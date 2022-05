Ne visi vaisiai ir uogos sveika: blogiausi – džiovinti iš parduotuvės, o sultys iš pakelio – tiesiog katastrofa

Ar kada skaitėte džiovintų uogų iš parduotuvės sudėtį? LRT TELEVIZIJOS laidos „Klauskite daktaro“ vedėjo prof. Alvydo Unikausko surastose džiovintose spanguolėse – 55 proc. ananasų sirupo. Turite žinoti, kad valgyti tokias džiovintas uogas – dukart blogiau nei sausainius. Anot jo, pats geriausias pasirinkimas – šviežios miško uogos, bet ir vietinius vaisius galima drąsiai vartoti, jei tik nesergate.

Kasdien vienokių ar kitokių vaisių suvalgo du trečdaliai lietuvių. Žinoma, tai geriau nei saldainiai, tačiau vaisiai ne visada gali patikti jūsų kepenims. Ar žinote, kurie jų kenkia mažiausiai ir ko reikėtų atsisakyti visai? Pasak Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriaus A. Unikausko, pakoregavus vaisių valgymo įpročius dar labiau pakis ir vaizdas veidrodyje.

„Vaisiai iš esmės yra fruktozė. Gliukozę organizmas panaudoja energijai gauti, o su fruktoze neturi ką daryti. Vadinasi, fruktozė, kurią suvalgote, keliauja į kepenis, kepenys bando ją perdirbti, tokiu būdu visą laiką apkrauname kepenis. Be to, kepenys iš fruktozės gamina riebalus, dėl ko riebėja pačios kepenys.

Jeigu valgome maistą, kuriame yra gliukozės, kepenyse suvalgytos gliukozės utilizuojama 20 proc., o jeigu žmogus sveikas, likusi dalis sunaudojama kaip energija. Viskas puiku. Jeigu vartojame alkoholį, kepenys priverstos jį skaidyti, suskaido apie 80 proc., o likusi dalis tenka kitiems kūno organams. O kas darosi su fruktoze? Fruktozė visa nusėda kepenyse ir kepenys žalojamos. Cukrus – gliukozės ir fruktozės kombinacija. Kepenis apkrauna 60 proc. to cukraus, likusi dalis, gliukozė, panaudojama kūne“, – aiškina profesorius.

Tad jeigu nuolat vartosite fruktozę, galiausiai kepenys nukentės, nes kūne daugiau nėra vietos, kuri galėtų kažką su fruktoze padaryti. Tačiau A. Unikauskas tikina jokiu būdu nenorintis tuo pasakyti, kad negalima valgyti jokių vaisių ir uogų, tačiau vienaip kūnas reaguos į vaisius, jei esate sveikas, kitaip, jei esate pekeliui į ligą, dar kitaip, jei jau esate atsparus insulinui ir sergate cukriniu diabetu, kas ilgainiui nutinka nuolat netinkamai maitinantis.

„Mes turime žinoti, kurie vaisiai mums mažiausiai žalingi, galbūt netgi naudingi, o ko vis tik reikėtų vengti, ypač tiems, kurie serga“, – pažymi jis.

Vietiniuose vaisiuose yra daug pektinų, kas iš principo yra skaidulos. Nepaisant to, kad ten yra nemažai fruktozės, dėl skaidulų juos vis tiek galima drąsiai įtraukti į savo kasdienį racioną.

Geriausias pasirinkimas – uogos

Uogose fruktozės nedaug, bet daug naudingų maistinių medžiagų. Uogos visada naudingos, ypač miško.

Uogos / Pexels nuotr.

Vietiniai vaisiai vertingi dėl skaidulų

„Vaisiuose, kurie auga jūsų sode, vietiniuose vaisiuose yra daug pektinų, kas iš principo yra skaidulos. Nepaisant to, kad ten yra nemažai fruktozės, dėl skaidulų juos vis tiek galima drąsiai įtraukti į savo kasdienį racioną“, – sako daktaras.

