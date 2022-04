Velykų stalo dekoracijos – gamtai draugiški papuošimai iš to, ką galima rasti kiekvienuose namuose

Velykos yra daugiau nei kasmetinė šventė, pažymėta kalendoriuje. Tai – pavasario sutiktuvės, apdovanojančios šiltesniais orais, pražydusiomis gėlėmis ir prie vieno stalo susiburiančia šeima, rašoma „Lidl“ pranešime žiniasklaidai. Pasidalinsime mūsų planetai draugiškesniais svarbiausių metų švenčių sutikimo būdais bei patarimais, kaip tvaresnės medžiagos gali tapti puikiomis šventinėmis puošmenomis.

Nepaisant to, kokiai progai puošiate namus ar šventinį stalą, stenkitės vengti vienkartinių dekoracijų – vietoje jų įsigykite daugkartinius šventinius akcentus ar nuotaikingas dekoracijas pasigaminkite patys. Patariama Velykas sutikti kūrybiškai ir dekorui skirtų elementų ieškoti gamtoje ar tamsiuose namų sandėliukuose.

Pavyzdžiui, skirtingomis spalvomis nudažyti indai puikiai atspindės skirtingas šventines tendencijas. Štai kankorėžiai, akmenėliai ar kriauklytės taps ne tik akį traukiančia dekoracija, bet ir šiltu prisiminimu apie gamtoje praleistą laiką. Čia svarbu ir tai, kad vengtumėte plastikinių ar kitų sintetinių, iš biologiškai neskaidžių medžiagų pagamintų dekoracijų.

Visgi, jeigu tenka įsigyti kažką naujo, rinkitės vietinių gamintojų siūlomas rankų darbo prekes – tokiu būdu sumažinsite savo paliekamą anglies pėdsaką. Nepamirškite, kad dekoracijas galima išsinuomoti ar pasiskolinti iš draugų, tad drąsiai mainykitės kiek pabodusiais šventiniais akcentais ir į savo namus įsileiskite naujų vėjų.

Velykos / Freestocks/Unsplash nuotr.

Vazos iš stiklainių

Jei velykinį stalą norite papuošti šviežiomis gėlėmis ir pripildyti namus pavasario kvapo, neskubėkite pirkti naujos vazos. Peržiūrėkite spinteles ar nueikite į rūsį, kur, tikime, rasite daugybę įvairaus dydžio stiklainių ar butelių – nuo pomidorų padažo, konservuotų daržovių, aliejaus ar gėrimų. Jums tereikia nuplėšti etiketę ir pamerkti stiklinę tarą į šiltą vandenį, kuriame lygiomis dalimis sumaišytas aliejus ir soda. Pamirkykite stiklainį ar butelį šiame skystyje 30 minučių ir naudodami šiurkščią kempinę pašalinkite etiketę. Štai jums ir puikiausia vaza!

Gėlių vazonai

Visgi, jei nuspręsite šventinio stalo nepuošti pamerktomis gėlėmis ar lapelius išleidusiomis medžių šakelėmis, pavasarinę nuotaiką į jūsų namus atneš žydintys ir visus metus žaliuojantys vazoniniai augalai. Nuostabiomis dekoracijomis gali būti nedideli, tačiau labai stilingi sukulentai ar svyrantys augalai. Pažymima, kad jūsų stalą puošiančiu augalu gali tapti ir iš draugų ar kaimynų gautas gėlių daigelis, kurį patiems užsiauginti nėra itin sunku.

Samanotas stalas

Bent dalelę per Velykas sužaliuojančios gamtos galite parsinešti ir į savo namus – pasirinkite tvarų ir ekonomišką būdą papuošti savo šventinį stalą samanomis. Nenaudodami iš tolimų šalių atvežtų skintų gėlių galėsite džiaugtis puikia žalių atspalvių gama ir sodriu dekoravimo akcentu. Be to, samanos yra labai minkštos, todėl ant jų drąsiai išdėliokite margučius, zuikučių ar viščiukų figūrėles, stikliniuose indeliuose padėtas žvakeles ar kitus Velykų simbolius – taip sukursite romantišką, subtilią ir unikalią šventės atmosferą.

Kiaušinių lukštų vazonėliai

Velykinio stalo užkandžiams naudodami kiaušinius, neišmeskite jų lukštų ir pasigaminkite jaukius vazonėlius žolelių ir augalėlių daiginimui. Pirmiausia, patariama, atrinkti geriausiai savo formą išlaikiusius kiaušinių lukštus, tuomet atsargiai juos nuplaukite bei leiskite išdžiūti. Lukštus sudėkite į kartoninę kiaušinių dėžutę, kad nenuriedėtų, ir į kiekvieną įberkite šiek tiek substrato bei jūsų norimų sėklų. Jau sudygusiais želmenimis puoškite savo namus šventėms, o joms pasibaigus, vazonėlius perkelkite į daržo lysvę ar didesnį vazoną – kiaušinio lukštai patręš žemę, o jūs galėsite džiaugtis per Velykas užgimusiu derliumi.

Velykos / Freestocks/Unsplash nuotr.

Zuikučio dovanų maišeliai

Jei dovanėlėmis keičiatės ne tik per Kalėdas, Velykinius dovanų maišelius ar kitas pakavimo priemones pakeiskite antrąkart panaudodami įvairių dydžių popierinį pirkinių krepšelius. Nukirpkite maišelio rankenas ir atsargiai išverskite jį į kitą pusę, paimkite liniuotę ir nuo maišelio viršutinio krašto brėžkite tiesias linijas link centro. Susijungusios linijos primins V raidę, o šią figūrą iškirpus, juostele per vidurį surištas maišelis primins kiškučio ausytes. Maišelio apačioje galite priklijuoti iš vatos padarytą kiškio „uodegą“, o popierių dekoruoti įvairiausiomis pavasario spalvomis.