Floristė pasidalijo vertingais patarimais, kaip ne tik sukurti estetišką kapą, bet ir jam netarnauti

Floristė Rita Naujalienė įsitikinusi, kad kapai – ne vieta rodyti mūsų amžinumo, tad reikėtų naudoti ne plyteles, o natūralius gamtos turtus, kad ir kankorėžius. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Čia mano sodas“ ji vardija, ką rinktis vietoje begonijų ar pelargonijų, kurios ypač reiklios ir kurioms žmonės tarnauja. Geriausia rinktis daugiamečius augalus ir tokius, kurie puoš, o ne liūdins kapų lankytojus visus metus.

Kai susiduriame su kapų apželdinimu ir priežiūra, turime rimtą galvosūkį – kaip juos sutvarkyti skoningai? Didelę patirtį turinti floristė R. Naujalienė iš Prienų pasakoja, kokios yra pagrindinės kapų priežiūros klaidos, ir pristato, kaip apželdinti kapą, kad priežiūros reikėtų kuo mažiau, tačiau vis tiek atrodytų puikiai.

Norisi, kad kapai atrodytų estetiškai, bet juos prižiūrėti būtų kuo paprasčiau. Tam yra patikrintų sprendimų. Pasak floristės, tereikia gerai pamąstyti – sukurti gražų kapo vaizdą ne taip ir sunku.

„Pirmiausia – tai mūsų namai. Mes, visi gyvi, turime žinoti, kad ateisime čia, turime padėti pamatą ateičiai, kad niekam nereikėtų rūpintis“, – sako ji.

Šioje ramybės oazėje neturėtų dominuoti daug spalvų. Turi būti minimumas medžiagos ir maksimumas efekto, teigia pašnekovė.

„Kadangi turime keturis metų laikus, turime sodinti tokius augalus, kurie matytųsi visus keturis metų laikus. Tai gali būti bet kuris augalas, kuris parodo ir savo uogytes: spanguolė, kaulenis“, – pataria ji.

Jeigu turime šviesų akmenį, reikia ieškoti šviesių augalų, jeigu juodą, turi būti tamsūs augaliukai, kad sukurtume ramybę. Kapuose nereikia kuo daugiau margumo – tai yra agresyvu.

Kapų priežiūra / Laidos kūrėjų nuotr.

Floristė kviečia sodinti visžalius augalus, taip pat atkreipti dėmesį į smilgas. Labai svarbu nesirinkti vienmečių augalų arba tokių, kurie reikalauja daug priežiūros.

„Daugiamečiai augalai parodo savo gyvenimą, ilgaamžiškumą. Turbūt pats gražiausias augalas yra gebenė, kuri šliaužia. Jeigu yra pavėsis, paunksmė, galime pasodinti. Ji tarytum amžinai gyva. Jeigu turite saulėtą vietą, labai karštą, reikia pagalvoti apie perkūnropes, sukulentinius augalus, šilokus, kurie gali atlikti žalios pievelės funkciją. Taip kad reikia pasirinkti augalus, kurie iš tikrųjų yra ilgaamžiai ir nebūtinai su žiedais“, – pasakoja R. Naujalienė.

Floristė siūlo keisti įprastą kapų puošimą begonijomis, taip pat skatina nebijoti vietoje trinkelių kapą uždengti natūraliomis gamtos siūlomomis medžiagomis, pavyzdžiui, kankorėžiais.

Kapų priežiūra / Laidos kūrėjų nuotr.

„Jei norite, galite padaryti kauburėlį, kryžiuką iš tų kankorėžių – ką tik norite. Gamta duoda mums visus stebuklus, o mes ieškome plytelių. Tai nėra statiniai, ne ta vieta, kur naudojame daug betono ir parodome, kokie mes amžini, – ne, tai gamta, į kurią ateiname ir išnykstame. Tai turėtų būti gamtos stebuklas. Kankorėžiai, pagaliukai, medžio žievės nepaprastai gražiai praturtintų šią gamtos vietelę, kurią globojame“, – įsitikinusi laidos pašnekovė.

