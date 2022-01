Autentiškumas asmeniniame ir profesiniame gyvenime: kaip pradėti pokyčius nuo savęs

Leidykla „Briedis“ kviečia darbinėje rutinoje paskendusius skaitytojus susipažinti su nauja knyga ir atrasti vidinę laimę darbe bei asmeniniame gyvenime. „Laimės keliu. Tikrieji lyderiai ir jų prioritetai“ – tai „The Wall Street Journal“ bestseleriu tapęs Jenn Lim veikalas, kuriame autorė atnaujina laimės skleidimo modelį ir pritaiko jį mūsų naujajai kasdienybei, demonstruodama visų tipų organizacijoms, kaip išugdyti įmonės kultūrą, gebančią prisitaikyti prie pokyčių ir klestėti, rašoma leidyklos pranešime žiniasklaidai.

Verslo konsultavimo ir ugdymo kompanijos „Delivering Happiness“ bendraįkūrėja bei generalinė direktorė J. Lim savo karjerą paskyrė įvairiausioms organizacijoms: nuo pasaulyje pirmaujančių prekių ženklų iki neseniai įsteigtų startuolių. Kartu su bendraminčiu Tony Hsiehu, buvusiu „Zappos.com“ generaliniu direktoriumi, jiedu sukūrė laime pagrįstą verslo modelį ir ėmė skleisti jį tarptautiniu mastu. Šios įmonių konsultavimo programos tikslas – padėti susikurti tokią darbovietės kultūrą, kuri užtikrintų visapusišką naudą ir darbdaviams, ir darbuotojams: sumažintų personalo kaitą, pagerintų žmonių įtraukumą ir padidintų pelną.

Dėl pandemijos susiformavusi naujoji realybė skatina įmones vis labiau atsigręžti į savo darbuotojus bei jų poreikius, o J. Lim savo knygoje atskleidžia, kokį milžinišką poveikį verslui šiais laikais daro laimė. Autorės teigimu, organizacinių modelių naujovės prasideda nuo pagrindinio tvarios sėkmės komponento – individo, žinančio savo asmeninį tikslą ir susiejančio jį su įmonės misija. Nesvarbu, kokį vaidmenį atliekate: vadovaujate įmonei, komandai ar savo gyvenimui, ši knyga padės jums suvokti savo žmogiškąją esmę ir tikslingai gyventi būtent taip, kaip patys norite.

Knygoje „Laimės keliu. Tikrieji lyderiai ir jų prioritetai“ pateikiama praktiškų ir naudingų patarimų, kaip pradėti pokyčius nuo savęs, siekiant to autentiškojo „aš“ asmeniniame bei profesiniame gyvenime. Be to, aptariama ir keletas esminių mūsų laikų klausimų: kaip individualūs asmenys galėtų padaryti didesnį poveikį verslų augimui bei sėkmei? Kaip kompanijos galėtų modernizuoti savo organizaciją, kad kiekvienam iš mūsų būtų pasiūlyta galimybė dėti visas pastangas, nes mums patiems tai patiktų? Kaip galėtume atrasti prasmingumo bei sukurti teigiamą poveikį savo darbuose ir bendruomenėse, nepaisydami visų pasaulio mums metamų iššūkių?

Rašant šį veikalą, J. Lim pasiekė skaudi žinia apie bendražygio T. Hsieho mirtį, tad užbaigtas kūrinys tapo ir būdu užtikrinti, kad jo palikimas gyvuotų toliau. „Delivering Happiness“ vadovė pajuto įkvėpimą tęsti drauge įkurtos įmonės tikslus, darant dar didesnį poveikį pasauliui. Šios knygos puslapiuose ji konkrečiai paaiškina, kodėl pirmenybę teikti žmonėms yra geriausias būdas parengti savo darbą ir organizacijas ateičiai.

Taigi šią knygą privaloma perskaityti visiems, kurie nori, kad jų organizacijoje įsivyrautų laimė ir žmogiškumas. Juk ėjimas laimės keliu iš esmės didina verslo gebėjimą prisitaikyti ir klestėti.

Iš anglų kalbos vertė Romualdas Grigaliūnas.

Knygos ištrauka

Kadangi pinigai bet kuriuo atveju skirti žmonėms, galime juos vertinti dviem būdais: kaip išlaidas arba kaip investiciją. Kompanijos, suvokiančios, kad darbo ateitis mus jau pasiekė, taip investuoja milijardus dolerių. „JPMorgan“, „Accenture“, „Verizon“, „Google“ ir „Microsoft“ aktyviai užsiima darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei perkvalifikavimu, nes žmones vertina antruoju būdu – kaip investicijas ilgalaikei, tvariai kompanijos ateičiai palaikyti.

