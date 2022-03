Hostomelio pragare nuo rusų kulkų bėgusios Marijos prisiminimai: sprogimo „nuneštas“ kaimynas, 10 alkio dienų ir lemtingas bėgimas iki evakuacijos

„Gyvenimas jau niekada nebus toks pats. Jį visada dalinsime į buvusį iki lemtingos vasario 24-osios ir po jos. Ne tik mes, visas pasaulis to Rusijai neatleis šimtmečius“, – įsitikinusi 27-erių Marija. Kovo 5-ąją, kai aplink švilpiant kulkoms jai pavyko pasiekti žaliąjį koridorių, moteris vadina antruoju gimtadieniu. Tačiau to, ką teko išgyventi prieš ištrūkstant iš Hostomelio, pamiršti ukrainietė negalės niekada.

Civiliai nespėjo bėgti nuo šaudymų

Marija su savo mama Valentina, IT mokslų daktare, Kyjivo T. Ševčenkos nacionalinio universiteto dėstytoja, ir tėčiu gyveno Hostomelyje. „Neįtikėtina, kad dar prieš mėnesį gyvenome savo mylimuose, tėvų puoselėtuose namuose, ramiai ėjome į darbus. Gyvenome gyvenimą, kurio norėjome, kol atėjo tie, kurių niekas čia neprašė ir nelaukė. Tai mūsų žemė, mūsų pasirinkimas eiti civilizuotu vakarietišku keliu, jį liudijau net pati Maidane”, – pasakojimą apie baisiausias gyvenime 10 dienų pradėjo Marija.

Ji atvirauja, kad nuojautos, jog prasidės kariniai veiksmai prieš Ukrainą, buvo – juk ir užsienio politikos ekspertai prognozavo, ir palei šalies sieną buvo sutelktas didžiulis skaičius Rusijos karinių pajėgų.

Marijos namai prieš ir po karo / Marijos asmeninio arch. nuotr.

„24-ą dieną dar važiavome į darbą, tada išvydome pirmąsias raketas ir supratome – karas. Kai nuvykome į darbą, mus informavo, kad prasidėjo invazija į Ukraina visu pajėgumu. Turėjome vykti namo, kol grįžome iš Kyjivo – įveikėme apie 12 kilometrų – praėjo kokios šešios valandos, važiavome labai ilgai“, – prisiminė Marija.

Grįžus buvo matyti, kad mieste neramu, tačiau minčių bėgti tądien dar nebuvo – šeima nusprendė, kad kiek galės, pasiliks padėti senesniems ir tiems, kam labai reikalinga pagalba. Vis dėlto, pasak Marijos, buvo sunku įsivaizduoti, kas jų dar laukė – situacija Hostomelyje prastėjo, kariniai veiksmai agresyvėjo valandomis. Šeimai grįžus namo nuolat buvo girdėti bombardavimai, smūgiai buvo nukreipti į oro uostą ir karines bazes. Moters tėtis, išvykęs dėl visa ko įsipilti kuro, savo akimis matė dešimtis karinių sraigtasparnių, pažymėtų raide Z, skrendančių oro uosto link.

Vakare, Marijos pasakojimu, intensyvūs apšaudymai tęsėsi, nuolat kažkur netoliese buvo girdimi šūviai, tačiau šeima vis dar galvojo likti namuose, tik saugumo sumetimais visus reikiamus daiktus susinešė į pirmą aukštą, o miegoti pasiklojo ant žemės. „24-ą dieną mūsų namuose dar buvo elektra, dujos ir vanduo, o 25-ąją – jau ne. Ryte po mūsų langais jau stovėjo apie 300 omonininkų, apsiginklavusių iki dantų. Iš kur žinau, kad tai Krasnojarsko omonininkai? Atpažinimo ženklai buvo ant antsiuvų, karinės technikos, palapinių ir pan. Jie įvažiavo į mūsų gatvę ir be jokio perspėjimo su savo BTR’ais pradėjo traiškyti prie namų stovinčius automobilius“, – tikino Marija.

Karo padariniai Hostomelyje / Marijos asmeninio arch. nuotr.

Pašnekovė prisiminė, kad jos tėtis išbėgo į lauką basas ir prašė leisti perstatyti automobilį, rusų kariai jam šaukte atsakė – prie miško. Tėčiui tai padarius ir grįžus namo, Marija pro langą stebėjo, kaip rusų kariai vis tiek išniokojo automobilį – išdaužė stiklą, išmėtė daiktus, fotografavosi automobilio viduje ir vėliau jį pavogė.

„Po kurio laiko Ukrainos kariai sugebėjo šiek tiek nustumti rusų pajėgas, tačiau jie traukdamiesi tiesiog šaudė į bandančius bėgti ar evakuotis taikius beginklius civilius, visiškai be jokios priežasties – į bėgančius žmones, pati tai mačiau savo akims. Šovinių virtines leido ir į automobilius, vėliau matėme lavonus juose“, – liudijo moteris.

