso.

Auksas yra inertiškas metalas ir yra tinkamas burnoje, tik ta jo spalva... Jis minkštas, greit „prasivalgydavo“. Dalis norėjo turėti tą dantį priekyje, kai kurių tautybių žmonės ateidavo ir reikalaudavo, kad reikia priekinio auksinio danties. Sakydavome: jūsų dantis gi sveikas! „Ne, aš noriu turėti auksinį dantį.“ Tada visi mato, kad esi turtingas“, – pasakoja odontologė.

Plačiau – kovo 24 d. laidos „(Pra)rasta karta“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.