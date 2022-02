Tekstilės dizainerė drabužius kuria be atliekų: „Mes visi galime apsirengti daug metų į priekį“

Drabužis, pagamintas be nė vieno likučio – misija įmanoma? Prestižinę dizaino mokyklą D. Britanijoje baigusi lietuvė Ieva Keliauskaitė-Mališauskė tikina – nors mados pasaulis keičiasi ir tvarumo link žengia labai lėtai, vilties yra. Lietuvė tekstilės dizainerė – viena iš tų, kurie nusprendė, kad gana teršti ir kuria pagal nulinio švaistymo principus. Be to, drabužiuose ji užkoduoja emocinio palaikymo žinutes, atsirandančias po jos pačios išgyvento kelerių metų sveikimo nuo psichikos sveikatos sunkumų kelio.

Palinkusi prie didžiulio stalo, rankose tarsi žongliruodama žirklėmis, liniuote ir audiniu, mergina paaiškina: „Tai kimono palto, kuri pavadinau time traveller (vert. keliautojas laiku) dalis. Ji vienintelė lieka šį paltą sukirpus, tačiau nenoriu, kad bent kažkas liktų, todėl iš jos sukūriau šaliką.“ Nė vieno likučio arba kirpimas pagal vadinamąjį nulinio švaistymo principą – taip drabužių modelius ruošia tekstilės dizainerė Ieva Keliauskaitė-Mališauskė, dar prisistatanti Mali Keli vardu.

Ievos Keliauskaitės-Mališauskės tekstilės dizainas / I. Žigaitės nuotr.

Kaune augusią I. Keliauskaitę-Mališauskę užsiimti kūryba nuo mažens skatino tėvai – mama vedė į būrelius, tėtis mokė tapyti. Norėjusi ir kurti, ir būti tarp kūrybingų žmonių, mergina pasirinko studijuoti tekstilės dizainą. Šypsosi prisiminusi, kad nuo pat vaikystės pamačiusi įdomesnį audinį norėdavo būtinai jį paliesti. Įstojo į studijas Didžiojoje Britanijoje, Glazge ir tik tuomet sužinojo, kad mokysis vienoje iš dešimties pasaulyje geriausiai vertinamų dizaino mokyklų. O kai susitiko su dėstytoja, viena nulinio švaistymo sukirpimo pradininkių pasaulyje, įsikvėpė taip, kad galiausiai ėmė kurti drabužius būtent šiuo būdu, nors anksčiau nuo mados kūrimo save ir stabdė.

„Kurti kažką, ko jau yra tiek daug, man tiesiog nekilo ranka. Mes visi galime apsirengti, jau paskaičiuota, daug metų į priekį, ir dar yra visa ta tarša, kuri tikrai nereikalinga Žemei. Sukirpimas pagal nulinio švaistymo principą man buvo kaip nušvitimas, kad galiu įgyvendinti savo idėjas ir kurti taip, kad neliktų likučių“ , – pasakoja dizainerė, svajojanti modeliuoti iš visiškai tvarių medžiagų.

Ievos Keliauskaitės-Mališauskės tekstilės dizainas / I. Žigaitės nuotr.

Sukirpimo be atliekų menininkė mokėsi iš knygų ir interneto, mat visame pasaulyje jo mokoma retai, o tokie gyvi kursai rengiami tik Amerikoje ir Naujojoje Zelandijoje, taip kuriančių prekių ženklų – taip pat nedaug. Pašnekovės teigimu, mados industrija keičiasi, tačiau tradicijos joje įsišaknijusios, tad pokyčiai nulinio švaistymo link vyksta lėtai ir retai: „Kiekvieną kartą kurdama daug mokausi. Tenka visuomet laužyti taisykles. Kai sugalvoju maketą ir einu pas siuvėją, gerą konstruktorę, vyksta daug diskusijų, reikalingi kompromisai, kad neatsirastų mano nenorimos taršos, tačiau drabužis būtų dėvimas.“

