Išsklaidyti „smegenų rūką“ ir atrakinti geros savijautos duris gali padėti trys raktai

Pajutę, kad išvargome, griebiamės kavos, preparatų ar net alkoholio. Galvojame, kad tai padeda, bet būtent tai formuoja „smegenų rūką“. Profesorius Alvydas Unikauskas LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ atsako, kaip save išlaisvinti iš šio užburto blogos savijautos rato: padės mityba, smegenų lavinimas ir mokymasis atsipalaiduoti.

Paniuręs, išsiblaškęs, sutrikęs, sulėtėjęs, suirzęs, amžinai pavargęs, persidirbęs, užmaršus... Gal tai apie jus? Ar žinote, kad visi šie epitetai apibūdinami dviem žodžiais? Tai – „smegenų rūko“ požymiai. Kaip jo atsikratyti? Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius A. Unikauskas iš įvairiausių medicininių šaltinių surinko naujausią informaciją, kuria ir dalijasi.

Anot jo, svarbiausi viso labo trys punktai: nuotaika, energija ir požiūris ar nusiteikimas. Jei pavyks sutvarkyti šiuos dalykus, išsklaidysite amžiną „smegenų rūką“, pajaunėsite daugybe metų.

Kodėl atsiranda „smegenų rūkas“?

Priežastys gali būti įvairios. Jei kreipėtės į gydytoją, jus tyrė ir nustatė, kad jūsų fizinis kūnas yra sveikas, vadinasi, problema slypi kasdieniniuose įpročiuose. Tai tiesiog netinkamo gyvenimo būdo pasekmė.

„Mes valgome nesveiką maistą, didžiąją laiko dalį praleidžiame sėdėdami prie kompiuterio ar televizoriaus, nuolat esame įsikniaubę į telefoną, o grįžę namo jaučiamės išsunkti ir kupini streso. Galiausiai ieškome greitų išeičių, o tai formuoja dar blogesnius įpročius: kava, nuotaiką gerinantys antidepresantai, stimuliatoriai ar maisto papildai, alkoholis... Galvojame, kad mums tai padeda, bet ne, tai formuoja „smegenų rūką“. Jaučiamės užmaršūs, pavargę, niekam nereikalingi ir sukamės šiame užburtame rate“, – apibūdina profesorius.

Jau aišku, kad „smegenų rūką“ jaučia ir ketvirtadalis persirgusiųjų COVID-19. Jį patiria ir daug darbų vienu metu dirbantys žmonės, tad nuo šios būsenos nesame apsaugotas nė vienas.

Kaip atsikratyti „smegenų rūko“ ir vėl gerai jaustis?

Trijų savaičių pagalbos planas pakels nuotaiką, sumažins išsiblaškymą, suteiks energijos – tikėtina, ir vėl gerai jausitės. Pirmąją savaitę ypatingą dėmesį reikėtų skirti maistui – daktaras rekomenduoja lengvai virškinamą ir smegenų veiklą aktyvinantį maistą bei pakankamai vandens. Antroji savaitė skirta loginiams žaidimams, įvairiems kryžiažodžiams ir aritmetiniams veiksmams. Trečiąją savaitę daugiau dėmesio skirkite atsipalaidavimui, kad išsklaidytumėte miglą galvoje.

„Smegenų rūko“ atsikratymo planas

Pirmoji savaitė – mityba

Vartokite lengvai virškinamą, smegenų veiklą aktyvinantį maistą, pavyzdžiui, įvairias žuvis, ypač riebias, riešutus. Jokių angliavandenių – pasak laidos vedėjo, būtų idealu priversti smegenis maitintis ketoninėmis medžiagomis, kurių organizmas pasigamina, kai nevalgome angliavandenių ir neleidžiame jam per daug maitintis gliukoze.

Žuvis, lašiša, omega-3 riebalų rūgštys, mityba, riebalai / Shutterstock nuotr.

„Tyrimai rodo, kad riešutų ir omega-3 riebalų prisotintos žuvies valgymas gali pagerinti smegenų veiklą ir padėti lengviau susikaupti. Sunkiai virškinamą maistą pakeiskite daržovėmis ir venkite miltų. Duona, jeigu žmogus be jos negali, turėtų būti be glitimo ir be grūdų miltų“, – pataria A. Unikauskas.

Tiems, kas neįsivaizduoja, kad pastarasis variantas galimas, jis net pateikė duonos be glitimo ir grūdų miltų sudėtį:

100 g migdolų miltų,

80 g kokosų miltų,

40 g balkšvojo gysločio sėklų luobelių,

80 g linų sėmenų,

5 g saulėgrąžų sėklų,

20 g alyvuogių aliejaus,

5 g kepimo miltelių,

5 g druskos.

Kryžiažodis / Shutterstock nuotr.

Antroji savaitė – aritmetinių veiksmų atlikimas mintinai

„Paprasčiausias pasiūlymas – dviženklį skaičių dauginti iš dviženklio. Pradžioje gali būti sunku, bet aš galiu užtikrinti, kad jei tai pradėsite daryti kasdien, galiausiai ateis diena, kai jums bet kokį dviženklį skaičių padauginti iš bet kokio skaičiaus nebebus sunku. Tai nepaprastai aktyvina, lavina smegenis ir atmintį. Taip darykite kasdien visą savaitę po dešimt minučių. Šis pratimas efektyvus ir tinka visoms amžiaus grupėms“, – komentuoja medikas.

Trečioji savaitė – atsipalaidavimas

A. Unikauskas siūlo paprastą 30 sekundžių atsipalaidavimo metodą, kurį vadina „trys kart trys“. Aplinkoje raskite tris daiktus, žiūrėkite į juos ir mintyse juos įvardykite, o tuo metu lėtai įkvėpkite ir iškvėpkite. Tai pakartokite tris kartus. „Atsipalaiduojame, galva prašviesėja, pašvarėja ir jau galime gyventi visai kitaip“, – pažymi jis.

Kvėpavimas, ramybė / Shutterstock nuotr.

Dažnai negalime susimažinti atsakomybių, darbų, ypač tėvystės, negalime sustabdyti ir bėgančių metų, tačiau tikrai nuo mūsų priklauso tai, ką valgome, kaip laviname savo smegenis ir kaip atsikratome įtampos. Mityba, smegenų mankšta ir atsipalaidavimas – trys raktai nuo geros savijautos durų.

Plačiau – balandžio 16 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.