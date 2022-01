Namas name: Vilniaus Senamiestyje namo nepasistatysi, bet bute sukurti namo įspūdį galima

Prieš tai šeimininkai gyveno dideliame name, tad architektas Alvydas Šeibokas ir į 400 kvadratinių metrų butą norėjo perkelti įspūdį, kad gyvenama name. Svarbus neretai pamirštamas dalykas tokiose didelėse erdvėse – suvaldyta akustika, kad būtų galima susikalbėti, žiūrėti televiziją ar klausyti muzikos, LRT PLIUS laidoje „Veranda“ pasakoja jis.

„Namas name“ – taip šio buto interjero projektą pristato architektas A. Šeibokas. Vilniaus Senamiestyje individualaus namo sau nepasistatysi, bet sukurti iliuziją, kad esi vienas ir gyveni be kaimynų už sienos, – įmanoma.

„Prieš tai šeimininkai gyveno name, kuris buvo gan didelis, tai tą įspūdį norėjosi pernešti ir į Vilniaus Senamiesčio dalį. Buvo įsigyti du dideli butai, bendrai – per 400 kvadratinių metrų. Darant projektą pasiryžta demontuoti perdangos dalį ir atverti erdvę per du aukštus, tai tuo pačiu padiktavo planinę funkcinę schemą: vienoje dalyje atsidūrė valgomasis, virtuvė ir svetainė, o kitoje – šeimos kambarys ir trys miegamieji: tėvų ir du vaikų.

Vienas iš jų yra mansardiniame aukšte, kuris irgi pagal savo proporcijas gana didelis, su dideliu vonios kambariu. Šeimininkų pageidavimas buvo – geriau mažiau kambarių, bet didelės erdvės. Didžioji erdvė yra per 100 kvadratinių metrų, jos aukštis kraigo dalyje – daugiau nei 6 metrai, dėl to susidaro įspūdis, kad esame ne bute, o gyvenamojo namo erdvėje“, – pasakoja architektas.

Kaip pavyksta suvaldyti tokius plotus ir nepabirti į detales, Vilniaus dailės akademijos profesoriui atsakyti nėra sunku ir paaiškinti pagrindinius sprendimus.

Buto interjeras Vilniaus Senamiestyje / Stop kadras

„Reikia pasakyti, kad buvo pasitelkta danų šviestuvų kompanija, kuri padėjo apskaičiuoti ir apšvietimą, ir padaryti režisūrą, nes tai yra labai svarbu, kad sutemus būtų galima pasirinkti įvairius scenarijus, kad būtų jauku gyventi ir viską matytum.

Atsiranda daug zonų, daug galimybių dimeriuoti šviesą, keisti apšvietimo scenarijus. Erdviniai šviestuvai labai užpildo patalpos aukštį, tai suteikia skulptūriškumo, kinetinio meno įspūdį“, – sako pašnekovas.

Kuriant šį interjerą nuspręsta pasitelkti užsienio specialistų pagalbą. Baldai ir detalės iš vienų rankų pasiteisino.

Alvydas Šeibokas / Stop kadras

„Savo kūryboje daugmaž stengiuosi minimalizuoti bendrą supančią erdvę, o įprasminti tiek meną, tiek baldus, tiek pačius šeimininkus, kad interjere dominuotų būtent žmogus ir jį supantys mėgstami meno kūriniai.

Paveikslų pasirinkimas nėra vien architekto skonis. Paprastai architektas rekomenduoja dailininkus, o šeimininkai turi suprasti, ar jie galės su tuo menu gyventi, ar ne. Esu turėjęs patirčių, kai klientai nesusigyvena su parinktais darbais, jie tą meno kūrinį keičia. Didesnė dalis buvo pasirinkta pačių šeimininkų, bet profesionaliai konsultuojantis tiek su meno galerijomis, tiek su meno pardavėjais. Mano galva, jie tikrai konceptualiai tiko, prilipo. Manau, šeimininkams gera su jais būti. Labai svarbus kontaktas su meno kūriniu“, – mintimis dalijasi A. Šeibokas.

Buto interjeras Vilniaus Senamiestyje / Stop kadras

Svarbus dalykas didelėse erdvėse, apie ką dažnai pamirštama, – akustika. Garsui suvaldyti reikia instrumentų, vienas iš jų – užuolaidos. Pasirodo, ne visada jos dėl grožio.

„Vienas dalykas, jos įneša jaukumo, užuolaidas visada galima atitraukti ir mėgautis vaizdu pro langus, bet dar viena funkcija yra ta, kad, kai labai daug stiklo, labai pagerina patalpos akustiką.

Šitoje erdvėje specialiai sumontuotos akustinės lubos, nes didelėse erdvėse labai sunku susikalbėti, žiūrėti televiziją ar klausyti muzikos. Atsiranda rezonansai, aidai ir panašiai, šiuo atveju to maksimaliai išvengta. Netgi kas montavo garso aparatūrą, sakė, kad geriau skamba negu jų studijoje. Tai irgi vienas iš elementų, ko reikėtų neužmiršti darant interjerą, – reikia žiūrėti ir į technologines erdvių savybes“, – kalba architektas.

Plačiau – sausio 8 d. laidos „Veranda“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.