Renesansą išgyvenantys mikrožalumynai – ant kiekvieno stalo

Daigai ir želmenys vis dažniau patraukia kiekvieno iš mūsų dėmesį – jie ne tik naudingi organizmui, bet ir estetiškai atrodo, todėl dažnai pagardina salotas, rašoma „Rimi“ pranešime žiniasklaidai. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena: „Įvairūs mikrožalumynai ir daigai gali būti naudojami ne tik salotoms, bet ir sriuboms, košėms ar glotnučiams. Tai – sveikatai ypač naudingi produktai.“

Kaip juos laikyti namuose?

Prekybos centruose galime rasti saulėgrąžų, žirnių, ridikėlių, porų, raudonųjų kopūstų daigų, taip pat daigų mišinių. Tačiau ar nusipirkę juos visus galime laikyti šaldytuve? Ir kaip juos ilgiau išsaugoti šviežius? Juk būna, kad daigai, net laikomi šaldytuve, apvysta.

Ridikėliai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Nenukirptus daigus ir ūglius reikia laikyti šiltai, kambario temperatūroje, o skintus – šaldytuve. Jei mikrožalumynų nusipirkote daugiau ir norite juos išlaikyti ilgiau, pirmiausia sudėkite juos tarp drėgnų popierinių rankšluosčių. Tada dėkite į uždaromą plastikinį maišelį arba talpyklą ir laikykite šaldytuve. Tada mikrožalumynai gali išsilaikyti maždaug savaitę. Tačiau abiejų rūšių mikrožalumynus rekomenduojama suvartoti kuo greičiau, kol neperaugo ar neprarado skoninių savybių“, – pataria vaisių ir daržovių pardavimų direktorė O. Suchočeva.

Daigai / augalai / sėklos / Pexels nuotr.

Skanūs ir maistingi

Kol dar nėra šviežių daržovių įvairovės, patiekalus skoniais ir maisto medžiagomis praturtins daigai ir mikrožalumynai. „Juose yra chlorofilo, enzimų, be kurių organizme nevyktų biocheminiai procesai, taip pat gausu skaidulų, svarbių virškinimo sistemos veiklai. Daigai ir ūgliai pasižymi ryškiu skoniu ir yra sveikas pasirinkimas – ypač siekiant ankstyvą pavasarį papildyti organizmą vitaminais ir mineralais. Juos, kaip ir visas žalias daržoves, būtina įtraukti į kasdienį mitybos racioną“, – teigia gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė.

Mikrožalumynai – labiau paaugę nei daigai, jų aukštis siekia maždaug 7–10 cm. Jie, skirtingai nei daigai, kurie yra auginami vandenyje, auga dirvožemyje. Be to, jie kerpami ar skinami be šaknų. Tuo tarpu daigai valgomi su visomis šakninis ir sėklomis.

Ridikėliai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kai kurie mikrožalumynai auginami vertikaliose lysvėse. „Ši naujovė pasiteisina, nes mikrožalumynus perka vis daugiau žmonių, be to, vertikaliose lysvėse nenaudojami jokie pesticidai, o palyginus su tradiciniais ūkiais, šis technologinis sprendimas sunaudoja 75 proc. mažiau trąšų bei 95 proc. mažiau vandens“, – teigia O. Suchočeva.

Išbandyti sveikus sumuštinius – jie ir gardūs ir estetiški.

Sumuštiniai su dražovėmis ir daigais

6 sumuštinių porcijoms reikės:

6 riekelių duonos be gliuteno;

2 šaukštų lydyto sviesto;

50 g brokolių, saulėgrąžų arba žirnių daigų;

3 lapų lapinių kopūstų „Kale“;

3 vnt. ridikėlių;

100 g ankštinių žirnių;

200 g šaldytų žirnelių;

2 skiltelių česnako;

Druskos, pipirų pagal skonį.

Gaminimo eiga:

Žirnelių ankštis pavirkite 2–3 minutes ir supjaustykite įstrižais griežinėliais. Saldžiuosius žirnelius apvirkite 8 minutes ir sutrinkite iki vientisos masės. Pagardinkite druska ir sviestu.

Duoną paskrudinkite skrudintuvėje.

Pašalinę lapinių kopūstų kotus, kopūstlapius susmulkinkite. Keptuvę su lydytu sviestu įkaitinkite ir apkepkite susmulkintą česnaką, sudėkite susmulkintą kopūstą, pagardinkite druska ir pipirais.

Ant skrudintos duonos riekelių tepkite trintus žirnelius, paruoštus kopūstus, išdėliokite žirnių ankštis, plonus ridikėlių griežinėlius ir daigus.