5 meilės kalbos – kaip suprasti partnerio ir surasti savąją?

Visi mes skirtingai reiškiame ir priimame meilę, tad nenuostabu, kad šie skirtumai kartais lemia, jog jausmai ir geri ketinimai nebūna tinkamai įvertinti. Pavyzdžiui, kelias savaites intensyviai ieškote nuostabiausios dovanos savo partnerei, tačiau atėjus gimtadieniui ji sako: „Būčiau laiminga, jei liktume namuose, užsisakytume maisto ir jaukiai praleistume vakarą kartu“.

Tai visai nereiškia, kad ji nedėkinga ar kad jūs susimovėte. Ji tiesiog kitaip komunikuoja savo meilę arba tiesiog jos meilės kalba kitokia nei jūsų, rašo „Healthline“.

Pripažinus, kaip jums ir jūsų partneriui patinka priimti ir išreikšti meilę, santykiai gali tapti brandesni ir sveikesni, jau nekalbant apie tokias smulkias progas kaip gimtadienis ar Valentino diena.

Kokie yra skirtingi meilės kalbos tipai?

Yra penkios meilės kalbos, kurias 1992 m. pirmą kartą savo knygoje „Penkios meilės kalbos“ (angl. The 5 Love Languages) išskyrė porų konsultantas dr. Gary Chapmanas:

– palaikymo žodžiai;

– laiko leidimas kartu;

– fizinis prisilietimas;

– patarnavimai;

– dovanos.

Pora, asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Palaikymo žodžiai kaip meilės kalba

Pirmoji meilės kalba yra palaikymo žodžiai – tai reiškia meilės ir dėkingumo reiškimą žodžiais, nesvarbu, išakytais, užrašytais ar ir vienokiais, ir kitokiais. Tai gali būti viena iš jūsų meilės kalbų, jei jums patinka, kai:

– jums sako, kad esate vertinami;

– dažnai kartoja „aš tave myliu“;

– nuolat žodžiais padrąsina.

Svarbiausia sakant kitam žmogui palaikymo žodžius yra pasistengti, kad jie neskambėtų dirbtinai, ir dažnai juos kartoti. Jei jums sunku išreikšti savo jausmus žodžiais, parašykite laiškelį ar nusiųskite trumpąją žinutę. Svarbiausia, kad jūsų partneris pajustų jūsų palaikymą.

Jei jūsų partneris vertina tokią meilės kalbą, reikėtų jam dažniau kalbėti apie savo jausmus ar keletą kartų per dieną priminti, kad apie jį galvojate. Draugui palaikantys žodžiai gali būti žinutė „Tau tikrai pasiseks!“ prieš pokalbį dėl darbo ar komplimentas dėl aprangos.

Romantiškuose santykiuose galite vartoti tokius palaikymo žodžius kaip „myliu tave“, „mūsų draugystė man labai svarbi“, „viskas bus gerai“, „aš taip tavimi didžiuojuosi“, „ačiū, kad myli mane / tiek dėl manęs darai / esi mano draugas“ ir panašiai.

Pora / E. Blaževič/LRT nuotr.

Laikas kartu kaip meilės kalba

Laikas kartu yra antroji meilės kalba, ir tai yra būtent tai, apie ką pagalvojote, – vertinamas kokybiškas laiko leidimas kartu. Žmogus, kurio meilės kalba yra kartu leidžiamas laikas, gali jaustis labiausiai mylimas ir vertinamas tada, kai jam rūpintys žmonės skiria laiko pabūti kartu su juo ir sutelkia į jį savo nedalomą dėmesį.

Laikas kartu gali būti viena iš jūsų meilės kalbų, jei:

– jaučiatės nepatenkinti, kai su partneriu praleidžiate per mažai laiko;

– reti susitikimai su partneriu turi neigiamos įtakos jūsų seksualiniam potraukiui;

– jūs labai stengiatės dažniau pasimatyti su savo partneriu.

Laikas kartu kiekvienam jį vertinančiam žmogui gali atrodyti vis kitaip. Vieniems užtenka keleto minučių vakare tiesiog pasėdėti kartu ir atsipalaiduoti. Kitiems tai reiškia atidėtus bet kokius darbus, kad būtų galima pasimėgauti bendra veikla.