Tačiau atminkite: jeigu jau sergate, būtų protinga šiuos vaisius ypač apriboti.

Tropinių vaisių – su saiku

Tropiniai vaisiai yra saldesni todėl, kad juose daugiau fruktozės. Pektinų juose mažiau. Tai automatiškai labiau veikia kepenis, tačiau juos saikingai valgyti galima, ypač tiems, kurie yra sveiki.

Arbūzas, vaisiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Venkite konservuotų vaisių

Konservuoti vaisiai yra apdirbti, juose nėra nieko gero. Valgydami konservuotus vaisius ne tik suvartosite daugybę fruktozės, bet ir pridėtinio cukraus. „Jei kartais suvartoja sveikas žmogus, nieko blogo neatsitiks“, – atkreipia dėmesį A. Unikauskas.

Džiovinti vaisiai – tik pačių pasigaminti arba gryni

Paprastai žmonės, kurie mažina saldumynų kiekį, su savimi visada turi džiovintų vaisių. Pirmas dalykas, kurį turime suprasti apie džiovintus vaisius, – iš jų išgarintas vanduo, o tai reiškia, kad santykinai ten esantis fruktozės kiekis padidėja. Tačiau tai dar ne viskas. Ar kada nors skaitėte džiovintų vaisių sudėtį?

Vaisiai yra desertas – tai yra džiaugsmas, kuris negali trukti kasdien ir nuolat, nes tada džiaugsmo nebus.

„Jeigu obuolį iš savo sodo jums sudžiovino močiutė ar jūs pats – nuostabu. Jeigu prieš pirkdami džiovintus vaisius paskaitėte jų sudėtį ir radote, kad ten 100 proc. yra bananai, pasakyti, kad tai besąlygiškai blogai, aš negalėčiau.

Sėklos ir vaisiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bet štai ką radau džiovintuose vaisiuose, kuriuos pirkau pirmame pasitaikiusiame prekybos centre: spanguolėse – 55 proc. ananasų sirupo, tropinių vaisių rinkinyje – daugiau nei 15 ingredientų, tarp kurių – cukrus, sirupai, konservantai, net kviečių krakmolas. 100 gramų tokių džiovintų vaisių cukraus yra bene dvigubai daugiau nei paprastuose sausainiuose“, – teigia laidos vedėjas.

Apibendrinus galima pasakyti: džiovinti vaisiai – dar blogiau negu konservuoti.

Vaisių sulčių visiškai sveikiems galima retkarčiais, bet tik pačių spaustų

Tikrai dauguma galvojame, kad sultys pakelyje yra sveikiau nei gazuotas limonadas. Pirmiausia reikėtų pabrėžti tai, jog pirktinėse sultyse teturi būti vos vienas kitas procentas natūralių sulčių, kad ant pakuotės būtų galima skelbti, jog tai natūralios sultys. Bet tokiose sultyse – jokių pektinų, t. y. skaidulų. Su jomis vartojate tiesiog koncentruotą fruktozę, tad tokios sultys – tiesiog katastrofa.

Sultys / Pexels nuotr.

„Kadangi ten bus pridėta visokių medžiagų, tai bus ne vien fruktozė, bus ir gliukozė arba dirbtiniai saldikliai, konservantai ir t. t. Jeigu esate visiškai sveikas, kartais išgerti sulčių galima su sąlyga, kad pats jas išsispaudžiate. Bus ir skanu, ir naudinga dėl vitaminų. Visgi jeigu esate raudonoje zonoje, pamirškite tokį skystį kaip sultis“, – komentuoja gydytojas.

Atminkite, kad vaisiai nėra maistas, nors kai kurie žmonės vaisius valgo vietoje maisto. Be to, niekada gyvenime nebuvo sveika tai, ko yra per daug.

„Vaisiai yra desertas – tai yra džiaugsmas, kuris negali trukti kasdien ir nuolat, nes tada džiaugsmo nebus. Vaisių negali būti daug ir jie turi būti kokybiški“, – priduria A. Unikauskas.

Parengė Indrė Motuzienė.