Marijos pasakojimu, besitraukdami Rusijos kariai išmėtė savo maisto davinius, palapines ir racijas, o automobilį su karine amunicija susprogdino: „Visa tai vyko visiškai šalia – prie mūsų parduotuvės, o nuolaužos skraidė visur – tiesiai į namus, langus, o mūsų name pažeidė ir dujų vamzdį. Labai bijojome, kad jei sprogs ir tas vamzdis – visi žūsime čia. Mums pasisekė, kad taip nenutiko. Rusų karių automobilis degė ilgai, tačiau į pavakarę jau užgeso. Manėme, kad tai, kas vyksta, yra baisu, bet, pasirodo, tai dar nebuvo baisiausia.“

Kadyrovo dalinių žiaurumai

Dar didesnė beprotystė, teisininkės pasakojimu, prasidėjo į Hostomelį įsiveržus Ramzano Kadyrovo daliniams. „Netoli mūsų buvo daugiabutis, jie veržėsi į butus, daužė langus, vogė įvairius daiktus, tarp jų ir mobiliuosius telefonus. Užpuolikai žmones varė į rūsius, o kurie nesutikdavo – tiesiog nužudydavo. Aš tą žinau iš vaizdo įrašų, kuriuos teko matyti. Dalį žmonių pagrobė ir išvežė į Baltarusiją, ten jie juos vertė filmuotis melaginguose įrašuose. Mačiau vieną iš jų, kuriame kalbėjo mūsų paštininkė. Aš tikrai žinau, kad ji niekada negalėtų pasakyti, jog rusai atėjo mūsų išgelbėti“, – kalbėjo Marija.

Karo padariniai Hostomelyje / Marijos asmeninio arch. nuotr.

Vėliau prie Kadyrovo smogikų, pasak pašnekovės, prisijungė ir rusų pajėgos – pasiskleidė po miestą, miškus ir visą aplinką. Prasidėjo intensyvus apšaudymas, jis netilo ir dieną, ir naktį. „Pradėjo šaudyti tiesiog į gyvenamuosius namus. Smūgiai buvo tokie stiprūs, kad nulėkdavo ir namų stogai. Jie tikrai nešaudė į karinius objektus, taikiniai buvo paprasti taikūs žmonės, jų namai – būtent dėl tos priežasties mes negalėjome net pajudėti iš namų. Jei kas mėgindavo bėgti ar išeiti iš namų, patekdavo po kulkų lietumi. Tai tęsėsi iki pirmųjų kovo dienų. Pamenu, kovo pirmomis dienomis, Hostomelį, mūsų gyvenvietę, talžė tiesiog be sustojimo kelias paras“, – išgyvenimais dalinosi moteris.

Ką išgyveno slėpdamiesi 10 dienų po savų namų laiptais, moteriai apsakyti sunku: „Buvome išsigandę, sėdėjome be elektros, be dujų, be vandens. Pastarojo likučiais dalinomės su kaimynais, buvome vieningi, atrodo, net mažu gurkšniu pasidalindavome. Galima sakyti, buvome be maisto, tik susirinkome bėgančių rusų išmėtytus maisto davinius. Pamenu, prisireikė kažkokio daikto, mama nuėjo į viršų ir pamatė, kad kulkos įstrigusios į sieną, natūraliai pagalvoji – jei eitum ne tuo laiku, tiesiog būtum nušautas. Negalėjome niekur pajudėti, buvo baisu palikti namus – apie tai nebuvo nė kalbos, nors ir po laiptais nebuvo saugu.“

Marija su liūdesiu prisimena geranorišką kaimyną, kuris rūpinosi visais aplinkiniais iki paskutinės dienos. „Didieji žiaurumai tęsėsi kokias 5 dienas – nuo kovo 1-os iki 2-osios. Pamenu, 4-ąją dieną savo akimis mačiau, kaip mano tėtis gyvas liko tik per plauką. Mūsų labai geras draugas Olegas Ivanovas gyveno visai šalia esančiame name, kaip įmanydamas jis padėjo aplinkiniams, tačiau jo likimas buvo žiaurus“, – baisėjosi moteris.

Karo padariniai Hostomelyje / Marijos asmeninio arch. nuotr.

Olegas priėjo prie Marijos šeimos namų ir paskambino, norėjo pasiteirauti, kaip laikosi kaimynai. „Kai priėjo Olegas, norėjau išeiti į lauką ir jį sutikti, mama pasiūlė, kad gal geriau išeis tėtis. Tą akimirką, kai tėtis pravėrė duris, atskriejo sviedinys ir netekome kaimyno. Sprogimo banga nubloškė mano tėtį į duris, per stebuklą jis liko gyvas, o Olegą banga tiesiog nunešė, atplėšė koją. Jis mirė.“ Marija pasakoja, kad sėdint po laiptais nežinioje, kas bus toliau, jaučiant baimę, alkį, kas dieną su mama tik meldėsi, kad išgyventų pačios, kad žūtų kuo mažiau nekaltų žmonių.

