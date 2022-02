„Moteris, pakeitusi Antrojo pasaulinio karo eigą“: pirmoji agentė, nusiųsta į nacių valdomą zoną

„Ji – pavojingiausia iš visų Sąjungininkų šnipų. Turim ją rasti ir sunaikinti“ – tokį skubų pranešimą 1942 m. perdavė gestapas. Jų taikinys buvo Virginia Hall, užsispyrusi amerikietė, įsiprašiusi į Specialiųjų operacijų valdybą (SOV), kurią Winstonas Churchillis vadino „Nedžentelmeniško karo ministerija“. Būtent apie šią istoriję keitusią, tačiau mažai žinomą moterį pasakojama knygoje „Moteris, pakeitusi Antrojo pasaulinio karo eigą“. Į lietuvių kalbą knygą vertė Rasa Dirgėlė.

Virginia Hall – pirmoji Sąjungininkų agentė moteris, nusiųsta į nacių valdomą zoną. Niekas iš jos daug nesitikėjo – juk tiek agentų patyrė nesėkmę, – bet būtent ji, nepaisant protezuotos kojos, padėjo įžiebti Prancūzijos pasipriešinimo judėjimą ir visiškai pakeitė suvokimą, kas yra partizaninis karas. Virginia Prancūzijoje sukūrė platų šnipų tinklą, priimdavo atskraidinamus ginklus bei sprogmenis ir tapo patikimiausiu pasipriešinimo judėjimo ramsčiu.

Netgi tada, kai buvo demaskuota ir visur kabojo plakatai su jos nuotrauka, ji ignoravo įsakymus evakuotis. Galiausiai Virginiai teko sprukti. Bet ji grįžo. Nes tikėjo, kad turi išgelbėti dar daug gyvybių. Ir jai pavyko – Virginia sėkmingai vadovavo partizaniniam karui, padėjo Sąjungininkams išlaisvinti Prancūzijos teritoriją po D dienos.

Įtaigi, kruopščiais tyrimais paremta britų žurnalistės, trijų biografijų, tarp jų Lietuvos skaitytojų mylimos knygos „Clementine Churchill“, autorės Sonios Purnell knyga atskleidžia slaptą Virginios Hall gyvenimą. Tai stulbinama, įkvepianti heroizmo, pasipriešinimo ir asmeninio triumfo istorija. Istorija apie tai, kaip vienos moters atkaklumas padėjo laimėti karą. Ne veltui šią biografiją NPR, Amazon, The Seattle Times, The Washington Independent, The Minneapolis Star Tribune, BookBrowse, The Spectator ir The Times išrinko Metų knyga.

Ta valanda išmušė Vieną baisiai karštą 1940-ųjų rugpjūčio pabaigos dieną po priedanga dirbantis britų agentas George’as Bellowsas darbavosi dulkėtame Ispanijos pasienio miestelyje Irūne – stotyje stebėjo karštligiškai išvykstančius ir atvykstančius keleivius. Ispanijoje, tuo metu valdomoje fašisto diktatoriaus generalisimo Francisco Franco, knibždėjo nacių informatorių, nors oficialiai šalis buvo neutrali. Kiekvieną dieną per Prancūzijos sieną sruvo šimtai, gal net tūkstančiai pabėgėlių, ir kai kurie galėjo turėti gyvybiškai svarbios informacijos, kas iš tiesų vyksta po Trečiojo reicho padu.

Po Hitlerio invazijos ir Diunkerko evakuacijos Britanijos žvalgyba iš esmės neturėjo jokio ryšio su artimiausiais kaimynais žemyne. Kadaise turėjo platų agentų tinklą visoje Prancūzijoje, bet dabar jie arba pabėgo, arba buvo nužudyti, arba tapo nebepatikimi. Londonui beliko kliautis oro žvalgyba ir neišsamiais neutralių diplomatų bei reporterių pranešimais, norint sužinoti, ką rezga Hitleris su šalininkais, nors nacių invazija per Lamanšą atrodė neišvengiama. Britanija kovojo dėl savo išlikimo, bet tai darė beveik aklai.