Kad ir ką pasirinktumėte, kokybiškam laikui kartu reikia, kad abu partneriai fiziškai ir mintimis būtų šalia, neblaškomi pašalinių veiklų ir žmonių, rašo „Healthline“.

Štai keletas pavydžių, kaip išreikšti meilę, leidžiant laiką kartu:

– kiekvieną rytą, prieš keldamiesi, kelias minutes pasiglamonėkite lovoje;

– susitarkite vieną vakarą per savaitę skirti pasimatymui;

– paskirkite laiką susitikti su geriausiu draugu, nepriklausomai nuo to, kiek abu esate užsiėmę;

– išjunkite telefoną, kai kalbatės su partneriu ar kažką veikiate kartu;

– susikurkite ritualą, pavyzdžiui, kartą per savaitę susitikite kartu papietauti ar pasivaikščioti po vakarienės.

Pora / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Fizinis prisilietimas kaip meilės kalba

Fizinis prisilietimas yra trečioji meilės kalba. Iš karto sutarkime, kad tai yra tinkamas bendru sutarimu grįstas fizinis prisilietimas, kuris gali skirtis, priklausomai nuo situacijos ir santykių tarp žmonių. Žmonėms, kurių meilės kalba yra fizinis prisilietimas, labai svarbu reikšti ir priimti meilę per fizinį kontaktą. Prisilietimas – tai būdas jiems pajusti ryšį su kitais.

Fizinis prisilietimas gali būti jūsų meilės kalba, jei:

– jaučiatės vieniši ar nemylimi, jei iš savo partnerio nesulaukiate fizinės meilės išraiškos;

– jaučiatės ypač mylimi, kai parneris kartas nuo karto jus pabučiuoja ar apkabina;

– laikote save meiliu žmogumi, jums patinka viešai demonstruoti savo jausmus.

Akivaizdu, kad prisilietimų pobūdis priklauso nuo jūsų santykių su žmogumi, kurį liečiate. Reikšti meilę fiziniu prisilietimu galima smulkiais fiziniais gestais, pavyzdžiui, apkabinimu ar prisiglaudimu. Tinkamoje vietoje ir laiku tai gali peraugti į intymesnį kontaktą, pavyzdžiui, bučinius ar seksą.

Pora / Becca Tapert/Unsplash nuotr.

Štai keletas pavyzdžių, kaip galima reikšti meilę per fizinius prisilietimus:

– pabučiuokite partnerį pasisveikindami ir atsisveikindami;

– dosniai demonstruokite meilę net ir viešumoje;

– iš ryto ir vakare skirkite šiek tiek laiko pasiglamonėti lovoje;

– pasistenkite, kad seksas taptų prioritetu, net jei tenka tartis dėl laiko jam;

– naudokite prislietimus partneriui paguosti, pavyzdžiui, uždėkite savo ranką ant jo, ar apsikabinkite.

Vėlgi, svarbiausia abipusis sutikimas. Lieskite kitą žmogų ir naudokitės šiais patarimais tik tada, kai esate visiškai įsitikinę, jog toks elgesys jam yra priimtinas ir malonus.

Patarnavimai kaip meilės kalba

Patarnavimai yra ketvirtoji meilės kalba, priimtina tiems žmonėms, kurie tiki, kad geriau vieną kartą padaryti, nei šimtą kartų pasakyti. Patarnavimai šiuo atveju reiškia nesavanaudiškas, apgalvotas paslaugas kitam žmogui. Atminkite, kad jie nebūtinai turi būti romantiški – patarnavimai gali būti atliekami ir draugams bei šeimos nariams.

Štai keletas požymių, rodančių, kad patarnavimai gali būti jūsų meilės kalba:

– labai nudžiungate, kai partneris neprašytas pasiūlo pagalbą kasdieniuose namų ruošos darbuose;

– esate tas žmogus, kuris atskubate draugui į pagalbą, kai šiam bloga diena;

– esate visada pasirengęs padėti žmonėms, kurie jums rūpi.

