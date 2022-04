Tik pusė kairės rankos Ernestui netapo kliūtimi pasiekti aukštumų: lengvieji variantai manęs netenkina

Žmonės prisitaiko prie bet kokių sąlygų, tik reikia žengti pirmuosius žingsnius, žino sportininkas Ernestas Česonis. Jo likimo įteikta citrina – tik pusė kairiosios rankos – gyvenimo rūgštaus nepadarė, įvairiausias sporto šakas išbandęs Ernestas yra daugkartinis čempionas. Deja, vaikystėje patyčių neišvengė, žodis „berankis“ buvo it keiksmažodis, bet tada atrado dar vieną savo galių – juoką.

Manymas, kad vienos galūnės trūkumas stipriai apriboja gyvenimą, subliūkšta, kai susipažįsti su Ernestu. Jis – tikras liudijimas, kad tai ne stabdis gyventi tokį gyvenimą, koks įdomus tau pačiam. Triatlono varžybų metu jo nuplaukiamas, dviračiu numinamas ir nubėgamas kilometražas atima žadą, o juoktis iš savęs – tarsi antrasis Ernesto sportas.

Per gyvenimą jis keliauja su daug meilės visiems, kas šalia: 12-us metus laimingai gyvena su žmona, džiaugiasi augintinių būriu ir paprastais poelgiais tampa nepaprastu herojumi nepažįstamiems žmonėms. Ernestą kalbina LRT RADIJO laidos „Gyvenimo citrinos“ vedėja Lavija Šurnaitė.

– Nebuvo taip paprasta susitarti dėl pokalbio, nes esate be galo užsiėmęs žmogus. Kaip atrodo ta jūsų dienotvarkė? Kuo užsiimate nuo ryto iki vakaro?

– Mano dienotvarkė, atrodytų, paprasta, bet kruopščiai suplanuota. Nuo pirmadienio iki sekmadienio aš sportuoju, turiu nuo vienos iki keturių treniruočių per dieną. Vieną dieną per savaitę, dažniausiai tai būna penktadienis, turiu išeiginę.

Ernestas Česonis / Parateam.lt nuotr.

– Esate triatlonininkas, žmogus, kuris tikrai daug pasiekęs. Leiskite man paminėti vieną aplinkybę – jūs neturite kairės rankos dalies iki alkūnės. Taip yra nuo gimimo. Toks gimėte ir niekur jos nepraradote.

– Ne, niekur nepraradau, tiesiog gimiau be rankos. Kodėl aš gimiau be rankos? Tuo metu buvo sudėtinga pasakyti, kas lėmė tokias aplinkybes. Šiandien gyvenu kaip ir visi įprastą gyvenimą ir niekuo neišsiskiriu.

Aš įveikiu paprastam žmogui, kuris nesportuoja, atrodytų, neįmanomas distancijas, bet sakau, kad tikrai viskas yra įmanoma. Žmogaus galimybės išties neturi ribų.

– Na, nepasakyčiau, kad kaip ir visi. Aš, pavyzdžiui, tikrai nesportuoju nuo pirmadienio iki sekmadienio. Aš galvoju, kad jūsų ohoho, kokie pasiekimai, ribų peržengimas. Man patiko kažkur skaityta tokia citata: kalbėk su manimi ne apie negalią, o apie sportą. Tai girkitės.

– Nesu iš tų žmonių, kurie labai mėgsta girtis savo pasiekimais, bet jeigu klausia, galima ir pasigirti. Šiaip kalbėdamas apie sportinius pasiekimus, medalius mėgstu paminėti, kad to neakcentuoju, labiau žiūriu į asmeninius pasiekimus, savo ribų, negalėjimo peržengimą, išėjimą iš komforto zonos. Labiau mėgstu pabrėžti šituos dalykus, kurie, mano manymu, yra šiek tiek svarbesni.

Šiaip pasiekimų per visą šitą gyvenimą išties nemažai. Esu ne kartą tapęs ir lengvosios atletikos čempionu, buvau ir Latvijos, Pabaltijo čempionas, atvirų čempionatų prizininkas, tarptautinių startų, Europos čempionas. Rudenį dalyvavau ilgo nuotolio (3,8 kilometro plaukimo, 180 kilometrų važiavimo dviračiu, maratono) triatlono pasaulio čempionato varžybose.