Bellowso akį patraukė prašmatni amerikietė, besisukiojanti prie bilietų kasos po grėsmingais milžiniškais Hitlerio, Mussolinio ir Franco portretų plakatais. Susidomėjęs priėjo ir užmezgė pokalbį su jauna moterimi, ką tik atvykusia iš Prancūzijos ir ketinančia traukiniu važiuoti į Portugaliją, iš kurios planavo laivu plaukti į Britaniją. Prisistatė esantis prekeivis, turintis didelę kelionių karo metu patirtį, ir pasisiūlė padėti suorganizuoti saugią kelionę. Įsikalbėjus Virginia papasakojo šiam pasitikėjimą keliančiam kompanionui visą savo nepaprastą istoriją (nors kaip visada atsirinko, ką atskleisti). Bellowsas išgirdo, kad ji vairavo greitosios automobilį apšaudoma ir viena keliavo per visą Prancūziją negalėdama atsipeikėti dėl žeminančios kapituliacijos nacistinei Vokietijai.

Knyga „Moteris, pakeitusi Antrojo pasaulinio karo eigą“ / Leidyklos nuotr.

Ir kad turėjo kirsti griežtai kontroliuojamą demarkacijos liniją, ėjusią palei Luarą ir dalijusią šalį į dvi atskiras zonas. Lyg tarp kitko išdėstė ir smulkmenas, kaip greitai prastėja sąlygos Prancūzijos pietuose (vadinamojoje Laisvojoje, neokupuotoje zonoje), formaliai valdomuose iš Viši neišrinkto šalies vadovo maršalo Pétaino. Okupuotąją zoną (Šiaurės ir Vakarų Prancūziją) jau tiesiogiai valdė Paryžiuje įsitaisę vokiečiai, be to, piktindamasi papasakojo apie komendanto valandas bei maisto stygių, masinius suėmimus ir incidentą „Renault“ gamykloje, kai prieš prastas darbo sąlygas protestuojantys darbininkai buvo išrikiuoti prie sienos ir sušaudyti.

Klausantis kaip tiesmukai ir tiksliai ji pasakoja, Bellowsas vis labiau stebėjosi Virginios drąsa ugnies įkarštyje, pastabumu, o labiausiai – jos neapibūdinamu troškimu padėti Prancūzijai kovoti. Pasikliaudamas savo instinktais jis priėmė vieną svarbiausių savo gyvenimo sprendimų – o šis ilgainiui padėjo atgaivinti Sąjungininkų pergalės Prancūzijoje viltis. Atsisveikindamas Bellowsas Virginiai nežymiai padavė „draugo“ Londone, galinčio padėti rasti jos vertą vaidmenį, telefono numerį ir paragino paskambinti vos atvykus. Nors Jungtinių Valstijų Valstybės departamentas ir nevertino jos savybių, Bellowsas suprato ką tik susidūręs su ypatinga jėga.

Bellowsas apie visa tai neprasitarė, ir sprendžiant iš pateikto vizos prašymo atrodo, kad Virginia, pasiekusi Angliją, tikėjosi ir toliau vairuoti medicinos pagalbos automobilį. Iš tikrųjų telefono numeris priklausė Nicolui Bodingtonui, naujos ir prieštaringos britų slaptosios tarnybos nepriklausomo F (prancūziškojo) skyriaus aukščiausios grandies pareigūnui. Specialiųjų operacijų valdyba buvo įsteigta 1940 m. liepos 19 d. – tądien, kai Hitleris girdamasis pergalėmis pasakė šlovinančią kalbą Berlyno Reichstage. Winstonas Churchillis reaguodamas į tai pats įpareigojo SOV „padegti Europą“, organizuojant beprecedentę sabotažo, ardomosios veiklos ir šnipinėjimo kampaniją.

