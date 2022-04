Į savanorių centrus plūstantys savanoriai: iš čia sunku išeiti – tai lyg priklausomybė

Kas galėjo pagalvoti, kad 2022-uosius metus Lietuvos Respublikos Seimui paskelbus savanorystės metais, savanorystė patirs tikrą išbandymą, kurį mums atnešė Rusijos sukeltas karas Ukrainoje. Didžiąsias Lietuvos nevyriausybines organizacijas užplūdo nauji savanoriai, norintys prisidėti prie pagalbos nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Apie tai, kaip keičiasi savanorystės tendencijos Lietuvoje, ką kasdien išgyvena ir patiria didžiausių Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų savanoriai LRT RADIJO laidoje „Vardan tos“ pasakoja Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanorė, atlikėja Gabrielė Vilkickytė ir Maisto banko savanorė Eglė Puodžiūtė.

Atlikėja G. Vilkickytė pasakoja, kad kelias į savanorystę prasidėjo nuo pagalbos draugei, o šiai dienai pabėgėlių centras tapo tarsi antrais namas, o savanorystė – savotiška priklausomybe.

„Mano gera draugė Ieva Krivickaitė turi savo labdaros fondą. Ji padeda onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, romų šeimos vaikus padeda integruoti į mokyklas. Bet ten aš būdavau labiau kaip stebėtoja ir padėdavau galbūt ne jiems, kiek savo draugei. O dabar aš išgyvenu absoliutų buvimą centre, ir kartais, kai aš esu pabėgėlių centre, aš jaučiuosi kaip visiškam Niujorke. Aš jaučiuosi pasaulio centre ir man net pradėjo vystytis nauja priklausomybė, kad man sudėtinga iš ten yra išeiti. Stovi su striuke, su kepure ir negali išeiti, ypač kai matai, kad, pavyzdžiui, atvažiuoja naujas pabėgėlių autobusas, ir tu supranti, kad tu vis dar gali būti naudingas, kad vis dar yra labai daug problemų ir jos nemąžta“, – pasakoja savanorė.

G. Vilkickytė neslepia, kad potraukį savanorystei jautė visada, o prasidėjus karui, tas jausmas tik dar labiau sustiprėjo. Tą pačią minutę, kai pamatė Raudonojo Kryžiaus kvietimą ji užsiregistravo savanorystei ir sako, kad tokia veikla padeda ir patiems savanoriams.

„Pirmas dvi dienas, kai likau namuose ir tuo pačiu metu žiūrėjau ir televizorių, ir telefoną, supratau, kad tai niekuo neprisideda prie kažkokios pagalbos kitiems ir tuo pačiu pagalbos sau. Pamačiau registracijos šaukimą į Raudonąjį Kryžių ir iškart užsiregistravau, per kokias pirmas penkiolika minučių. Nėra čia ko slėpti, kad savanorystė taip stipriai traukia. Ne vien dėl to, kad tu padėtum kitiems, bet, manau, pasąmoningai. Sužinojau, kad mano pasąmonėje gyvena kultūrinė trauma. Tai savanorystė man padeda įdarbinti savo pačios tą traumą, savo laiką, nerimą, stresą ir dar iš to sugebėti matyti teigiamas pasekmes“, – pripažįsta Raudonojo Kryžiaus savanorė.

Lietuvos Raudonasis Kryžius / Lithuanian Red Cross / Lietuvos Raudonasis Kryžius / Lithuanian Red Cross feisbuko nuotr.

Maisto banke savanoriaujanti E. Puodžiūtė sako, kad tokia savanorystė jai pirmoji. O į ją atvedė taip pat noras padėti nuo Rusijos karo Ukrainoje kenčiantiems žmonėms.

„Maisto banke man neteko savanoriauti. Atrodo, kad viskas įtraukė labai smarkiai ir staiga. Turbūt tą savaitę, kai prasidėjo karas, buvau grįžusi į Lietuvą iš Pietų Amerikos, kažkaip labai labai sunku buvo suprasti, kas vyksta, kaip apskritai tą visą informaciją apdoroti ir susitvarkyti su ja, ir natūraliai kažkoks atėjo momentas, kad reikia kažką daryti. Paieškojus iš karto ir buvo atrandami du variantai: tai Raudonasis kryžius, arba Maisto bankas, ir kažkaip pradėjau nuo Maisto banko“, – apie įsitraukimą į savanorių gretas pasakoja E. Puodžiūtė.