Ernestas Česonis / D. Sodaičio/LPAK nuotr.

<...> Aš įveikiu paprastam žmogui, kuris nesportuoja, atrodytų, neįmanomas distancijas, bet sakau, kad tikrai viskas yra įmanoma. Turiu begalę pavyzdžių visame pasaulyje, kurie šias distancijas įveikia kone perpus greičiau. Žmogaus galimybės išties neturi ribų.

– Ernestai, o kaip jūs prie to triatlono priėjote? Iki to laiko bandėte ir kitų sporto šakų. Jūs buvote sportiškas nuo mažumės?

– Taip, pats pirmas sportas, kuriuo rimčiau užsiėmiau, buvo futbolas. Nuo 6 metų lankiau futbolą apie 10–11 metų, o vėliau, kai sužinojau, kad yra neįgaliųjų sportas, buvo įdomu pabandyti. Atstovavau tuometiniam klubui „Vilnis“ ir iš tiesų patiko. Pradėjau lankyti lengvąją atletiką. Labai gerai sekėsi, tapau čempionu. Nors didelės konkurencijos nebuvo, bet vėlgi sakau: ne trofėjai yra svarbu, svarbu, kaip tu tobulėji.

– Bet turint omenyje, kad gimėte turėdamas kairės rankos pusę, kažkas galbūt būtų pasirinkęs saugų variantą, tapęs programuotoju, kad dirbtų labiau individualiai, nereikėtų fizinio pajėgumo. O jūs nusprendėte: na jau ne, aš viską darysiu atvirkščiai. Iš kur tai?

– Nežinau, šiaip nuo senų laikų esu užsispyręs. Aš – Jautis. Manęs lengvieji variantai nelabai tenkina. Aš lengvų kelių neieškau. Kur sunkiau, ten maloniau, kur reikia labiau pakentėti, vėliau jauti pasitenkinimą, tobulėji.

Ernestas Česonis / Parateam.lt nuotr.

– Tai ir to triatlono reikėjo, nes negali vien tik važiuoti dviračiu arba vien tik plaukti, arba vien tik bėgti. Reikia, kad viskas būtų vienu kartu.

– Nemėgstu užsisėdėti vienoje vietoje. Po lengvosios atletikos išbandžiau ir bekelės bėgimą, taip pat krepšinį, stalo tenisą. Būta įvairių sporto šakų. Bet vieną dieną geras draugas Raimondas, irgi sportininkas, užsiminė: ar nenorėtumei pabandyti triatlono?

Aš nelabai buvau girdėjęs, kas tai yra. Kai šiek tiek pasidomėjau, kas tai, kad reikės plaukti, buvo mintis, kaip aš plauksiu su viena ranka. Bet pradėjau ir supratau, kad galima siekti ir rimtesnių tikslų, ne tik mėgėjiškai sportuoti.

– Tai pirmi buvo 25 metrai, o dabar kiek nuplaukiate?

– Dabar per treniruotę nuplaukiu ir 3, ir 4, ir 5 ar daugiau kilometrų.

– O ką reiškia išmokti valdyti dviratį viena ranka? Kaip reikėjo persilaužti?

– Mes, žmonės, esame tokie, kurie prisitaiko prie bet kokių sąlygų, tik reikia žengti pirmuosius žingsnius. Kas liečia plaukimą, aišku, buvo sunku priprasti, kad trūksta to vieno grybšnio, kad kvėpavimas šiek tiek kitoks, kad nejauti tokio balanso. Bet tai natūralu. Kas liečia sportinį plento dviratį, buvo įvairiausių baimių ir nepatogumų.

Anksčiau važinėdavau su protezu. Tą protezą įstatydavau į rankeną, bet tai nebūdavo taip stabilu. Būdavo, kad ir krisdavau, – tiesiog vietoje, nebūdavo labai skaudžių kritimų, bet pratinausi, tobulėjau ir išmokau ir užšokti, ir nušokti nuo važiuojančio dviračio, dėl ko varžybose sutaupai laiko.

