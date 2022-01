Net jei norite gero, kai kurių frazių vaikams geriau nekartoti, nes jos mažina pasitikėjimą savo jėgomis

Kai kurios iš pažiūros visiškai nekaltos frazės, kurias esame įpratę kone kasdien kartoti savo vaikams, mažina jų pasitikėjimą savimi, skatina mažiau stengtis atskleisti save. Nesusimąstome, kad net ir girdami savo vaiką silpniname jo vidinę motyvaciją. Apie tai, ko ir kaip geriau vaikams nesakyti, pasakoja psichologė Jurgita Smiltė-Jasiulionė.

„Obuolys nuo obels netoli terieda“, „toks buvo tavo tėtis, toks būsi ir tu“. Atrodo, kad tai tik nekaltos frazės? Iš tiesų kai kurie posakiai užprogramuoja vaikus vienokiam ar kitokiam elgesiui.

„Būtų sunku suabsoliutinti vieną frazę ar pasakyti, kad tos frazės pakartojimas keletą kartų nulems vaiko gyvenimą, bet galvojant apie žodžius man kyla kelios mintys. Vienas dalykas – žodis tikrai galingas, neabejotina, kad kai kurie žodžiai, ypač pasakyti su tam tikra emocija, skirti sumenkinti, nuvertinti, kartais net įskaudinti, tikrai daro poveikį vaiko psichologinei savijautai, emocinių poreikių patenkinimui.

Iš kitos pusės, kai galvoju apie žodžius ir vaikų bei tėvų santykius, ne tik žodžiai yra svarbūs elementai, ką vaikas pasiims iš tėvų. Vaikai nesąmoningai žiūri į dermę – ką tėvai sako ir koks jų pačių elgesys“, – kalba pašnekovė.

Kartais vaikui galime sakyti daug gerų žodžių norėdami jį paskatinti, padrąsinti, bet savo elgesiu galime demonstruoti priešingus dalykus, pavyzdžiui, labai jautriai reaguojame į klaidas. Tokiu atveju vaiką stipriau veiks ne žodžiai, pasakoja J. Smiltė-Jasiulionė.

„Pasakymas „obuolys nuo obels netoli terieda“, jeigu sakomas su noru nuvertinti ar pasakyti, kad esi netikęs, tikrai ta žinutė, kurią vaikas gali neštis per gyvenimą ir tikrai atrasti: aš esu nevykęs. Bet tai ne dėl to, kad jis netikęs, bet dėl to, kad dažnai girdimi žodžiai tampa savęs vertinimo dalimi“, – komentuoja psichologė.

Kartais kartojimas gali būti ne su negatyvia intencija, o pozityvia, tačiau vis tiek vertinančia, pavyzdžiui: tavo tėtis, senelis, prosenelis buvo vienos profesijos atstovas, tad iš tavęs irgi užaugs puikus tos srities specialistas. Tokie žodžiai, kad ir pasakyti iš geriausių norų, gali pakreipti vaiką tokia linkme, o tai gali trukdyti vaikui būti savimi, atskleisti savo geriausius gebėjimus, talentus.

Tiesa, gal tai ir yra žmogaus kelias, bet neretai iš suaugusiųjų girdima: mieliau daryčiau kitus dalykus, tai buvo mano tėvų lūkestis. Vaikai neprivalo atitikti tėvų lūkesčių, atkreipia dėmesį pašnekovė.