Jis norėjo, kad SOV agentai – iš tikrųjų veikiau specialiosios pajėgos nei šnipai – rastų, kaip įžiebti pasipriešinimo ugnį, įrodyti prancūzams bei kitoms pavergtoms tautoms, kad jos ne vienos, ir taip paruošti jas sukilti prieš okupantus nacius. Naujos formos nereguliariųjų pajėgų karu – dar nė neįvardytu ir neišmėgintu – jie turėjo pasiruošti ateities dienai, kai Britanija vėl galės išsilaipinti savo pajėgas Europos žemyne. Jei ši naujoji paramilitarinė penktosios kolonos versija ir pažeidė senąsias tarptautinių konfliktų taisykles (įskaitant elgesį, rangus ir uniformas), tai tik todėl, kad naciai nepaliko pasirinkimo.

Antrasis pasaulinis karas (1943 m.) / Vida Press nuotr.

Churchillio nuomone, darbui SOV reikia tokio charakterio, kad kilnaus tikslo galėtum siekti su pirato narsa. Ir nenuostabu, kad SOV stropiai ieškojo vyrų, tokių klastingų ir bebaimių, kad galėtų slapta infiltruotis Prancūzijoje be jokios paramos, jei reikalai taptų prasti. Niekam nė į galvą nešovė, kad tokiam galimai savižudiškam darbui galėtų tikti moteris. Vis dėlto Bellowsas patikėjo, kad amerikietė, sutikta Irūno stotyje, gali būti toks SOV reikalingas žmogus

Virginia netrukus pamiršo apie telefono numerį, nes tiesiog persigalvojo – atvykusi į Londoną rugsėjo 1 dieną ji suprato nenorinti motinai kelti dar daugiau nerimo, o galbūt suabejojo, ar išties galėtų būti naudinga. Ji prisistatė Amerikos ambasadoje Londone kaip buvusi Valstybės departamento tarnautoja ir paprašė laikino darbo, kol galės repatrijuoti namo. Iš pradžių ją sutiko ne itin draugiškai – šiaip ar taip, juk pati atsistatydino iš tarnybos. Taip, jos naujausios žinios apie Prancūziją buvo neįkainojamos, ji pareigingai parašė išsamią ataskaitą apie komendanto valandą, maisto trūkumą ir tai, kad, jos nuomone, „prancūzai ir toliau elgiasi oriai, gal išskyrus prostitutes“, kurios, Virginia buvo įsitikinusi, gėdingai susidėjo su vokiečiais. Valstybės departamentui daug svarbesnės pasirodė jos lingvistinės žinios ir mašinraščio įgūdžiai. Kariniam atašė kaip tik reikėjo sekretorės. Nepraėjus nė dviem savaitėms ji ir vėl sėdėjo prie rašomosios mašinėlės.

Savaitės bėgo, naktimis ji beveik nemiegojo, nes Londonas metė iššūkį blickrygui. Ponia Hall ragino dukrą pasiskubinti grįžti, todėl Virginia sutiko užsisakyti bilietą namo prieš Kalėdas kaip buvusi Valstybės tarnautoja. Ne, buvo jai pareikšta, per vėlu. Praėjo daugiau nei metai nuo jos atsistatydinimo, todėl bilietas namo nebepriklausė, o karo metu kitokiu būdu gauti bilieto buvo neįmanoma. Netikėtai įstrigusi Londone ji susirado telefono numerį, kurį gavo Irūne. Nicolas Bodingtonas, buvęs Reuters korespondentas Paryžiuje, atsiliepė ir Naujųjų metų pradžioje pakvietė ją pavakarieniauti kartu su jo žmona amerikiete Elizabeth puošniame baltai nutinkuotame Čarlzo gatvės 20 name, Meifero rajone, netoli nuo Virginios namų.

Akinius apvaliais stiklais nešiojęs Bodingtonas buvo panašus į mokslininką, lėto, gal net kiek prieštaringo būdo, pagarsėjęs savo šiurkščiu netaktu. Tačiau už aklinų portjerų tą atšiaurų žiemos vakarą jis buvo be galo smagus ir padarė viską, kad Virginia pasijustų kuo geriau – užkūrė židinį ir pavaišino tokiu puikiu maistu, kokio tik buvo galima gauti karo sąlygomis. Virginia nežinojo nieko apie tikrąjį šeimininko darbą – ar irzulį, kad ir po šešis mėnesius trukusių pastangų F skyriui nepavyko infiltruoti nė vieno agento, – bet netrukus pati prikaustė Bodingtono dėmesį kalbomis apie savo planus.

