Kaip pagerinti miego kokybę: nuo kambario temperatūros iki atpalaiduojančių įpročių

Gyvenimo tempui vis greitėjant, besitęsiant pasaulinei pandemijai ir didėjant streso lygiui, gali tapti sunku ramiai bei kokybiškai pailsėti. Tinkamas miegas yra geros sveikatos pagrindas. Skirtingi tyrimai nurodo, kad problemų dėl prastos miego kokybės ar nemigos turi iki 20–30 proc. gyventojų. Patarimais, kaip pagerinti miego kokybę, dalinasi „Flokati“ atstovė Žydrūnė Ragelė, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Ribokite šviesą miegamajame

Vienas iš paprasčiausių patarimų norint lengviau užmigti ir kokybiškai išsimiegoti – ribokite šviesą miegamajame.

„Prieš eidami miegoti nepamirškite užtraukti naktines užuolaidas ar roletus. Taip naktį į miegamąjį nesklis šviesa nuo gatvės ar kiemo apšvietimo, o ryte jūsų nepabudins kylanti saulė. Ypač kai dabar dienos tampa vis ilgesnės. Taip pat, jei miegamajame turite televizorių ar kompiuterį, nakčiai išjunkite iš tinklo, kad jų įspėjamosios lemputės nešviestų ir neblaškytų jūsų prieš užmiegant. Vis tik jei ir tai nepadės, išbandykite akis uždengiančią miego kaukę“, – kalbėjo specialistė.

Pasak skirtingų tyrimų, miegant su įjungta šviesa gali padidėti kraujospūdis, taip pat yra rizika migrenos bei nemigos išsivystymui.

Miegas / Pexels nuotr.

Rinkitės pižamą iš natūralaus pluošto

Jei miegant perkaistate, organizmas nustoja gaminti miego hormoną melatoniną ir dėl to galite prabudinėti.

„Norėdami pagerinti miego kokybę, įvertinkite, iš kokių medžiagų yra jūsų pižama. Renkantis miego rūbus patariama, kad jie būtų iš natūralaus pluošto ir leistų kūnui kvėpuoti bei neperkaisti. Jei žiemos metu galite rinktis ilgesnę pižamą iš vilnos ar medvilnės, tai šiltuoju metų laiku siūloma naudoti marškinėlius iš medvilnės, lino ar bambuko“, – pasakojo specialistė.

Anot moters, vilna yra pralaidi orui ir geba sugerti bei išgarinti prakaitą iki septynių kartų geriau nei medvilnė.

Miegas / Shane/Unsplash nuotr.

Sumažinkite aplinkos triukšmą

Norėdami miegoti ramiau pasirūpinkite, kad jūsų miegamajame nebūtų nereikalingų pašalinių garsų.

„Sklandžiam ir ramiam miegui labai svarbi tyli aplinka. Tad, jei miegate jautriau, pasistenkite apriboti pašalinius garsus. Būtinai uždarykite miegamojo langus bei orlaides. Užtraukdami naktines užuolaidas taip pat šiek tiek sumažinsite iš lauko sklindantį garsą. Jei vis tiek išorės garsai trukdo užmigti, išbandykite ausų kamštukus, kuriuos galite įsigyti artimiausioje vaistinėje“, – patarė Ž. Ragelė.

Moteris pasakoja, kad vis labiau populiarėja telefonų programėlės, kurios transliuoja atpalaiduojančią, monotonišką, miegui skirtą muziką.

Žadintuvas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tinkama miegamojo temperatūra

Norint kokybiškai išsimiegoti miegamajame temperatūra turi siekti iki 15–21 laipsnių pagal Celsijų.

„Jei šiluma yra mažesnė, nei nurodyta – tikėtina, kad miegosite sunkiau ir vis prabudinėsite. Jeigu miegamajame yra karšta – bus sunku užmigti, pradėsite prakaituoti. Turint galimybę reguliuoti kambario temperatūrą patartina einant miegoti ją sumažinti bent keliais laipsniais. Taip ir sumažinsite šildymo išlaidas ir užtikrinsite sklandesnį miegą“, – aiškino specialistė.

Patalynė iš natūralaus pluošto

Daugiau nei pusę žmogaus kūno sudaro vanduo, kuris mus atvėsindamas garuoja per odą. Naktį dalis šios drėgmės yra išgarinama ir kaupiasi patalynėje.

„Drėgmės jausmas trikdo miego ritmą, tad venkite patalynės iš sintetinių audinių, tokių kaip poliesteris, kuris sulaiko šilumą ir drėgmę. Linkusiems į prakaitavimą rekomenduojama rinktis vilnonę antklodę, nes ji gerai absorbuoja bei išgarina drėgmę. Taip pat norėdami miegoti sausiau bei sveikiau rinkitės patalynę iš medvilnės, šilko ar lino“, – aiškina specialistė.

Moteris teigia, kad kenčiantiems nuo reumato, drėgmė turi daugiau įtakos skausmui nei vėsuma. Skausmas sumažėja odai tinkamai kvėpuojant, tai mažina drėgmę jos paviršiuje.

Lova / D. Umbraso/LRT nuotr.

Susikurkite įpročius prieš miegą

Patartina susikurti miego įpročius – veiksmų seką, kuri atpalaiduoja, nuramina ir siunčia signalą smegenims, kad netrukus eisite ilsėtis.

„Tai gali būti maudymasis šiltoje vonioje, kvėpavimo ar lengvi jogos pratimai, meditacija. Norint išlaikyti gerą miego ritmą svarbu eiti miegoti ir keltis tuo pat metu. Be to, miegoti reikia eiti pavargus, tik nedarykite to per vėlai. Melatonino gamybos pikas yra nuo vidurnakčio iki aštuntos valandos ryto, todėl miegoti patartina eiti dar iki vidurnakčio“, – patarė specialistė.

Anot moters, norint pagerinti poilsį, bent tris valandas iki miego reikėtų vengti alkoholio, cigarečių ar kofeino. Taip pat prieš miegą patariama atsisakyti sunkiai virškinamų maisto produktų.