I. Keliauskaitės-Mališauskės sukurti drabužiai dažnai – ryškūs, platūs, labai matomi, todėl tinkami ir scenai. Dizainerė pradėjo kurti muzikantams ir neslepia, kad tai daryti jai norisi vis daugiau. Tiesa, tai, kas iš pirmo žvilgsnio jos drabužiuose – dekoratyvus raštas, išties turi užkoduotą gilesnę prasmę. Vieną modelių seriją menininkė pavadino This is my body (vert. Tai mano kūnas), ją skyrė temai apie savo kūno pripažinimą, apkabinimą ir rūpinimąsi juo, o vieną suknelę dekoravo raštais, simbolizuojančiais odos strijas: „Pati labai norėjau savo kūną, savo strijas išmyluot, išbučiuot. Moterų kūnai per gyvenimą keičiasi labai dažnai. Nesu dar gimdžiusi, bet manau, dar laukia visokių pokyčių. Norėjosi uždėti strijas ant visos suknelės – tai gražu, tai raštas ant mūsų kūno ir dėvėti dar ir ant savęs.“

Ievos Keliauskaitės-Mališauskės tekstilės dizainas / I. Žigaitės nuotr.

Dar viena sritis, suteikianti įkvėpimo menininkės kūrybai – psichikos sveikata ir žinių apie ją sklaida. Dizainerė kuria spaudinius ir raštus, kurių kiekvienas turi kasdienybę lengvinančią ir šviesinančią žinutę, veda kūrybines dirbtuves kaip emocinės paramos formą, vyksta vesti tokių dirbtuvių su migrantais, dalyvauja psichikos sveikatos projektuose.

Neseniai ji pati viešai papasakojo apie patirtus psichikos sveikatos sunkumus bei savąjį ketverių metų sveikimo kelią ir tikina, kad prieš kelerius metus nebūtų patikėjusi tuo, kad dalysis sunkia išgyventa patirtimi: „Tai yra sunku, bet man suteikia daug džiaugsmo, nes labai tikiu, kad kažkas perskaitęs pamatys, kad galima su tais sunkumais gyventi ir galima iš jų išeiti, tik reikia prašyti pagalbos ir ieškoti jos, dalytis. Matau didelę prasmę kalbėti, nes jei būčiau save mačiusi prieš 6 m., tai man būtų padarę didelį poveikį.“

Pašnekovė prisipažįsta, kad jai puikiai pažįstama jaučiama kaltė dėl savo patiriamų psichikos sveikatos sunkumų, nenoras „apkrauti“ kitų žmonių: „Dabar mes po truputį kalbame ir apie sunkumus, nebėra positive wibe zone kulto ir pan. Tai vyksta ir tas džiugu. Bet man buvo labai sunku prieš 6 m. bet kam pasakyti ir pati slėpiau. Todėl pagrindinė žinutė – aš ne vienas, mes ne vieni.“

Ievos Keliauskaitės-Mališauskės tekstilės dizainas / I. Žigaitės nuotr.

Kol neatsiduri kito vietoje, tol gali ir nesuprasti, tikina menininkė, o supratimui, teigia ji, reikia daug empatijos, jautrumo ir atjautos: „Empatija šiuo atveju turbūt pats pagrindinis dalykas. Jei jos daug nėra, tuomet ir atsiranda frazės – viskas tau gerai, atrodai gerai, ko čia depresuoji, ko liūdi, pasportuok ar nueik į spa.“ Vis dėlto I. Keliauskaitė Mališauskė dabar teigia matanti pokyčius – daugėja besidalijančių apie patiriamus psichikos sveikatos sunkumus, o kartu – ir supratimo iš aplinkinių.

Šiandien mylimoje veikloje patirtį įprasminanti tekstilės dizainerė sako - kaip gerai, kad šalia jos pačios jautrumo ir patirčių yra kūryba, kuri padeda ir jai pačiai, ir tampa būdu užmegzti jautrų ir prasmingą dialogą su kitais: „Dabar aš iš tikrųjų galvoju, kad ačiū Dievui, nes taip galiu transliuoti savo žinutę, realizuoti save. Kažką sukūrus džiaugsmas man yra vienas didžiausių patiriamų džiaugsmų, nes esu tikra sau, tikra savo vidui, savo sielai. Ko ta siela manes reikalauja ir prašo, tą ir vykdau.“