Antrasis pasaulinis karas / AP nuotr.

Netekusi galimybės parvykti namo į Ameriką ji norėjo sugrįžti į Prancūziją. Kalbėdama apie savo kelionę taip lengvai, tarsi ketintų leistis atostogauti ir, regis, nebūgštautų pavojų bei kliūčių, Virginia pasakojo, kaip sumanė paspausti senus kontaktus Valstybės departamente, kad greičiau gautų vizą. Net suplanavo, kaip keliaus per Barseloną Šiaurės Ispanijoje, traukiniu kirs Prancūzijos Rivjeros sieną, neva norėdama padėti pabėgėliams kvakeriams, o kartu pasinaudoti galimybe viską pranešti Amerikos laikraščiams. Galiausiai, pareiškė ji po vakarienės itin nudžiugusiam šeimininkui, kaip neutralios Amerikos pilietė ji gali gana laisvai keliauti į ir po Prancūziją.

Ankstyvą kitos dienos – 1941 m. sausio 15-osios – rytą Bodingtonas nuskubėjo į SOV biurą Beikerio gatvės (išgarsėjusios tuo, kad joje neva gyveno išgalvotas detektyvas Šerlokas Holmsas) 64 name. Garsiuoju nestabiliu liftu Bodingtonas pakilo į šeštą aukštą ir apimtas didelio jaudulio skyriaus vadovui, ponui F, perdavė skubią žinią: „Man atrodo, Baltimorėje gimusi dama, – informavo jis, – galėtų būti naudinga misijai, ir mes galėtume palengvinti jos kelionę pirmyn ir atgal, apmokėdami kelionės išlaidas mainais į paslaugas, kurias galėtų mums suteikti.“ Kuo daugiau Bodingtonas galvojo apie Virginią, tuo labiau atrodė, kad SOV, jaučiančiai smarkų spaudimą veiksmais pateisinti savo egzistavimą, ji gali suteikti ypatingos naudos. Buvo amerikietė, todėl jos nereikėtų slapta siųsti jūra ar nuleisti parašiutu, kas iki tol jiems nepavykdavo. Prancūziškai ji kalbėjo su akcentu, bet tai nekėlė problemų, nes ji galėjo dirbti po priedanga kaip amerikietė žurnalistė ir keliauti po Prancūziją klausinėdama reikalingų dalykų.

Bodingtonas taip įtikėjo šia idėja, kad net nurodė MI5 (Britanijos žvalgybos ir saugumo agentūra) kapitonui Strongui deramai viską apie ją išsiaiškinti, tai yra atlikti griežtą „visų dokumentų“ tyrimą. Šio proceso metu gausybėje vienas kitą antrinančių dokumentų bylų, užvestų visokiausių tipų nepageidaujamiems asmenims, ieškota galimų sąsajų su vokiečiais. Procesas trukdavo ilgai, ir ponas F mikliai nusprendė, esą Virginia per daug vertingas laimikis, kad jie tiek lauktų. Virginia darbo pasiūlymą gavo gerokai anksčiau, nei grįžo verdiktas „švari“, gautas vasario 17 dieną. Ir šįkart visai ne mašininkės, kaip visi galvojo.

Laimė, pinigai nebuvo motyvas, nes pasiūlyti penki šimtai svarų per metus buvo tik vos daugiau, nei jai būdavo mokama už sėdėjimą prie Valstybės departamento rašomojo stalo. Bet argi Virginia, nuotykių mylėtoja, galėjo atsispirti pagundai įžengti į Prancūziją kaip A klasės slapta sąveikos pareigūnė? Ji bus pirmoji SOV F skyriaus agentė moteris ir apskritai pirmoji sąveikos pareigūnė. Ji gavo užduotį koordinuoti vietinio Pasipriešinimo vadovų ir būsimų SOV agentų veiklą, ir toks paskyrimas buvo ypatingo pasitikėjimo jos sugebėjimais, kurie ilgą laiką buvo nuvertinami ir ignoruojami, aktas. Ji vėl atsistatydino iš Valstybės departamento ir 1941 m. balandžio 1 d. pradėjo ruoštis slaptai misijai, niekam nė neįsivaizduojant, kas ilgainiui įvyks.

