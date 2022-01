Nuraminsite žvėrišką alkį, jei žinosite tris taisykles: pirmiausia perpraskite, kaip veikia alkis

Statistiškai žmonės mažiausiai alkani būna 8 val. ryto, tad laikas nuo paskutinio valgymo nėra esminis veiksnys, kodėl kyla alkis. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas tikina, kad užklupus alkiui ir pakentėjus pusvalandį jis tiesiog dings, bet jei kentėti per sunku, galbūt padės puodelis žaliosios arbatos.

„Noriu, stengiuosi, bandau kiekvieną dieną iš naujo vėl ir vėl, bet man atrodo, kad mirsiu iš alkio per tą protarpinį badavimą.“ Jei bandote taikyti protarpinio badavimo principus ir niekaip nepavyksta, turbūt ir jūsų žinutė laidai „Klauskite daktaro“ galėtų skambėti panašiai.

A. Unikauskas ne kartą pasakojo apie protarpinį badavimą ir jo naudą organizmui, tačiau ne visiems pavyksta jo laikytis dėl kylančio alkio jausmo. Tačiau kai ką žinoti apie alkį labai vertinga ne tik mėginantiems laikytis protarpinio badavimo, bet ir besistengiantiems neprisivalgyti vėlyvą vakarą ar tiesiog bandantiems pakeisti savo mitybos įpročius.

„Kas įdomiausia, jei nieko nedarysite, turiu galvoje pastangas suvaldyti alkį, žinokite – alkis praeis pats savaime. Įsivaizduokite: yra alkis, pakentėjote – ir viskas. Tačiau jei laukti jums per sunku, įsidėmėkite tris taisykles, kurios padės nesikankinti dėl to alkio“, – sako profesorius.

Tačiau prieš išsiaiškinant šias taisykles svarbu prisiminti, kaip į skirtingą maistą reaguoja organizmas ir kodėl alkiui numalšinti pasirinkus blogą maistą padarysite sau meškos paslaugą.

„Blogas maistas greitai patenka į skrandį, jau net burnoje esantys receptoriai į jį reaguoja. Kas dar įdomiau, jis greitai patenka ne tik į skrandį, bet ir iš skrandžio tolyn į žarnyną. Viskas vyksta labai greitai, į smegenis nukeliauja didžiuliai kiekiai serotonino, dar vadinamo laimės hormonu, bet būkite atsargūs – prie to labai greitai priprantama. Tačiau šitas maistas neužsibūna skrandyje, jis patenka į žarnyną, yra suskaidomas ir jūs vėl alkanas. Ar iš tikrųjų alkanas, ar jūsų smegenys to reikalauja, tai dažnai nėra esminis dalykas. Be to, dar išskiriamas didžiulis insulino kiekis, kuris numuša cukraus kiekį kraujyje.

O dabar įsivaizduokime, kad valgome sveiką maistą. Vyrauja baltymai, riebalai, daržovės, kaip skaidulinė priemonė. Iš skrandžio toks maistas lėčiau patenka tolyn, jo suskaidymas žarnyne irgi vyksta lėčiau. Maistas įsisavinamas lėčiau, tad ilgiau jaučiatės sotūs, o jūsų smegenys ilgiau siunčia jums paprastą žinutę, kad jūs nesate alkanas. Be to, nuo šito maisto neišskiriama tiek insulino kaip nuo ano“, – pasakoja A. Unikauskas.

Tačiau ar valgote gerą, ar blogą maistą, kitąsyk pamatę ar vos užuodę kažką gardaus iškart užsimanote to paskanauti. Kodėl taip yra ir ką daryti?

Spragėsiai / Pexels nuotr.

3 taisyklės, padėsiančios kovoti su alkiu

1. Venkite dirgiklių

„Mokslininkai tokias asociacijas, kaip kad kino salė asocijuojama su spragėsiais, pastebėjo jau seniai. Buvo atliktas eksperimentas ir su šunimis. Kiekvieną kartą jiems duodant maisto buvo skambinama varpeliu. Po kurio laiko šunims maistas asocijavosi su skambėjimu, kiekvieną kartą išgirdę šį garsą jie pradėdavo seilėtis“, – teigia daktaras.

