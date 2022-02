Dietologė – apie tai, kodėl neverta ryžtis organizmo detoksikacijai ir ar reikia skaičiuoti kalorijas

Ilgėjančios dienos kviečia pabusti iš žiemiško snaudulio: dažniau išeiti į lauką, daugiau judėti ir, svarbiausia, praturtinti savo mitybą lengvu bei energijos suteikiančiu maistu. Daugeliui netrukus prasidėsiantis pavasaris asocijuojasi su atgaiva kūnui ir sielai. Po truputį sunkų ir riebų maistą keičiame į lengvus patiekalus, pradedame rūpintis savo figūra ir svoriu, siekiame visapusiško „apsivalymo“, rašoma prekybos tinklo „Iki“ pranešime žiniasklaidai.

Visgi gydytoja dietologė Dalia Vaitkevičiūtė sako, kad pavasaris mitybos prasme neturėtų būti išskirtinis sezonas, o tinkamai maitintis turėtume ištisus metus.

Sezonas – ne rodiklis

Vaida Budrienė, prekybos tinklo komunikacijos vadovė, sako, kad artėjant pavasariui jaučiamas susidomėjimas sveikesniais produktais. Jai antrina ir dietologė D. Vaitkevičiūtė, sakanti, kad tendencija pavasarį labiau rūpintis mitybos įpročiais, ieškoti sveikesnių alternatyvų, egzistuoja metai iš metų.

„Tai, kad artėjant pavasariui žmonės keičia mitybos įpročius – tiesa. Daugelis „susiimti“ ir pradėti maitintis sveikiau dažnai bando netgi ir paskutinę minutę, prieš pat prasidedant sezonui. Po žiemos daugelis jaučia nuovargį ir ieško išeičių, kurios padėtų jaustis geriau – pradeda sportuoti, laikosi įvairiausių mitybos programų.

Tačiau, jeigu kalbėtume apie tai, ar to reikia, sezoniškumas apskritai neturėtų daryti įtakos. Savo kūnu ir sveikata nepriklausomai nuo sezono turėtume rūpintis vienodai“, – pabrėžia gydytoja dietologė.

Bananai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Labiausiai jaučiamas vitamino D trūkumas

Pasak D. Vaitkevičiūtės, netiesa, kad tik prasidėjus pavasariui organizmui reikia šviežių uogų, daržovių ar vaisių. Juos į savo racioną turėtume įtraukti ištisus metus. Per dieną turėtume suvalgyti 600 g daržovių. Ar jos būtų šviežios, ar troškintos, ar garintos, ar raugintos – nesvarbu.

Kaip teigia ekspertė, geriausia yra vadovautis 50/50 taisykle. Per dieną suvalgyti 50 proc. šviežių ir 50 proc. raugintų, virtų ar keptų daržovių. Reikėtų nepamiršti dar ir to, kad vitaminų su antioksidantais yra ne tik daržovėse, vaisiuose ar uogose, bet ir kruopose, sėklose, riešutuose. Visgi, pasak dietologės, dažniausiai praėjus šaltajam laikotarpiui jaučiamas vitamino D trūkumas.

„Mes gyvename tokioje geografinėje zonoje, kurioje žiemą gauname mažai saulės, todėl pavasarį pastebima tendencija, kad vitamino D trukumą turi didelė grupė žmonių. Trūkstant šios medžiagos, natūraliai jaučiamas energijos stygius, jaučiamas nuovargis. Kartais dėl vitamino D stokos netgi gali padidėti ir svoris, todėl prasidėjus pavasariui reikėtų įsitikinti, kad organizme yra pakankamas šio vitamino kiekis“, – sako D. Vaitkevičiūtė.

Tirštasis kokteilis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atšylant orui neretai žmonės imasi ir drastiškų veiksmų, ryžtasi detoksikacijai ar pradeda sekti kalorijų skaičių, tačiau gydytoja dietologė sako, kad taip stipriai kontroliuoti savo mitybos nereikėtų, mat tokie veiksmai labai lengvai gali suformuoti valgymo sutrikimus.

„Jeigu nekankina sveikatos problemos, neturite didelio antsvorio, kalorijų skaičiuoti tikrai nereikia. Labiau reikėtų atsižvelgti į tai, ką suvalgome per dieną, o ne kiek kalorijų gauname. Be to, ir kalorija kalorijai nėra lygi. Galime suvalgyti vienodą kiekį kalorijų, bet gauti labai skirtingas medžiagas.

Pavyzdžiui, valgydami tuščias kalorijas – greitąjį maistą, stipriai perdirbtus produktus – naudos sveikatai tikrai negausime. Kalorijų skaičiuoti neturime, tačiau turime užtikrinti, kad kasdien organizmas gavo tiek baltymų, tiek angliavandenių, riebalų, skaidulų, antioksidantų kitų medžiagų“, – teigia D. Vaitkevičiūtė.

Apie detoksikaciją ji sako, kad norint ją užtikrinti, tereikia sveikai maitintis, judėti, išgerti tinkamą kiekį vandens, o mūsų kūnas detoksikacijos procesus atlieka pats.