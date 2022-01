Po šventinio maratono: 8 produktai organizmui atstatyti

Didžiosios metų šventės tapo iššūkiu organizmui, todėl pradedant naujuosius metus, vertėtų daugiau dėmesio skirti savo mitybai ir sugrįžti į sveikesnės gyvensenos vėžes. Įsidėmėkite aštuonis produktus, kurie padeda atkurti organizmo balansą ir gerą savijautą, rašoma prekybos tinklo „Maxima“ pranešime žiniasklaidai.

„Šventiniu Kalėdų laikotarpiu daugelis žmonių gausiau mėgavosi maistu ir nutolo nuo įprasto mitybos režimo. Per šventes valgoma gan sunkaus maisto – nuo įvairiausių mišrainių iki saldėsių, tad natūralu, jog po tokio maratono žmonės jaučiasi apsunkę ir pasyvesni. Norint grįžti į įprastas vėžias, reiktų ir sumažinti suvalgomo maisto kiekį, ir vartoti daugiau tam tikrų produktų, kurie padeda organizmui išsivalyti bei suteikia daugiau energijos“, – sako Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė. Ji dalinasi 8 produktais, kurie puikiai tiks organizmo atstatymui pošventiniu laikotarpiu.

Imbieras

Imbieras skatina virškinimo procesą. Jo galima dėti į mėgstamas sultis, arbatą arba valgyti vieną. Vieną arbatinį šaukštelį smulkinto imbiero ir medaus galima sumaišyti su puodeliu šilto vandens. Tokį gėrimą rekomenduojama vartoti vieną ar du kartus per dieną.

Šalavijo sėklos

Šios mažytės sėklos puikiai valo žarnyną. Kelias minutes pamirkytos vandenyje jos išbrinksta ir virsta drebučiais. Šiose sėklose yra priešuždegiminių omega-3 riebalų rūgščių, kurios padės išsivalyti organizmą dar greičiau. „Šaukštą šalavijo sėklų galite tiesiog įberti į stiklinę vandens ir išgerti pagardinus citrinos sultimis. Sėklomis verta paskaninti kasdienius patiekalus, pavyzdžiui, dėti į vaisių kokteilius, rytinę košę ar net pabarstyti salotas“, – sako maisto gamybos ekspertė B. Baratinskaitė.

Citrina / Pexels nuotr.

Citrinos

Citrinos yra daugelio detoksikacinių dietų pagrindas ir tam yra svari priežastis. Pirma, citrinose gausu vitamino C, kuris puikiai tinka ne tik kovojant su įvairiais virusais, tačiau ir padeda atsigauti odai. Be to, citrusiniai vaisiai turi šarminį poveikį organizmui, o tai reiškia, kad jie gali padėti atkurti organizmo pH pusiausvyrą ir sustiprinti imuninę sistemą. „Pabandykite dieną pradėti nuo puodelio šilto vandens su citrinos griežinėliu, kad padėtumėte organizmui išsivalyti nuo toksinų“, – rekomenduoja B. Baratinskaitė.

Česnakai

Česnakai nuo seno žinomi dėl savo daromo teigiamo poveikio širdies veiklai, be to, aštrus maistas gerai detoksikuoja organizmą. Česnakas ne tik pasižymi antivirusinėmis ir antibakterinėmis savybėmis, bet ir turi cheminės medžiagos alicino, kuris skatina baltųjų kraujo kūnelių gamybą ir padeda kovoti su toksinais. Česnakus geriausia valgyti žalius, todėl į salotų padažą įberkite šiek tiek susmulkinto česnako, kad pagardintumėte skonį ir kartu sustiprintumėte savo sveikatą.

Arbata / E. Blaževič/LRT nuotr.

Žalioji arbata

Detoksikacijos planas nebūtų pilnavertis be reguliaraus skysčių vartojimo. Skysčiai yra būtini, kad mūsų organai būtų sveiki ir iš organizmo pasišalintų toksinai, o žaliosios arbatos gėrimas yra puikus būdas paįvairinti skysčių suvartojimo racioną. Žaliojoje arbatoje taip pat yra daug antioksidantų, kurie padeda pagerinti žarnyno veiklą.

Rudieji ryžiai

Jei norite išsivalyti savo organizmą ir sustiprinti sveikatą, vertėtų sumažinti perdirbtų maisto produktų vartojimą. „Pabandykite savo mitybą papildyti sveikesniais pilno grūdo produktais, tokiais kaip rudieji ryžiai, kuriuose gausu pagrindinių detoksikuojančių maistinių medžiagų, įskaitant B grupės vitaminus, magnį, fosforą“, – siūlo B. Baratinskaitė. Ruduosiuose ryžiuose taip pat yra itin daug skaidulų, kurios gerai valo žarnyną bei seleno, kuris gali padėti apsaugoti kepenis ar net pagerinti veido spalvą.

Burokėliai / Shutterstock nuotr.

Burokėliai

Tiems, kuriems reikia sveikatą stiprinančių maistingųjų medžiagų užtaiso, geriau už burokėlius nieko neras. Šioje daržovėje gausu magnio, geležies ir vitamino C, tad ji turi didelį teigiamą poveikį sveikatai. Burokėliai ne tik puikiai tinka odai, plaukams ir cholesterolio kiekiui palaikyti, bet ir kepenų detoksikacijai, todėl yra puikus žarnyną valančios mitybos maistas. Norėdami pajusti jų naudą, pabandykite į salotas dėti virtų burokėlių arba tiesiog gurkšnoti šviežiai spaustų burokėlių sultis.

Švieži vaisiai

Švieži vaisiai turi itin daug vitaminų, mineralų, antioksidantų ir skaidulų, be to, juose mažai kalorijų, todėl jie yra svarbi dietos dalis, norint išsivalyti organizmą. Jei norite geresnio virškinimo, pabandykite padidinti vaisių vartojimą ir per dieną jų suvalgyti daugiau. Gera žinia ta, kad vaisius įtraukti į savo mitybos racioną yra pakankamai lengva, todėl pabandykite dieną pradėti šviežių vaisių salotomis arba kokteiliu, o dienos metu užsimanius užkandžiauti, pasipjaustykite obuolių ar kriaušių skiltelių.