Adaptyviajame amžiuje sumanios kompanijos suvokia, kad žmonės jau nėra tiesiog surinkimo linijų darbuotojai ar sraigtai kapitalizmo mechanizme. Jos taip pat nenori, kad žmonės būtų pakeisti automatizuotais procesais ir dirbtiniu intelektu, nes žino: žmonės yra būtini, jei verslai nori gebėti prisitaikyti ir plėstis. Apie ateitį mąstantys žmonės, tokie kaip „Microsoft“ generalinis direktorius Satya Nadella ir „Zoom“ generalinis direktorius Ericas Yuanas, supranta rūpinimosi savo žmonėmis svarbą verslo tvarumui, kompanijos kultūros tvirtumui ir pasauliniu mastu daromai įtakai.

Turbūt nė minėti neverta, – bet, deja, tai vis tiek būtina pabrėžti, – kad tie žmonės taip pat turi vilčių ir svajonių, tėvus ir mylimuosius, be to, trokšta visaverčio ir prasmingo gyvenimo. Jie niekuo nesiskiria nuo jūsų ar bet kurio kito žmogaus šioje planetoje.

Tai reiškia, kad adaptyviajame amžiuje galime padaryti prasmingą poveikį, įvertindami tai, kas svarbu visiems, o ne tik mažumai.

To nedarant, rizika pasireiškia socialiniais neramumais, didėjančia ekonomine atskirtimi ir tuo, kaip neproporcingai pandemija ir klimato kaita pažeidžia neturtinguosius, vyresniuosius bei rasines mažumas. Turtingieji tik dar labiau lobsta, o vargšai gauna dar daugiau priežasčių jų nekęsti. Didėjančio socialinio ir ekonominio susiskaldymo poveikis juntamas neatsižvelgiant į tai, ar žmonės yra konservatoriai, ar liberalai – tuo įsitikinome 2021 m. įvykusio JAV Kapitolijaus šturmo, „Black Lives Matter“ protestų ir 2017-ųjų „#MeToo“ judėjimo metu. Kalbant dar paprasčiau, žmonėms nepatinka, kai jie jaučiasi neišgirsti, nesuprasti arba nesulaukia sąžiningumo.

Tačiau verslai gali atlikti itin svarbų vaidmenį socialinių pokyčių srityje, taikydami kur kas daugiau nei tradicinius finansinius rodiklius. Jie gali atsižvelgti į tai, kaip, holistiškai teikiant pirmenybę žmonėms, sukuriami tvaresni ir pelningesni verslai, be to, prisidedama prie nešališkesnės visuomenės formavimo, o darbuotojų gyvenimas įgauna daugiau prasmės, tikslingumo.

„Dešimties galios“ (angl. „The Powers of Ten“) – tai puikus devynių minučių trukmės dokumentinis filmas, kurį aštuntajame dešimtmetyje nufilmavo Charlesas ir Ray’us Eamesai. Nors nuo filmo išleidimo jau prabėgo 50 metų, šis kūrinys iki šiol puikiai atskleidžia, kokie tarpusavyje susiję mes iš tiesų esame. Filmo pradžioje matome, kaip pora abejingai iškylauja Čikagos parke. Kas dešimt sekundžių kadro matymo laukas taip pat padidėja dešimt kartų, kol toks laipsniškas atitolinimas netrukus aprėpia mūsų planetą, tada galaktiką, o galiausiai ir visą visatą iš šimto milijonų šviesmečių atstumo.

Tuo metu pasijuntame, lyg būtume pririšti gumine virve: judėjimas pakeičia kryptį, ir mes pradedame iš naujo artėti, sugrįždami atgal pas tą porą parke. Tačiau šįkart prie jų fizinių kūnų, pereiname odą ir kapiliarus iki pat dvigubos DNR spiralės bei mikroskopinio protono vaizdo.

Būtent toks ir yra tas poveikio atgarsis.

Lyg mestum akmenį į jūrą – bangelės, be abejo, raibuliuoja tolyn, bet po kurio laiko vis tiek nuslūgsta atgal. Galbūt tai vadiname drugelio efektu, chaoso teorija ar nuo seno žinoma karma, bet galime tvirtinti, jog šiame itin glaudžiai tarpusavyje susijusiame pasaulyje tokie poveikio atgarsiai vienu metu vyksta visą laiką, tad galime nuspręsti, ar norėsime, kad ta sklaida egzistuotų kartu ir suformuotų dar stipresnius teigiamo poveikio atgarsius. Arba galime sukurti tokias konfliktines bangas, kurios išeikvotų visų mūsų energiją iki nulio.

Jeigu jums nuolat atrodo, kad diena turi per mažai minučių, tai naujasis ROI padeda tvirtai įsitikinti, jog savo brangų ir ribotą laiką leidžiate prasmingai. Dėdami pastangas, kad geriau pažintume savojo AŠ faktorius, pradėdami nuo tikslų + vertybių, mes sukuriame didesnį poveikio atgarsį MES faktoriams (komandoms ir organizacijoms), prie kurių prisidedame, o galiausiai – ir savo ekosistemos klientų, partnerių bei pardavėjų BENDRUOMENEI.

