Be kokių patiekalų Naujųjų metų stalo neįsivaizduoja europiečiai?

Be skanaus maisto neįsivaizduojamos nė vienos šventės, todėl norint 2022-uosius pasitikti sotiems ir laimingiems – svarbu pasirūpinti šventinio stalo meniu. Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė, pranešime žiniasklaidai sako, jog, tam, kad būtų lengviau nuspręsti, kokius valgius gaminti per šventes, idėjų galima pasisemti ir žvalgantis į skirtingų Europos šalių virtuves.

Skirtingos šalys – skirtingi valgiai

V. Juodkazienė, sako, kad Europos šalyse Naujųjų metų stalas atrodo skirtingai. Be to, egzistuoja ir tokių naujametinių patiekalų, kurie, kai kuriose šalyse simbolizuoja sėkmę, todėl svarstant, ką pasigaminti Naujųjų metų vakarą, V. Juodkazienė dalijasi valgiais, kuriuos per šią šventę valgo europiečiai.

Vokietija. Vienas iš tradicinių Naujųjų metų išvakarėse Vokietijoje skanaujamų valgių – rauginti kopūstai. Manoma, kad valgant raugintus kopūstus ateinančius metus lydės laimė ir turtas. Dar vienas vokiečių mėgstamas ingredientas – jūros gėrybės ir žuvis. Vienas populiariausių Naujųjų metų stalo patiekalų – karpis. Jis dažniausiai patiekiamas keptas orkaitėje, keptuvėje, kepsninėje arba rūkytas. Kitos jūros gėrybės, pavyzdžiui, upėtakis, lašiša, eršketai, unguriai ar austrės, taip pat dažnai puikuojasi ant šventinio stalo. Kaip ši tradicija prasidėjo – nežinia, tačiau teigiama, kad žmonės po sočių Kalėdų norėdavo lengvesnių patiekalų, todėl Naujųjų metų šventei rinkosi mažiau riebų maistą – jūros gėrybes ir žuvį.

Prancūzija. Šioje šalyje per Naujuosius skanaujamos austrės. Kasmet per šią šventę Prancūzijoje suvalgoma net apie 80 tūkstančių tonų austrių! Dar vienas populiarus šios šventės patiekalas – anties arba žąsies kepenėlių paštetas foie gras. Be austrių, prancūzai skanauja ir kitas jūros gėrybes, kurias patiekia tiesiog ant ledo: tam puikiai tinka ir midijos, krevetės, jūros ežiai. Naujųjų metų šventė Prancūzijoje neįsivaizduojama ir be sraigių. Jos dažniausiai ruošiamos su česnakiniu sviestu ir pagardinamos petražolėmis.

Šventinis stalas / Unsplash nuotr.

Anglija. Britai Naujųjų metų išvakarėse dažniausiai skanauja jautienos kepsnius, įvairiausių skonių naminius pyragus, „kempininį“ pudingą ar morenginį desertą su uogomis. Užkandžiams šios šalies gyventojai renkasi dešrelių suktinukus, įdarytus arba škotiškus kiaušinius, kurie yra gaminami į kiaulienos faršą įvyniojant virtą kiaušinį ir viską iškepant riebaluose. Dar vienas populiarus patiekalas – apkepas su dešrelėmis vadinamas toad in the hole. Na, o tie, kurie laiko virtuvėje praleisti nenori, šioje šalyje tiekia ir traškučius, krekerius bei sūrius.

Ispanija. Tam, kad ateinantys metai būtų sėkmingi, Ispanijoje Naujųjų metų išvakarėse tradiciškai suvalgomos 12 vynuogių, simbolizuojančius 12 ateinančių mėnesių. Tačiau ši tradicija – toli gražu ne vienintelė. Ispanijoje Naujųjų metų išvakarių šventė prasideda nuo užkandžių. Šioje šalyje dažnai gaminami krevetėmis įdaryti kroketai, vėrinukai su marinuotomis daržovėmis, tokiomis kaip paprikos, svogūnai, alyvuogės. Šalia jų puikuojasi ir putpelių kiaušiniai bei ančiuviai. Vakaro pradžioje dažnai skanaujamos ir konservuotų artišokų, saulėje džiovintų pomidorų ir ožkos sūrio salotos. Ir, žinoma, tradicinis bulvių užkandis – patatas bravas. Pagrindiniam patiekalui ispanai dažnai renkasi tradicinį jūros gėrybių troškinį.