Pora, asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Patarnavimai nėra kažkokie sudėtingi darbai, kuriuos padedate atlikti. Tai kasdieniai smulkūs darbeliai, kuriuos apgalvotai atliekate už savo partnerį ar draugą, pavyzdžiui, ryte išverdate kavos ar užsiėmusiam draugui padeda sutvarkyti keletą reikalų.

Štai keletas pavyzdžių, kaip patarnavimais galite pamaloninti savo mylimus žmones:

– nusiveskite juos vakarienės be jokios ypatingos progos ar išankstinio planavimo;

– prileiskite savo partneriui vonią su putomis be jokių papildomų minčių ar vilčių;

– pasisiūlykite prižiūrėti draugų vaikus, kad jie galėtų praleisti kelias valandas dviese;

– leiskite partneriui pasirinkti, kokį filmą žiūrėti, net jei tai bus „Žvaigždžių karai“, kurių labai nemėgstate;

– nupirkite savo partneriui mėgstamų gėlių / muilo / vyno / dar ko nors, šiaip, be priežasties.

Dovanos kaip meilės kalba

Dovanų dovanojimas yra paskutinė meilės kalba. Reikia pasakyti, kad ši meilės kalba nėra skirta godiems ar vadinamiesiems „aukso ieškotojams“. Žmogui, kurio meilės kalba yra dovanos, tai yra kur kas daugiau, nei vien tam tikrų daiktų troškimas.

Šiam žmogui svarbiausia yra dovanos prasmė ir tai, kiek ji yra apgalvota, rašo „Healthline“. Čia nereikia nei deimantų, nei prabangių automobilių.

Štai požymiai, sufleruojantys, kad jūsų meilės kalba yra dovanos:

– rinkdami dovanas, skiriate tam pakankamai laiko ir pastangų, kad išrinktumėte tinkamiausią dovaną konkrečiam žmogui;

– vertinate visas iš partnerio gautas dovanas, kad ir kokios smulkios ar nereikšmingos jos būtų;

– jaučiatės įskaudinti, kai mylimas žmogus nepažymi jums reikšmingos progos apgalvota dovanėle.

Santykiai / Pexels nuotr.

Meilės demonstravimas per dovanas nėra jokia ekstravagancija. Maža atminimo dovanėlė bus lygiai taip pat vertinama, nes bet kokio dydžio dovana yra akivaizdus priminimas, kad apie jus buvo galvojama ir kad esate mylimi.

Štai keletas būdų, kaip parodyti meilę tiems, kurių meilės kalba yra dovanos:

– pakeliui namo prigriebkite mėgstamiausią savo partnerio pyragą ar saldainių;

– nustebinkite savo partnerę gėlėmis – pirktomis gėlių parduotuvėje ar priskintomis pakelės pievoje;

– padovanokite mylimam žmogui atviruką su prasmingais žodžiais – šiaip, be progos;

– įteikite savo geriausiam draugui prisiminimą iš draugystės pradžios, pavyzdžiui, nuotrauką iš pirmos kelionės drauge;

– rinkite suasmenintas, jūsų santykius atspindinčias dovanas (prisiminkite kokį tik judviem suprantamą pokštą ar bendrą prisiminimą).

Dovanos / E.Blaževič/LRT nuotr.

Meilės kalbų kritika, į kurią reikėtų atsižvelgti

Penkios meilės kalbos yra puikus pagrindas suprasti santykius ir vienas kitą, tačiau jos nebūtinai tiksliai atspindi tai, kaip konkretus žmogus nori rodyti meilę. Tikėtina, kad jums, kaip ir jūsų partneriui ar kitiems artimiems žmonėms, tinka daugiau nei viena iš šių meilės kalbų.

Nuo to laiko, kai buvo išskirtos šios penkios meilės kalbos, šiek tiek pakito lyčių ir kultūrinės normos ir tai, kaip mes išreiškiame meilę ir kaip norime būti mylimi, rašo „Healthline“.

Nors mes visi turime savų būdų išreikšti meilę, jie nebūtinai tiksliai atitinka vieną iš šių penkių kategorijų. Jei santykiuose siekiate geresnio supratimo ir bendravimo, meilės kalbos gali būti tam gera pradžia, tačiau yra ir kitų priemonių, kurias galite panaudoti.