Maisto banko savanorė pasakoja, kad organizacijoje dirbantys savanoriai užsiima maisto paketų ruošimu. O čia savanoriaujančius žmones jungia vienas bendras tikslas – padėti.

„Mes iš tikrųjų sudedame davinius, tai maisto paketus, kuriuos gauna ukrainiečiai, atvykę pas mus. Tai toks fizinis ir komandinis darbas sugalvoti, kaip padaryti greičiau ir efektyviau. Ir labai įdomu, kad ateina žmonės labai įvairūs, iš bankų, iš korporacijų, taip pat iš mokyklų. Tai labai smagus tas jausmas, kad nesvarbu, ką tu darai, iš kur tu esi, ar kuo tu užsiimi, toje vietoje visi nešiojame paletes, visi stumdome dėžes, visi žirnelius krauname. Ir toks suvienodinimo lygis, visų noras dirbti ir motyvaciją daryti ir vienas kitam padėti“, – sako E. Puodžiūtė.

„Maisto bankas“ / „Maisto banko“ nuotr.

G. Vilkickytė pasakoja, kad iš tiesų savanorystė, ypatingai dabartiniu, tokiu sudėtingu metu, kelia ne vien džiugias emocijas. Savanoriai taip pat susiduria su emociniais sunkumais.

„Kol aš nesustojau eiti kiekvieną dieną ir visiškai apleisti tai, ką iki tol dariau, tai mano kūnas sustreikavo jau po dviejų savaičių. Šiaip kiekvieną vakarą grįžus iš pabėgėlių centro, aš pasąmoningai leisdavau sau išjausti emocijas. Bet po dviejų savaičių jau atsisakė kūnas. Aš turėjau realiai visus COVID-19 simptomus, bet ir kelis neigiamus COVID testus. Tai žodžiu, man buvo toksai pasimetimas. Mano kūnas mane sustabdė“, – pasakoja atlikėja.

Šie metai yra paskelbti savanorystės metais. Tačiau turbūt niekas negalėjo tikėtis, kad jie bus tokie intensyvūs, nes Lietuvoje savanorystė taip stipriai prigijusi, kaip kitose šalyse, nebuvo. Savanorių paklausus, ar lietuviai pasibaigus karui ir toliau liks organizacijose, merginos sako, jog tikisi, kad savanorystė iš jų gyvenimo ji nedings.

„Norisi sakyti, kad jo, aišku, niekur nedings, taigi aš tiek daug atradau, draugų susiradau, vien dėl jų kažkaip norisi, jeigu nebeliks problemų, tokių didelių, tai bent jau dėl kompanijos. Bet aš manau, kad ir pandemija parodė, kaip žmonės grįžta prie savo įpročių. Jie pripranta prie problemos, atsitraukia nuo jos, kol jos nebelieka. Tik tada belieka grįžti į savo įprastą gyvenimą. Tai aš manau, tik laikas parodys, ir manau, kad tai irgi yra labai individualu, nes, pavyzdžiui, man taip idealiai sutapo, kad šiuo metu aš esu kaip ir atostogų režime. Šiuo metu neturiu nei kažkokių rimtų darbų, nei koncertų. Vėliau, kai, manau, prasidės darbymetis, pavyzdžiui, vasarą, tai tikėtina, kad aš nebegalėsiu tiek laiko skirti. Bet pėdsakas yra toks ryškus, kad aš jau net svarsčiau apie kažkokį apskritai įsidarbinimą Raudonajame Kryžiuje. Galvojau, gal man patiktų tokia netikėtas posūkis“, – sako Raudoname Kryžiuje savanoriaujanti G. Vilkickytė.

Pabėgėlių registracijos centras Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Aš taip pat optimistiškai noriu tikėti, kad taps kažkoks įprotis, ir ne tik man, bet daugumai žmonių, kurie savanoriaują. Galbūt neliks toks maksimalus ir toks stiprus, bet norisi tikėti, kad vienybės jausmą, kažką kartu darant, kad galime tiek daug kartu padaryti, taps įprotis. Manau, kad mano pačios asmeninis įprotis tikrai liks ir vienokiu ar kitokiu būdu kažkur savanoriauti ir kažkur prisiliesti prie tos pagalbos liks net ir atradus naujus, pastovius darbus“, – sako Maisto banke savanoriaujanti E. Puodžiūtė.

Pokalbio klausykitės radijo įraše.

Parengė Miglė Valionytė