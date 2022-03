Kvapnieji bazilikai – kuo jie naudingi ir kaip namuose paruošti pesto padažą?

Bazilikas – išskirtinio aromato ir skonio prieskoninis augalas, be kurio sunkiai įsivaizduojama Viduržemio jūros regiono virtuvė. Italai bazilikus naudoja įvairiems makaronų patiekalams, picoms, traškioms brusketoms, salotoms ar užkandžiams su sūriu gardinti. Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, bazilikai naudingi ir sveikatai, rašoma prekybos tinklo „Rimi“ pranešime žiniasklaidai.

Bazilikuose gausu antioksidantų, mineralinių medžiagų, skaidulų ir vitaminų. Dėl šios priežasties bazilikus vertėtų įtraukti į kasdienės mitybos racioną. Namuose jų galima užsiauginti ir patiems, tad prekybos tinklo kulinarijos technologė Lina Barčaitė iš bazilikų kviečia pasigaminti gardų pesto padažą.

Bazilikų nauda sveikatai

Bazilikas sutinkamas ne tik Viduržemio jūros regiono virtuvėje, bet yra populiarus ir Lietuvoje. Geriausiai žinomas – kvapusis bazilikas žaliais arba raudonais lapeliais. Anot „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, visos prieskoninės žolelės, o kartu ir bazilikai, turtingi biologiškai aktyvių fitochemikalų, kurie pasižymi antioksidacinėmis savybėmis.

„Pavasarį labai smagu šeimai sodinti bazilikus ant namų palangių, o derliui užaugus jais gardinti patiekalus. Tiesa, ši prieskoninė žolelė pasižymi ir nepamainoma verte sveikatai. Bazilikuose gausu betakarotinų, vitaminų A, C, K ir B6, mineralų: kalio, kalcio, magnio, mangano, šiek tiek geležies ir vario. Be to, šviežiuose bazilikuose gausu skaidulų ir eterinių aliejų, kurie suteikia išskirtinį žolelės kvapnumą ir malonų skonį patiekalams“, – teigia E. Gavelienė.

Bazilikas / Pexels nuotr.

Gydytoja dietologė bazilikus rekomenduoja įtraukti į kasdienės mitybos racioną: „Juos galima valgyti tiek džiovintus, tiek šviežius, tačiau pastarųjų nauda yra didžiausia. Džiovintas bazilikas dažniausiai naudojamas tik kaip prieskoninė žolelė. Šviežias bazilikas gali būti ir žalių kokteilių ar salotų sudėtine dalimi. Valgykite kuo daugiau šviežių bazilikų, juolab kai juos taip paprasta užsiauginti namuose.“

Dr. E. Gavelienė primena, kad bazilikuose esantys eteriniai aliejai tinka ne visiems. Kai kuriems žmonėms jie sukelia alergiją.

Kaip namuose pasigaminti pesto padažą?

Namuose bazilikų galima užsiauginti ištisus metus ir juos kasdien valgyti šviežius. Kulinarijos technologė Lina Barčaitė teigia, kad naudojant šviežius bazilikus karštuose patiekaluose geriausia juos dėti pačioje gaminimo pabaigoje – taip skonis bus ryškiausias. Be to, lapelius geriau plėšyti rankomis, o ne pjaustyti, kad žolelių aromatas būtų dar sodresnis. Iš šviežių bazilikų galima pasigaminti ir gardaus naminio pesto padažo.

„Pesto padažui prireiks šviežių bazilikų lapelių, česnako, druskos ir pipirų, permezano sūrio, alyvuogių aliejaus, kedrinių pinijų ar kitos rūšies riešutų: anakardžių, migdolų, graikinių ar žemės. Žinoma, kiekvienas jų suteiks vis kitokį skonį pesto padažui. Ruošiant pesto padažą visus ingredientus įprasta trinti akmenine grūstuve, tačiau greičiau ir paprasčiau namuose naudoti virtuvinį kombainą arba trintuvą“, – patarimais dalijasi L. Barčaitė.

Pesto padažą galima gaminti ne tik iš bazilikų, bet ir kitų žalumynų: „Pesto padažui tinka krapai, petražolės, kalendros, gražgarstės, špinatai ar mėtos. Galima pasigaminti ir morkų, ridikėlių bei burokėlių lapelių pesto. Be to, galima eksperimentuoti ir maišyti šias žoleles tarpusavyje. Naminis pesto padažas puikiai tiks daugybės patiekalų skaninimui, todėl kviečiu atrasti skirtingus jo skonius“, – rekomenduoja kulinarijos technologė ir priduria, kad namuose pasigamintą pesto galima laikyti šaldytuve, sandariame indelyje, arba užšaldyti ir panaudoti prireikus.

Kulinarijos technologė L. Barčaitė namuose kviečia išbandyti Itališkų skrebučių su naminiu anakardžių pesto padažu receptą.

Bazilikas / Pixabay nuotr.

Itališki skrebučiai su anakardžių pesto padažu

Patiekalui reikės:

2 vnt. bandelių „Čiabata“,

2 skiltelių česnako,

200 g mocarelos,

8 vnt. ančiuvių,

50 g gražgarstės,

20 g paskrudintų anakardžių,

2 šaukštų tarkuoto kietojo sūrio,

80 ml alyvuogių aliejaus,

druskos pagal skonį.

Gaminimo eiga:

1. Pirmiausia pasiruoškite anakardžių pesto padažą. Česnako skiltelę nulupkite ir perpjaukite į kelias dalis, įmeskite į smulkintuvą, įberkite druskos, anakardžius ir sugrūskite. Tada sudėkite gražgarstes, tarkuotą kietąjį sūrį, įpilkite šiek tiek alyvuogių aliejaus ir vėl sugrūskite. Turėtumėte gauti kvapnų žalią padažą. Pastaba: jei norite, kad padažas būtų tirštesnis, naudokite mažiau aliejaus, jei priešingai – daugiau.

2. Įkaitinkite keptuvę ant didelės kaitros. Kiekvieną bandelę perpjaukite pusiau, iš abiejų pusių ištepkite alyvuogių aliejumi ir kepkite po 1–2 minutes iš abiejų pusių. Tada ant kiekvienos riekutės viršaus tepkite pesto padažą ir dėkite mocarelos gabaliukus. Prieš patiekdami, pašlakstykite alyvuogių aliejumi ir pabarstykite aitriųjų paprikų dribsniais, uždėkite šiek tiek ančiuvių. Skanaus!