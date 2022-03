Netikėtas, bet veiksmingas būdas mesti svorį – kasdien daugiau stovėti

Stovint riebalai deginami automatiškai, nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ tikina Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Jis pataria kai kuriuos paprasčiausius kasdien daromus dalykus atlikti tiesiog stovint, pavyzdžiui, žiūrėti televizorių ar nesėsti viešajame transporte.

Kaip ir visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje daugėja antsvorio turinčių ir nutukusių žmonių. Daržovių suvalgoma mažiau, nei rekomenduojama, o fizinio aktyvumo stoka išlieka viena svarbiausių priežasčių niekaip neatsisveikinant su papildomais kilogramais.

Ryžtis dideliems pokyčiams dažnai nelengva, tačiau, anot A. Unikausko, yra būdas, kaip bent sumažinti sėdėjimą ant sofos.

„Prisėsti ant sofos jums reikia gerokai rečiau, nei esate įpratę. Turiu pasiūlymą, kaip sureguliuoti metabolizmo, medžiagų apykaitos, hormonus ir be didelių pastangų bent šiek tiek susigrąžinti prarastas formas. Pasiūlymas ypač paprastas ir prieinamas kiekvienam – tai stovėjimas“, – sako profesorius.

Per daug paprasta, kad būtų tiesa? Paskaičiuokite, kiek valandų per dieną sėdite. A. Unikauskas pažymi: dar prieš 200 metų žmonės per parą vidutiniškai sėdėdavo vos valandą, o dabar vidutiniškai per parą tai ant darbo kėdės, tai ant sofos prasėdime net po 13 valandų. Kodėl stovėti geriau nei sėdėti?

Stovėjimo nauda

1. Stabilizuoja gliukozę

„Visi žinome – pavalgius cukraus kiekis kraujyje pakyla, bet jeigu pavalgę atsistojate ir apeinate ratu aplink kambarį, užlipate laiptais aukštyn ir žemyn, cukraus kiekis normalizuojasi. Neturite kur vaikščioti? Bent vieną kartą atsitūpkite“, – pataria gydytojas.

2. Degina riebalus

Įdomu tai, kad stovint riebalai deginami automatiškai, nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų, užtenka tiesiog stovėti. Visgi jeigu galvojate, kad 2 dienas pastovėję po 2 minutes sudeginsite riebalus, nebūkite naivūs: tai turėtų būti kasdienis veiksmas.

3. Lengvina nugaros skausmą

„Jeigu mes įprasime stovėti tinkamai (juosmeninė dalis išlinkusi į priekį, pečiai tiesūs, galva truputį į viršų, smakras truputį prispaustas prie savęs), vien dėl teisingos padėties, kokią sumanė gamta, jaučiant nugaros skausmą pamažu susireguliuos raumenų įtampa, ji sumažės, kaip ir skausmas“, – pasakoja A. Unikauskas.

4. Degina kalorijas

Valanda stovėjimo sudegina 50 kalorijų. Paprasčiausias veiksmas, kurį jums reikia atlikti, tai dažniau atsistoti. Ir nereikia galvoti, kad 50 kalorijų – tai nieko. Per metus laiko susidaro tikrai daug, atkreipia dėmesį laidos vedėjas.

5. Ilgina gyvenimą

Ši kūno padėtis padeda ilgiau gyventi, kas turbūt svarbiausia, mat, kaip teigia A. Unikauskas, stovėjimas mažina tikimybę susirgti vėžiu.

„Noriu, kad visa Lietuva stovėtų bent valanda ilgiau. Jums nereikia papildomos valandos paroje, yra dalykų, kuriuos tikrai galite daryti stovėdami“, – tikina jis.

Stovėti galima:

– kalbant telefonu,

– kai dažotės,

– kai žiūrite televizorių,

– visuomeniniame transporte,

– 5 minutes kas valandą biure.

„Jeigu jums atrodo, kad sunku prisiminti kas valandą atsistoti, visada galite įsijungti priminimą telefone. Tyrimai rodo, kad laikas, kurį praleidžiame prilipę prie kėdžių, gali būti siejamas net su didesne rizika susirgti II tipo diabetu, padidinti mirtingumą, todėl nepamirškite daryti pertraukų, o kai kurias veiklas atlikti visuomet atsistojus“, – sako A. Unikauskas.

Plačiau – kovo 5 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