Kovo 5-oji – naujasis gimtadienis

Kovo 5-ąją pradėjo degti Marijos kaimynų kotedžas ir priešais esanti parduotuvė: „Galiausiai pradėjo lydytis mūsų namo stogas. Buvo pavojinga ir likti, ir bėgti. Supratome, kad neišgyvensime šituose namuose, o apšaudymai netilo, bet nusprendėme bėgti. Mes visiškai nežinojome, kas mūsų laukia – ėjome į lauką ir galvojome, kad bus, kaip bus.“

Šeimos gyvybes tąkart, anot pašnekovės, išgelbėjo kaimynas Andrejus, nuvedęs juos į namą, kuriame buvo kiek mažiau pavojinga: „Mums velniškai pasisekė, kad keliems Ukrainos kariams pavyko prasibrauti iki mūsų, jie mus ištraukė iš tų namų. Mes kokį pusantro kilometro visi bėgome per labai intensyvius apšaudymus, aplink girdėjome vien kulkas ir vis mąstėme, pavyks pasiekti tą susprogdintą tiltą, šalia kurio vyksta evakuacija, ar ne. Per stebuklą mums pavyko, mus susodino į mikroautobusus, o tada ruožu, kuriame taip pat netilo šūviai, vykome 12 kilometrų. Noriu pasakyti, kad nuo kovo 25-osios tai buvo kone vienintelė evakuacija. Mus atvežė iki geležinkelio stoties ir tai leido bent kažkiek atsikvėpti.“ Marijos žiniomis, kita evakuacija įvyko tik kovo 11-ą dieną, nes okupantai jas nuolat nutraukinėdavo.

Paklausta, ar žinojo, kur vyks toliau, kodėl pasirinko Lietuvą, Marija atvirauja, kad čia gyvena geras mamos bičiulis, ji susisiekė su juo, paprašė pagalbos ir jis geranoriškai sutiko. Nors dabar moterys saugios, nei prisiminimai, nei nerimas dėl Ukrainoje likusio ir toliau tautiečiams padedančio kovoti tėčio nedingsta. „Su tėčiu kasdien palaikome ryšį, tačiau visiškai nutrūko kontaktas su draugais ir kaimynais, taip norėtume žinoti, ar jiems viskas gerai. Su viena kaimyne per tas 10 dienų po laiptais vis susibelsdavome per sieną, jei aš ar ji atsakydavome, reikšdavo, kad gyvi. O šiuo metu nežinome, kas išgyveno, kaip kam sekasi“, – nerimavo pašnekovė.

Karo padariniai Hostomelyje / Marijos asmeninio arch. nuotr.

Pasaulis neatleis šimtmečius

Tiek Marija, tiek jos mama įsitikinusios, kad šitokio žiaurumo, kuris dabar vykdomas Ukrainoje, pasaulis Rusijai neatleis ilgai. „Aš nesutinku, kad Rusijos žmonės yra nekalti. Kai buvo pranešta, kad iš šalies pasitrauks „McDonalds“ ir „Ikea“, rusų tauta bėgo pirkti mėsainių ir kėdžių, o ne į aikštes protestuoti, nesuvokdami, kad mūsų žmonės tiesiog žūsta kiekvieną minutę. Į viską žiūrėti ir tiesiog nuotoliniu būdu diskutuoti yra labai paprasta. Aš galiu pasakyti, kad tai, ką patiria Ukraina šiandien, yra beprotybė ir nesuvokiamas žiaurumas“, – kalbėjo Marija.

Ukrainietė prašė iš visos širdies padėkoti lietuviams už jų neįkainojamą palaikymą kritiniu Ukrainai momentu. Marija tikino, kad ukrainiečiai tai jaučia, žino ir vertina: „Ačiū jums, lietuviai, už tai, kad atsiliepiate į ukrainiečių pagalbos šauksmą. Atvykusi į Vilnių nustebau, kiek daug čia plazda Ukrainos vėliavų. Nuėjau prie Rusijos ambasados, pamačiau Ukrainos didvyrių gatvę, Ukrainos atributiką ir žmones – apsiverkiau, ašaros liejosi upeliais. Tai yra taip skaudu, ir taip jautru vienu metu“, – graudinosi ji.

Marijai pritarė ir jos mama, pabrėždama, kad šitų mirtinų Rusijos išpuolių pasaulis nepamirš: „Rusijai to neatleis šimtmečius – nei Ukraina, nei pasaulis. Jie atėjo į mūsų namus, teisėtą žemę, ir atnešė neaprėpiamą gedulą, žudynes, sadizmą. Taip besielgiantys žmonės neverti žmonių vardo. Aš vis klausiu, už ką? Už ką mus taip savoje žemėje? Visą savo kultūrą, visus literatūrinius tautos pasiekimus rusai sutrypė, sulygino su žeme. Mes, Ukraina, jau pasirinkome vakarietišką kelią, išsivystymą“, – kalbėjo Marijos mama Valentina. Moteris pridūrė, kad nepaisant didžiulių aukų ir visos neteisybės, kurią dabar patiria ukrainiečiai, ji tiki, kad Ukraina nepalūš ir eis demokratijos keliu.