V. Juodkazienė siūlo ir kelis skirtingų Europos šalių įkvėptus receptus, puikiai tiksiančius naujametiniam jūsų stalui.

Gurmaniškai, bet paprastai – austrės

Jums reikės:

• 16 austrių

• 1 didelio raudonojo svogūno

• 150 ml raudonojo vyno acto

• žiupsnelio druskos

• žiupsnelio pipirų

Gaminame:

Svogūną labai smulkiai supjaustykite, sumaišykite su actu, druska bei pipirais ir mažiausiai 30 minučių šaldykite padažą šaldytuve. Praverkite austrių geldeles – tik atsargiai, neišpilkite jose esančio skysčio. Į kiekvieną iš jų dėkite šaukštelį marinuoto svogūno ir ragaukite!

Austrės / Pixabay nuotr.

Traškūs kiaušinių kamuoliukai

Jums reikės:

• 5 kiaušinių

• 3 v. š. maltų džiūvėsėlių

• ¾ a. š. druskos

• ¼ a. š. maltų juodųjų pipirų

• ¼ a. š. šviežių arba džiovintų čiobrelių lapelių

• 400 g smidrų

• 2 v. š. alyvuogių aliejaus

Padažui:

• 1 skiltelės česnako

• 2 v. š. alyvuogių aliejaus

• 1 v. š. citrinų sulčių

• 1 v. š. smulkintų šviežių petražolių

Kepimui:

• 200 ml saulėgrąžų aliejaus

Gaminame:

Pusiau kietai išvirkite 4 kiaušinius, perliekite juos šaltu vandeniu ir nulupkite. Likusį kiaušinį išplakite, o atskiroje lėkštėje sumaišykite druską ir džiūvėsėlius. Virtus kiaušinius išvoliokite kiaušinio plakinyje, tada džiūvėsėliuose ir merkite juos į gerai įkaitintą saulėgrąžų aliejų. Kamuoliukai apkeps greitai, todėl akylai stebėkite ir, vos tik džiūvėsėlių apvalkalas taps traškus, ištraukite juos iš puodo. Smidrus švariai nuplaukite, nupjaukite kietuosius jų kotelius ir apvirkite pasūdytame vandenyje. Kai smidrai suminkštės, juos nusausinkite ir trumpai iš visų pusių apkepkite keptuvėje įkaitintame alyvuogių aliejuje. Padažą pagaminti dar lengviau: tiesiog susmulkinkite česnaką ir išmaišykite visus ingredientus kartu. Belieka estetiškai paserviruoti. Siūlome padažą patiekti atskirame indelyje, o lėkštę padailinti šviežiomis petražolėmis ar krapais.

Šaldyta žuvis / Shutterstock nuotr.

Citrininis upėtakis

Jums reikės:

• 1 didelio upėtakio

• 2 morkų

• 2 citrinų

• 1 svogūno

• 2 skiltelių česnako

• 1 v. š. sviesto

• 20 g šviežių petražolių

• 1 kg druskos

• žiupsnelio džiovintų čiobrelių

• žiupsnelio maltų juodųjų pipirų

Gaminame:

Upėtakį labai švariai nuplaukite, išvalykite ir įpjaukite išilgai. Ištirpinkite sviestą, į jį suberkite smulkintą česnaką ir maltų pipirų. Paruoštu sviesto mišiniu ištepkite upėtakio vidų. Petražoles susmulkinkite, morkas sutarkuokite, svogūną ir citrinas supjaustykite plonais griežinėliais. Susmulkintomis daržovėmis, citrina ir petražolėmis įdarykite žuvį. Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi, suberkite 500 g druskos, paguldykite žuvį ir užberkite ją likusia druska – stenkitės, kad jos nepatektų į upėtakio vidų. Skardą pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 180 °C, ir kepkite apie 20 minučių. Nuo iškepusio upėtakio atsargiai nubraukite druskos sluoksnį ir patiekite. Skanaus!