Ernestas Česonis / Parateam.lt nuotr.

– <...> Nukrypkime į jūsų kasdienį gyvenimą, kaip jums sekasi gyventi turint tokią galūnę. Žinau, kad turite tokią istoriją apie batų raištelius, kuri jus labai pamokė. Papasakokite ją.

– Tai galima įvardyti kaip tingėjimą užsiimti mokslu užsirišti raištelius. Beveik visą gyvenimą aš jų nesirišdavau. Kartais rinkdavausi avalynę be raištelių arba susikišdavau raištelius, arba prieš varžybas būdavo taip, kad prašydavau draugės, kuri taip pat be rankos, kad ji man užrištų. Aš galvojau: jeigu ji man užriša, kodėl aš negaliu? Bet aš nenorėjau. Kam man norėti, jeigu yra gera draugė. Per futbolo treniruotes užrišdavo kolegos. Kas nežinodavo, kad aš be rankos, sakydavo: ko tu jam riši batus? Aš atsakydavau, kad tai mano asmeninis batų užrišėjas.

„Berankis“ tuometiniam mažam Ernestui buvo keiksmažodis, bet su laiku mokykloje pradėjau daryti išdaigas. Aš galiu sėdėti kamputyje, verkti, o gal galiu kažką sugalvoti, kad ir aš, ir kiti galėtų pasijuokti?

Bet ne taip seniai „Instagram“ paskyroje mano draugas vengras pažymėjo mane viename iš savo įrašų, taip pat ir kitus draugus. Jis uždavė klausimą: o kaip jūs užsirišate batų raištelius? Jis tame vaizdo įraše užsirišo batų raištelius viena ranka. Mes turime tokią berankių šutvę. Ir aš galvoju: dabar tai man reikės gi kažkaip parodyti, aš negaliu į krūmus dingti. Kaip čia – visus motyvuoju, o dabar į krūmus... Na ir užsiėmiau, ir realiai truko iki 10 minučių užsirišti batus. Šiandien aš užsirišu ir nekyla jokių sunkumų.

Ir netgi neseniai vienas tėvas, kurio sūnus taip pat yra be rankos, paprašė atsiųsti vaizdo įrašą, kaip aš tai darau. Man buvo labai malonu, kad aš galėjau jam atsiųsti vaizdo įrašą, kaip aš tai darau, nes jeigu jis būtų paprašęs šiek tiek anksčiau, būčiau sakęs: negaliu, nemoku.

Ernestas Česonis / R. Lukoševičiaus/BNS nuotr.

– O kitos situacijos? Kada jus tai tikrai erzina?

– Kad erzintų, šiandien tokių situacijų nelabai yra. Prisiminus anksčiau, tarkime, ateidavau į darbo pokalbį, darbdavys būdavo paskaitęs, kas aš toks, ten būdavo pažymėta, kad esu neįgalus, sakydavo: o kas jums yra? Sakydavau, kad esu be rankos. „Oi, tai tu nesugebėsi.“

Darbo pobūdis – į lentynas krauti kažkokias dėžutes, ką aš kuo puikiausiai galiu tiek ir be rankos, tiek ir anksčiau naudodamas protezą. Bet jis iškart, nežinodamas mano galimybių, mane nurašydavo. Tuomet aš jo klausdavau: iš kur žinote, ar aš nesugebėsiu? „Na taip, taip, bet...“ Būdavo susierzinimo, nusivylimo.

– Bet ir vaikystėje reikėjo kažką pereiti.

– Vaikystėje būdavo tų patyčių. „Berankis“ tuometiniam mažam Ernestui buvo keiksmažodis, būdavo graudu, verkdavau, ir pikta būdavo, bet su laiku mokykloje pradėjau daryti išdaigas. Aš galiu sėdėti kamputyje, verkti, būti pravardžiuojamas, o gal galiu kažką sugalvoti, kad ir aš, ir kiti galėtų pasijuokti? Pamatys: jis neturi rankos, bet pažiūrėk, ką jis išdarinėja.

Visas pokalbis – vasario 11 d. laidos „Gyvenimo citrinos“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.