Renkantis augalus svarbu ne tik juos pritaikyti prie esamų augimo sąlygų, saulės ar pavėsio. Apgalvoti reikėtų ir kitas svarbias detales.

„Kiekvienas pasirenka savo akmenį: didelį, mažą, apvalų, kvadratinį, ramų, neramų ir pan. Kiekvieną akmenį turime atkartoti savo sklypelyje. Akmens forma arba detalės turėtų atsispindėti. Galbūt galima pailginti kryžiaus kotą, kuris nurodo gyvenimo kelią?

Kapų priežiūra / Laidos kūrėjų nuotr.

Labai svarbi akmens spalva. Jeigu turime šviesų akmenį, reikia ieškoti šviesių augalų, jeigu juodą, turi būti tamsūs augaliukai, vieno tono, kad sukurtume ramybę, kad nebūtų kontrastų. Kapuose nereikia kuo daugiau spalvų, margumo – tai yra agresyvu, neramu, negražu“, – teigia žinovė.

Paklausta, kokius augalus galėtų įvardyti kaip tinkamus sodinti kapinėse, R. Naujalienė vienareikšmiškai atsako: daugiametes gėles, jomis ir rūpintis reikės mažiau.

„Pati gražiausia gėlė turbūt yra perkūnropė, kuri atsiveda vaikučių. Tai ilgaamžis augalas, subtilus ir minimalistiškas. Tai yra tobula. Dabar labai madingos gėlės alūnės. Jų yra įvairių spalvų ir aukščių. Pagal antkapio spalvą reikėtų pasirinkti ir augalą, minimaliai pasodinti augaliukų. Daugiametis augalas gyvens visada, ateini ir randi gražų augaliuką“, – pasakoja floristė.

Kapų priežiūra / Laidos kūrėjų nuotr.

Jeigu vis dėlto norite vienmečių gėlių, floristė irgi turi ką pasiūlyti. Rinkitės nereiklią skeltažiedę mėlynais, rožiniais, violetiniais žiedeliais. Daug žydinčios gėlės kaip begonijos, pelargonijos reikalauja daug dėmesio – tai, sako R. Naujalienė, tarnystė.

Daug gražiau kapuose sodinti žolę, negu pilti akmenukų skaldą, nes visų tų betonų, kaip vykstančių statybinių procesų, ant mūsų kapelių neturėtų būti. Jie turėtų būti apauginami žaluma, kuri yra daugiametė ir nelepi.

Kapuose tinkami sodinti ir varpiniai augalai, tik, pavyzdžiui, smilgos turėtų būti žemos. Dabar labai madingas augalas – baltas kalocefalas, atrodantis it koralas. Šis augalas turėtų puikiai atrodyti ant kapo, kuriame supilta pilkų akmenukų. Kapą papuoš ir ankstyvosios viksvos, suteiksiančios žolės žalumo.

Kapų priežiūra / Laidos kūrėjų nuotr.

Dažnai žmonėms kyla klausimas – o kaip laistyti kapuose pasodintus augalus? Visas gėles, kurias tik pasodiname, pirmus kartus reikia palaistyti, nes augalas turi prigyti, įsišaknyti, o tada viską diktuoja gamta – kada lyja, tada ir užtenka.

„Vienmečiai augalai labai jautrūs laistymui. Nesiūlome sodinti vienmečių augalų, nes jie reikalauja dėmesio. Pasodinus daugiamečius augalus jie pavasarį natūraliai išsprogsta, vasarą pražysta, rudenį užaugina vaisių, uogyčių. Tai yra nuostabu, tai patys gražiausi augalai. Tinka ir šliaužiantys spygliuočiai, pavyzdžiui, šliaužiantis kaulenis.

Jis žydi, po to užauga uogytės, rudenį per Visus šventuosius būna raudonas, o po to lapeliai nukrenta, lieka labai graži grafika, kas irgi nuostabu. Tada nereikia jokių dirbtinių gėlyčių. Tai turėtų būti žalia, gyva, tikra. Visi keturi metų laikai turėtų matytis ir mūsų kapinėse“, – kalba R. Naujalienė.

Plačiau – vasario 20 d. laidos „Čia mano sodas“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.