Jei filmo žiūrėjimo kino salėje be spragėsių neįsivaizduojate, turėtumėte vengti kino teatrų, nes tai yra dirgiklis, nepaisant nieko verčiantis jus užsimanyti valgyti.

Jei gyvenate nedideliame bute, gal net dirbate virtuvėje prie stalo, alkį galite jausti visada, nes jūsų matymo lauke stovi šaldytuvas.

„Galima mėginti suktis iš padėties: į kiną nueiti vidurdienį arba stengtis gurkšnoti tik vandenį. Bet blogiausia kitkas – blogiausia, kad namuose yra dirgiklių aplinka. Pradėkime nuo virtuvės. Jei gyvenate nedideliame bute, gal net dirbate virtuvėje prie stalo, alkį galite jausti visada, nes jūsų matymo lauke stovi šaldytuvas. Yra ir dar blogesnis dalykas. Gali būti, kad jūs žiūrėdamas televizorių įpratęs valgyti, užkandžiauti lovoje, tuomet dirgiklių – pilni namai“, – aiškina laidos vedėjas.

Valgymas lovoje / Shutterstock nuotr.

2. Supraskite, kaip veikia alkis

Būtina suprasti, kaip veikia alkis. Dauguma žmonių galvoja, kad alkis atsiranda tada, kai praeina nemažai laiko nuo paskutinio valgymo. Statistiškai žmonės mažiausiai alkani būna 8 val. ryto, o labiausiai – apie 8 val. vakaro. Ryte nuo paskutinio valgymo būna praėję daugiausiai laiko, o kai norite užkąsti 8 val. vakaro, didelė tikimybė, kad vos prieš dvi tris valandas jau kažką valgėte, tad laikas nuo paskutinio valgymo nėra esminis veiksnys.

„Organizmas reikalauja maisto, bet apsižiūrėjęs, kad jūs maisto neduodate, jis priverstas naudoti atsargas. Mes turime riebalinių atsargų, kūnas pradeda jas imti ir alkio jausmas dingsta. Naktį alkio jausmo gi nejaučiate. Jeigu nepulsime to alkio gesinti maistu, organizmas galiausiai bus priverstas kreiptis į kūno riebalus. Mūsų kūnas tuo metu lieknės.

Energijai naudodamas mūsų vidinius riebalus kūnas tuo metu nebadauja. Pusvalandį luktelkite ir iš tikrųjų pamatysite: kažkur alkio jausmas dingo, o jisai dings tada, kai kūnas pereis prie vidinių atsargų. Dabar įsivaizduokite: kiekvieną kartą tik pajutęs alkį imate ir jį užvalgę panaikinate. Organizmas tada net nemąsto naudoti atsargų. Negana to, kai dažnai valgote, į kraują nuolat išskiriamas insulinas ir kepenyse jūsų suvalgytas maistas, ypač gliukozė verčiama riebalais. Vietoj to, kad tirptų riebalai, jie didėja“, – pasakoja A. Unikauskas.

Pilvas, antsvoris, pilvo riebalai / Shutterstock nuotr.

Tiesa, pajutę alkį galite panaudoti kai ką, kas šiek tiek slopina apetitą, pavyzdžiui, išgerti žaliosios arbatos. Joje yra antioksidanto ECGC. Tyrimai rodo, kad jis turi apetitą slopinantį poveikį. Taip pat šį poveikį turi cinamonas, imbieras, mačia. Kai kurie žmonės teigia, kad kava taip pat turi slopinamąjį poveikį, tačiau tai turėtų būti juoda kava be jokio cukraus ir kitų priedų.

3. Keiskite įpročius

„Jei kalbame apie kažką, ką jūs darysite diena iš dienos, tai iš tikrųjų neturėtų reikalauti labai didelių valios pastangų, pamažu tai taps įpročiu. Pavyzdžiui, jeigu jūs įpratę taupydami laiką valgyti automobilyje, pamėginkite tame automobilyje tiesiog gerti kavą arba arbatą. Naujam įpročiui susiformuoti užteks trijų savaičių“, – pataria profesorius.

Pasak jo, kartais pabadauti išties sveika, bet žvėriškas alkis jūsų kankinti neturėtų. Įveikite siaubingai nemalonų alkio jausmą ir mėgaukitės sveikesniu gyvenimu.

Plačiau – sausio 8 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.