Annie Richmond, „Starbucks“ inovacijų ir dizaino strategijos vadovė, apibūdina šitaip: „Tam svarbu koncentruotis į savo vertybes, aiškiai susiformuoti prioritetus ir sukurti tokį poveikio atgarsio efektą, kad kitos komandos, matydamos tai, sakytų: „Taip, turime penkis šimtus sumanymų, bet dabar žinome, kaip [galime] skirti laiką tam, kas iš tikrųjų svarbu.“

Yuka Shimada, „Unilever Japan“ vyriausioji personalo specialistė ir viena iš „DH Japan“ įkūrėjų, pasidalijo panašiu atradimu: „Viskas tarpusavyje susiję. Mes perduodame ir išreiškiame žinias bei troškimus, bet iš tiesų ir patys turime visiškai tuo gyventi. Pradėdami nuo AŠ, mes plečiamės ir skleidžiame tą poveikį tolyn.“

Be to, aš niekada nepamiršiu ir asmeninės istorijos apie tai, kaip sklinda tie poveikio atgarsiai. Tai man iki šiol išlieka bene mėgstamiausia akimirka iš „Delivering Happiness“ turo autobusu po šalį. Keturių mėnesių trukmės kelionė artėjo prie pabaigos, ir mes nutarėme sustoti Arizonos Pueblo vidurinėje mokykloje.

Prieš keletą mėnesių išleidę savo knygą, gavome elektroninį laišką iš vieno šios mokyklos mokytojų Miguelio Enriquezo. (Jo duktė Celina buvo ir vis dar yra „Zappos“ darbuotoja.) Jam knyga taip patiko, kad panoro įtraukti ją į būtinų skaitinių sąrašą savo mokiniams. Tačiau iškilo problema, nes mokykla negali sau leisti kiekvienam nupirkti po knygos kopiją. Tada mes to dar nežinojome, bet tai buvo viena iš skurdesnių valstijos vidurinių. Dar prieš vizitą išsiuntėme jiems keletą dėžių knygų ir pamanėme, kad nustebintume juos, savo turo metu sustodami ir jų mokykloje bei atsakydami į rūpimus klausimus. Tačiau nė nenutuokėme, kad mus nustebins jie.

Išlipus iš autobuso, mus pasitiko nuostabi mariačio ansamblio muzika, o bendruomenė buvo susirinkusi pagaminti vieno gardžiausių užtepų, kokius tik esu kada nors ragavusi. Aiškiai prisimenu tą ypatingą jausmą, nes viskas, ką girdėjau ir ragavau, sklido tiesiai iš jų širdžių. Jų dvasinis dosnumas, dėkingumo išraiška ir optimistinis požiūris į ateitį mus visus tiesiog pribloškė.

Po keleto mėnesių iš to paties mokytojo Miguelio gavau dar vieną elektroninį laišką. Mokytojų ir mokinių grupė pastebėjo, kad vis dar neturime „Delivering Happiness“ versijos ispanų kalba, todėl jie, norėdami atsidėkoti už vizitą, pasiūlė sutelkti pastangas ir išversti visą knygą. Už tai ničnieko neprašė – tai tiesiog padėka už mūsų apsilankymą. Mane ir vėl pribloškė jų gerumas ir išradingumas – juk papildomų lėšų tam jie tikrai neturėjo.

Prabėgus dar keletui mėnesių, vėl gavau elektroninį laišką: šįkart man rašė leidėjai iš Ispanijos ir teiravosi, ar galėtų gauti teises į ispanišką knygos versiją. Atsakiau jiems, kad tai būtų problemiška, nes mokiniai Arizonoje ją jau išvertė. Po kelių derybinių raundų pagaliau sutarėme dėl sąlygų. Galų gale už kiekvieną ispanišką knygos kopiją, parduotą bet kurioje pasaulio vietoje, pelno procentas turėjo atitekti tai mokyklai Arizonoje ir jos mokiniams. Kai Miguelis su savo mokiniais pasisiūlė išversti mūsų knygą, jie nė numanyti negalėjo, kokį stiprų atgarsį sukels jų pačių sukurtos poveikio bangos.

Tai buvo išskirtinis 2010-ųjų momentas, ir DH jis toks išliks amžinai.

Prieš kelis mėnesius gavau skausmingą žinią, kad netekome Miguelio po to, kai ligoninėje vienumoje mirė jo žmona, – abu susidūrė su COVID-19 sukeltomis komplikacijomis. Jų duktė Celina pasakojo: „Pirmą kartą atjungtas nuo plaučių ventiliacijos aparato ir sužinojęs, kad neteko savo penkiasdešimt penkerių metų „širdelės“, jis prarado norą gyventi. Galiausiai jį pražudė sudaužyta širdis.“ Nors Miguelio mirtis buvo didžiulė netektis ir artimiesiems, ir visai Pueblo vidurinei mokyklai, jo poveikio atgarsiai ir palikimas išlieka iki šiol. Jis amžiams įkvėpė savo mokinius, kurie ir toliau gyvena vadovaudamiesi moto: „¡Sí, Se Puede!“ Kitaip tariant: „Taip, tai padaryti įmanoma!“