Antrasis pasaulinis karas / AP nuotr.

***

1942-ųjų pradžioje Virginia buvo neįprastai niūriai nusiteikusi. Agentai, ypač turintys žmonas ir vaikų, iš namų, palaikančių juos tamsiausiomis akimirkomis, laukė bent menkiausių žinių. O Virginia po Emilio, prieš keturiolika metų Vienoje sutikto lenkų karininko, neturėjo jokio tikro mylimojo, be to, po įvykių Perl Harbore nustojo gauti ir laiškus nuo šeimos iš Amerikos, išskyrus vienintelę telegramą nuo motinos per Kalėdas, atsiųstą per SOV įprastu diplomatiniu paštu. Labiausiai nuliūdo taip ir negavusi motinos išsiųsto naminio džiovintų vaisių pyrago. „Mes niekada nenusimename, – rašė ji Nicolui Boding-tonui į Beikerio gatvę sausio 5 dieną, – bet abejojame, kad sulauksime tokių įdomių skanėstų... atrodo neteisinga.“

Vieniša ir, be jokios abejonės, išsigandusi Virginia savo šarvus nusimetė labai asmeniniame laiške „Mano brangiajam Nicui“, kurį išspausdino mašinėle Lione, niūrioje Grolė gatvėje, sėdėdama ant lovos viešbučio kambaryje į langus drebiant šlapdribai. Nors ir pasiryžusi pasilikti, prisipažino, kad sveikata pašlijo, ji suslogavo, „jaučia skausmą krūtinėje“, nes nuolat „sninga, lyja ir visur šlapia... Tos tamsios dienos kone begalinės.“ Kai tik turėdavo galimybę, nusiraminimą atrasdavo rašydama: „Koks džiaugsmas. Tiesiog... pavyko gauti truputį sviesto... Pamatiniai poreikiai labai paprasti – visada reikia maisto.“ Ji žinojo, kad gyvenantiems gana patogiai Londone sunku įsivaizduoti, ką jai tenka paaukoti, ir tikriausiai laiko ją „pamišėle“, paistančia apie maistą, bet „Vieną dieną... gal ir jūs suprasite... Visada pirmiausia mąstai apie skrandį, o paskui apie tai, kad negali nusipirkti batų.“ Ir nors visa tai teko ištverti grynai vyrų pasaulyje, išsiauklėjimas net dabar neleido jai keiktis. Žodis nuotaikai apibūdinti, paaiškino ji, yra „visiškai anglosaksiškas“, jis „rašomas š...a* “

„Man jau „sotu“, – atsidūsta Virginia maldaudama Beikerio gatvės darbuotojų rašyti jai, nebesulaukdama laiškų iš namų. „Mane piktina laiškų stoka ir šita nyki dykynė, kurioje egzistuoju. Po galais, baisiai piktina!“ Ir lyg iš pačios iš širdies priduria: „Nekenčiu karo ir politikos, ir frontų... Tiesą sakant, jaučiuosi labai prastai.“ Bet užbaigia tipiška optimistine gaida, kad su viskuo „susidoros“. Kartu siunčia linkėjimus biurui prirašydama britišką atsisveikinimą ir pasirašydama mažybiniu vardu, kuriuo ją vaikystėje vadino šeimos nariai: „Linkėjimai, Dindė“.

Tai labai mielas laiškas ir tikriausiai paskutinis Virginios pranešimas. Tiesą sakant, mįslingasis Bodingtonas taip niekada ir nesuteikė jai norimos ramybės. Be to, prasidėjo dar žiauresnė karo fazė, todėl jei Mari norėjo išgyventi, nebegalėjo sau leisti demonstruoti tokio silp-numo. Reikėjo agresijos; reikėjo grūdinti save agresija kiekvieną mielą valandą. Virginia privalėjo „ją puoselėdama valgyti, miegoti ir gyventi“, ir visąlaik galvoti apie tai, kaip „kenkti priešui“. Dindę reikėjo pamiršti.